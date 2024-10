La Ford Mustang Mach-E 2025 bénéficie d’une pompe à chaleur standard et d’une baisse de prix

La Mustang Mach-E se dote d’une pompe à chaleur pour l’hiver

Le BlueCruise ajoute des changements de voie automatisés

Ford modifie la Mach-E pour 2025. La Ford Mustang électrique sera équipée de série d’une pompe à chaleur afin de consommer moins d’énergie pour se réchauffer. Elle sera également dotée d’un pack esthétique plus sportif sur certaines versions et de la dernière version du logiciel d’aide à la conduite BlueCruise de Ford.

La nouvelle pompe à chaleur est l’amélioration la plus importante de la Ford Mustang Mach-E 2025. Les pompes à chaleur consomment beaucoup moins d’électricité que l’ancien chauffage à grille pour maintenir l’habitacle au chaud, ce qui signifie qu’elles conservent une plus grande partie de leur autonomie lorsque le thermomètre descend à des températures de chauffage.

Le Pack Sport Appearance de Ford ajoute certains éléments de style de la Mustang Mach-E GT 2025 aux modèles de catégorie Premium. Il s’agit notamment de la fausse calandre noire et des étriers de frein Brembo peints en rouge. Le pack comprendra également des garnitures et des jantes noires, avec des surpiqûres rouges à l’intérieur. Tous les modèles Premium, avec ou sans pack esthétique, reçoivent des sièges avant ventilés et un sélecteur de vitesse sur colonne.

Le système BlueCruise 1.5 inclut désormais le changement de voie automatique. Le système peut changer de voie à votre place sur l’autoroute, pour dépasser une voiture plus lente, par exemple. Le système signalera et se déplacera lorsqu’il détectera un espace libre. Il peut également, et Ford vous en remercie, quitter la voie de gauche si quelqu’un vous suit de trop près.

Ford affirme que le nouveau système automatisera jusqu’à 45 % des changements de voie initiés par le conducteur lors d’un trajet classique. Ce nouveau système s’accompagne de nouveaux moyens de paiement. Le nouveau véhicule est livré avec une période d’essai de 90 jours, et il y aura des plans d’un an et des options d’achat unique pour l’acheter.

Enfin, trois nouvelles couleurs sont proposées en option. Les acheteurs peuvent désormais choisir le Magenta métallisé, le Bleu véloce et le Sable du Désert.

Ford a également réduit le prix de départ de la Mustang Mach-E 2025. Lorsqu’elle arrivera chez les concessionnaires au début de l’année 2025, elle sera proposée à partir de 52 995 $, soit une baisse de 2 000 $ par rapport à la version 2024, malgré les équipements supplémentaires.