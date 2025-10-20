Ford ajoute une édition California Special au Mustang Mach-E GT 2026

Cet ensemble a été créé pour la première fois pour la Mustang en 1968, puis modernisé pour la génération actuelle en 2024.

Le Mach-E GT/CS se distingue par des éléments extérieurs bleus, une sellerie en similicuir et suède bleus, et des emblèmes spéciaux.

L’édition California Special offre 450 km d’autonomie, 480 chevaux et jusqu’à 700 lb-pi de couple, comme la version GT régulière.

Afin de rapprocher le Mustang Mach-E du « pony car » du même nom, Ford ajoute un ensemble California Special à son multisegment électrique pour l’année-modèle 2026.

Le nom California Special est bien connu des passionnés de Mustang, puisque son histoire remonte à 1968, année où le constructeur a collaboré avec ses concessionnaires californiens pour concevoir un ensemble d’apparence visant à célébrer le succès de ce modèle dans le « Golden State ».

Bien que l’ensemble original n’ait été offert que pendant quelques mois, le nom a été réintroduit à plusieurs reprises tout au long de l’histoire de la Mustang, plus récemment en 2024.

Généralement composée d’accents rouges, noirs ou gris, l’édition California Special a été réinventée lors du lancement de la génération actuelle de la Mustang en 2024.

Désormais, cet ensemble arbore des éléments extérieurs et intérieurs bleu foncé et des logos GT/CS. Cette nouvelle couleur (Rave Blue) aurait été créée pour évoquer l’océan Pacifique et le littoral de l’État.

Il en va de même pour le tout nouveau Mach-E California Special, qui s’inspire de l’ensemble offert sur le coupé et le cabriolet, sans toutefois être identique.

Basée sur la version GT, l’édition California Special du multisegment électrique ajoute un logo de cheval bleu illuminé à l’avant, des jantes en alliage grises de 20 pouces avec une inscription « GT/CS » bleue sur l’un des rayons, ainsi qu’un graphique gris, noir et bleu sur le capot inspiré de la côte californienne.

À l’intérieur, les sièges sont recouverts d’une sellerie en Active-X et Miko de couleur bleu Navy Pier, une alternative végétalienne au cuir et au suède. Le même similicuir se retrouve également sur le tableau de bord, les accoudoirs et la console centrale, où un logo « GT/CS » est embossé. Des surpiqûres contrastantes blanches et bleues complètent les changements par rapport au Mach-E GT de série.

L’ensemble California Special n’inclut aucun changement au groupe motopropulseur, ce qui signifie que la puissance de 480 chevaux et le couple de 600 lb-pi du GT restent intacts, tout comme l’autonomie annoncée de 450 kilomètres.

À l’instar du GT, le California Special peut être commandé avec une option plus performante qui porte le couple à 700 lb-pi, ce qui permet de réaliser le 0 à 60 mi/h (96 km/h) en seulement 3,3 secondes.

Les carnets de commandes pour le Ford Mustang Mach-E GT California Special 2026 ouvriront le 22 octobre.