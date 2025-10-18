Devriez-vous acheter une Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025 ?

La Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025 est une voiture électrique avec une forte personnalité, mais elle semble s’adresser à une clientèle qui n’existe pas.

Un muscle car électrique ?

Si Dodge a mis plus de temps que ses compétiteurs avant de produire son premier modèle électrique, le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque américaine n’a pas fait les choses à moitié.

En effet, il ne faut pas manquer d’audace pour entrer dans le monde des VÉ avec une toute nouvelle catégorie de véhicules, soit celle des muscle cars électriques.

La recette originale des années 60 était très simple : Prendre un coupé de taille intermédiaire, installer le plus gros V8 qui entre sous le capot, et donner au tout un style plus agressif qu’au modèle dont il dérive.

Les constructeurs américains ont suivi cette recette avec succès depuis ce temps, sans y changer grand-chose. Bien sûr, quelques ajustements ont eu lieu au fil des ans ; les muscle cars sont notamment devenus des modèles à part entière, sans liens directs avec les autres produits de leur constructeur, mais une chose est demeurée pratiquement constante : le V8.

Du moins, c’était vrai jusqu’à l’an passé, le moment ou Dodge à choisi d’envoyer à la retraite ses anciens modèles Charger et Challenger pour les remplacer par une toute nouvelle Charger à deux portes, offerte jusqu’à présent seulement en version électrique.

Malheureusement, les ventes ne sont pas au rendez-vous, et le constructeur accorde à présent plus d’attention aux versions à moteur six-cylindre, qui arriveront en concession d’ici la fin de l’année.

Spécifications et Prix

Pour 2025, la Charger Daytona est offerte en deux versions, soit R/T et Scat Pack.

Les deux sont alimentées par une batterie de 100.5 kWh et deux moteurs électriques développant un total de 456 chevaux dans la R/T et 630 chevaux dans la Scat Pack, sans compter le mode Power Shot, qui fait grimper la puissance jusqu’à 496 et 670 chevaux respectivement pendant 10 secondes. Le couple est annoncé à 404 lb-pi pour la R/T et 627 lb-pi pour la Scat Pack, rendant possible le 0 à 60 mph (0 à 96 km/h) en seulement 4,7 secondes ou 3,3 secondes respectivement.

Selon Ressources Naturelles Canada, l’autonomie maximale de la Charger Daytona R/T est de 496 kilomètres et celle de la Scat Pack est de 388 kilomètres.

L’échelle des prix est inhabituellement large, avec un modèle R/T d’entrée de gamme offert à partir de 54 790 $ et la Scat Pack, plus performante et mieux équipée, débutant à 82 790 $. Plusieurs options sont disponibles, notamment le groupe Plus, qui inclus des items tels que l’affichage tête haute, l’éclairage ambiant, le coffre avant, la mémorisation de la position de conduire, les feux de route automatiques, le hayon électrique, les caméras périphériques, les essuie-glaces à détection de pluie, et la recharge de téléphones sans fil, parmi d’autres, pour la coquette somme de 9 495 $.

Le modèle Scat Pack mis à l’essai bénéficiait de cet ensemble, en plus du groupe Son et Soleil (audio Alpine à 18 haut-parleurs et toit vitré) à 3 695 $ ainsi que du groupe Suède et Carbone, au prix de 3 995 $, qui comprend une sellerie en cuir et suède, des garnitures de tableau de bord et de portes en fibre de carbone, et des jantes de 20 pouces uniques.

Tout cela explique la facture de près de 108 000 $ du véhicule mis à ma disposition.

À noter : La version R/T ne revient pas pour l’année-modèle 2026.

Pourquoi acheter une Dodge Charger Daytona 2025

Bien que Dodge ait raté son pari avec la Charger Daytona, cela n’en fait pas une mauvaise voiture pour autant, notamment au chapitre de la performance et de la technologie.

1- Des performances impressionnantes

Bien sûr, la raison d’être d’un muscle car, ce sont les accélérations brutales et les sensations fortes. Dodge le sait très bien, c’est pourquoi la Charger Daytona Scat Pack 2025 dispose de jusqu’à 670 chevaux et d’un couple instantané de 627 lb-pi. Cela la rend plus rapide lors du sprint 0-60 mph (96 km/h) que la Challenger Hellcat Redeye Widebody 2023 de 0.4 secondes, malgré que le V8 surcompressé de cette dernière développait 797 chevaux.

La traction intégrale de série sur la Charger Daytona y est certainement pour quelque chose, car elle permet des départs canons sans trop faire patiner les énormes pneus arrière. Ce niveau de performance est d’autant plus impressionnant lorsqu’on considère la taille et la masse de la Charger électrique. En effet, ce coupé 2 portes est 44 millimètres plus long que le Jeep Grand Cherokee L et il pèse 317 kilos (700 livres) de plus que la version la plus lourde de ce VUS à 7 passagers. De plus, si la Charger Daytona n’était que 5 millimètres plus large, Transport Canada obligerait l’installation de feux de gabarit au centre, comme sur les semi-remorques!

Ainsi, il n’est pas surprenant que la Charger Daytona n’aie pas l’agilité d’une Miata, surtout avec la suspension adaptative en mode confort. Néanmoins, les réglages plus fermes permettent un meilleur contrôle des mouvements de la caisse, et la Charger Daytona Scat Pack aborde les courbes avec suffisamment d’aplomb pour donner confiance au conducteur. Ainsi, ses performances ne sont pas limitées à la piste d’accélération.

2- Un caractère affirmé

On entend souvent dire que les voitures électriques n’ont pas de caractère, et dans bien des cas, c’est plutôt vrai. La Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025 est une belle exception à cette règle. En effet, son design unique s’inspirant des Charger mythiques de la fin des années 60 et ses dimensions démesurées donnent à la Charger Daytona une présence immanquable qui fait tourner les têtes partout ou elle passe.

De plus, le système « d’échappement Fratzonic », essentiellement une série de haut-parleurs et de chambres de résonnance placés sous le pare-chocs arrière, fournit le son et les vibrations qui manquent à l’expérience des autres modèles électriques sportifs. Si le bruit de démarrage est beaucoup trop fort et parfois carrément gênant, la sonorité à l’arrêt et à basse vitesse est convaincante, du moins à son réglage le plus silencieux.

Plusieurs considèrent l’idée d’une voiture électrique émettant des sons de moteur à essence ridicule, mais j’apprécie que Dodge ait développé ce système. Qui a dit que les VÉ doivent sonner comme une invasion d’extra-terrestres?

De toute façon, on peut facilement activer et désactiver cette fonction via l’écran central.

3- Étonnamment pratique et confortable

Un aspect qui surprend de la Dodge Charger Daytona est la facilité avec laquelle elle accompli les tâches de conduite quotidienne. En effet, ce coupé met à profit ses dimensions généreuses pour offrir un intérieur qui peut accueillir quatre adultes en tout confort, avec plus d’espace à la tête à l’arrière que dans la berline Charger 2023 et presque autant d’espace aux jambes. En mode confort, la suspension absorbe efficacement les chocs de la route et les sièges sont bien rembourrés en plus d’offrir un bon soutien, rendant tous les trajets plus agréables. Même avec la suspension en mode piste, la Charger demeure plus civilisée qu’on pourrait le croire. En désactivant la sonorisation Fratzonic, le silence de roulement est tout à fait acceptable et la mécanique électrique opère généralement en douceur (nous y reviendrons plus tard). La présence d’un hayon à l’arrière facilite aussi le transport des bagages et des courses, permettant à ce modèle d’être un véhicule de tout les jours plutôt pratique, ce qui n’est pas commun pour un coupé sportif.

4- Un équipement très complet

La Dodge Charger Daytona 2025 peut être très dispendieuse (nous y reviendront aussi), mais au moins, les acheteurs en obtiennent beaucoup. Effectivement, notre modèle d’essai, équipé de pratiquement tous les groupes d’options disponibles, n’avait pas grand-chose à envier aux autres sportives. Par exemple, les sièges avant étaient chauffants, ventilés et réglables en 12 façons, des sièges arrière chauffants, une sellerie en cuir et suédine, des garnitures intérieures et extérieures en fibre de carbone, un affichage tête haute, de l’éclairage ambiant, un toit vitré, une chaine audio Alpine à 18 haut-parleurs, un hayon électrique, des pédales en métal brillant, un système de caméras très complet incluant des moniteurs d’angle mort et de bande de trottoir, le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance à la direction et toutes les technologies de sécurité active auxquelles on s’attend.

5- Une efficacité surprenante

Bien que l’autonomie annoncée par Dodge pour la Charger Daytona Scat Pack ne soit que de 388 kilomètres, il semble que cette donnée soit un peu pessimiste. En effet, j’ai obtenu une consommation moyenne étonnamment basse de 20,8 kWh/100 km, comparable à des VÉ beaucoup moins performants. En guise de comparaison, j’ai obtenu une moyenne de 23 kWh dans des conditions atmosphériques similaires avec un Kia EV9, certes moins aérodynamique, mais que j’ai conduit de façon bien plus docile que la Charger. Cela place l’autonomie réelle possible avec la capacité utilisable de la batterie (93.9 kWh) plus près de 450 kilomètres, sans s’empêcher de s’amuser au volant.

Encore plus impressionnant : un trajet d’environ 140 kilomètres majoritairement sur l’autoroute s’est soldé par une moyenne de 17,0 kWh/100 km! Une telle efficacité semble pratiquement impossible quand on jette un coup d’œil à la fiche technique de la Charger Daytona. Les pneus à eux seuls semblent incompatibles avec toute notion d’efficacité énergétique en raison de leurs dimensions, soit 305/35ZR20 à l’avant et 325/35ZR20 à l’arrière.

En modérant ses ardeurs, il semble donc très facile d’obtenir une autonomie beaucoup plus intéressante que celle annoncée, rendant la Charger Daytona Scat Pack mieux adaptée aux « road trips » qu’il n’y parait.

Pourquoi ne pas acheter une Dodge Charger Daytona 2025

Le premier modèle électrique de Dodge n’est pas exempt de défauts, et son constructeur a encore quelques éléments à peaufiner au chapitre de la technologie et de la mécanique.

1- Est-ce vraiment un muscle car?

Avec tous les efforts déployés par Dodge pour faire de la Charger Daytona une digne remplaçante des Charger et Challenger de précédente génération, peut on dire qu’elle est un vrai muscle car? À mon avis, pas vraiment. En effet, même si l’industrie automobile évolue, le moteur V8 a été un élément si important dans la création et l’histoire des muscle cars qu’il est tout simplement irremplaçable. Même si la Charger Daytona est certainement l’un des véhicules électriques ayant la plus forte personnalité, la livraison de la puissance typique des moteurs électriques et l’absence de changements de rapport, ainsi que la sonorité synthétique brisent l’illusion. Cela explique en bonne partie pourquoi la Charger Daytona n’a pas encore connu le succès escompté, car elle n’intéresse ni les amateurs de muscle cars traditionnels, qui la perçoivent comme une menace à l’existence de leurs modèles favoris, ni les fans de véhicules électriques, qui voient en elle une voiture trop grosse, trop lourde, trop chère, et pas aussi rapide que certains autres modèles électriques de performance, qui disposent en plus d’une meilleure autonomie annoncée.

2- Une technologie complexe

La Dodge Charger Daytona 2025 est doté d’une liste impressionnante de technologies de toutes sortes, mais malheureusement, elles ne sont pas les plus faciles à apprivoiser. En effet, le système d’infodivertissement Uconnect 5 est tellement complet qu’il devient difficile d’y trouver ce que l’on cherche parmi ses nombreux menus, dont plusieurs auraient pu être combinés. Aussi, certaines fonctions sont accessibles de plusieurs façons, ce qui ajoute à la confusion. C’est d’autant plus frustrant que l’intérieur de la Charger Daytona ne dispose pas de beaucoup de boutons physiques, ce qui oblige à interagir souvent avec l’écran. Un temps de réponse souvent trop long n’améliore en rien la situation. Une autre critique dirigée à l’offre technologique de la Charger électrique est que le groupe d’instruments numérique semble accuser un délai dans ses réponses (du « lag »). En réalité, cette impression vient du fait que, pour une raison inexpliquée, les aiguilles de l’indicateur de vitesse et de l’indicateur de puissance se déplacent par étapes plutôt qu’en un mouvement fluide. Bien que les deux écrans de la Charger Daytona débordent d’informations en tout genre, il y a curieusement très peu de données sur la recharge, avec seulement le temps estimé jusqu’à 100% d’affiché au tableau de bord.

3- Une qualité d’assemblage douteuse et une fiabilité incertaine

Deux autres points faibles de la Dodge Charger Daytona 2025 sont sa qualité d’assemblage qui laisse à désirer et sa fiabilité à long-terme toujours inconnue. Dans le modèle mis à ma disposition, l’ajustement de certains plastiques était inégal et une vibration en provenance du hayon se faisait entendre. De plus, le véhicule émettait de forts pétillements lors de la recharge rapide, possiblement dus à l’expansion et la contraction du métal causés par la température de la batterie à haut voltage. Aucun autre véhicule électrique que j’ai pu essayer n’affiche ce trait, qui n’est pas tellement rassurant… De plus, la Charger Daytona est le premier modèle électrique de son constructeur, avec le Jeep Wagoneer S qui partage la même plateforme STLA Large. Cela signifie que nous ne savons toujours pas à quoi nous attendre au sujet de la fiabilité à long terme. Pour le moment, les premiers exemplaires des deux modèles semblent avoir été victimes de plusieurs pépins électroniques dont certains nécessitaient un remorquage. Dans notre modèle d’essai, les sièges avant agissaient bizarrement lorsque la corde utilisée pour accéder à la banquette arrière n’était pas complètement rétractée, et le siège conducteur a reculé sur les passagers tentant de monter à bord à quelques reprises. Tous ces problèmes semblent faciles à régler, mais ils n’inspirent pas tellement confiance.

4- Transitions accélération/régénération qui manquent de douceur

Si la mécanique de la Dodge Charger Daytona 2025 est généralement impressionnante, elle manque un peu de raffinement par rapport aux autres véhicules électriques sur le marché. Cela se remarque particulièrement lors de la transition entre la puissance et la régénération lorsque l’on relâche ou qu’on appuie sur l’accélérateur en conduite lente. En effet, des à-coups se font sentir, particulièrement lorsque le freinage régénératif est sélectionné au niveau 2 ou 3. Cette même particularité rend la conduite à une pédale de la Charger Daytona désagréable à utiliser dans la circulation dense, puisqu’on ressent constamment des chocs dans la mécanique à moins de rouler à vitesse presque constante. D’ailleurs, l’activation de cette fonction se fait en deux étapes et nécessite de fouiller dans l’écran central. Lorsqu’on se contente de conduire normalement au plus faible niveau de régénération, les transitions sont acceptables, mais on s’attend à plus de raffinement à ce prix.

5- Des options au prix rébarbatif

Parlant de prix, la Charger Daytona 2025 n’est pas douce avec le portefeuille. En effet, si le prix de départ de 82 790$ est déjà assez élevé, il ne faut pas oublier les nombreuses options, dont plusieurs devraient être incluses. Ainsi, il faut ajouter 9 495$ pour bénéficier de l’éclairage ambiant, de la visualisation tête haute, de la mémorisation des rétroviseurs et de la colonne de direction, des feux de route automatiques, de l’éclairage de la boite à gant et des vides poches, des caméras à 360 degrés, des essuie-glace automatiques et de la recharge sans fil pour téléphones. Même le coffre avant est optionnel. De plus, le toit vitré et le système audio Alpine à 18 haut-parleurs requièrent un autre déboursé de 3 695$. Tout cela contribue à gonfler la facture des modèles réellement désirables à un niveau indécent qui nuit sans aucun doute à la popularité de la Charger Daytona.

Conclusion

Donc, devriez vous acheter une Dodge Charger Daytona 2025?

Malheureusement, le prix trop élevé et les craintes au sujet de la fiabilité m’obligent à dire non. Effectivement, vous pouvez trouver mieux si vous êtes à la recherche d’une sportive électrique avec un budget de 100 000 à 110 000$, notamment la Hyundai Ioniq 5N, la BMW i4 M50, ou même la Lucid Air.

Par contre, il y à tout de même une situation ou j’achèterais une Dodge Charger Daytona Scat Pack. En effet, à cause de la popularité moindre qu’escomptée de ce modèle, plusieurs concessionnaires ont du mal à s’en défaire et offrent des rabais extrêmement alléchants, allant parfois jusqu’à plus de 45 000 sur le PDSF!

Pour moins de 70 000 $, il est difficile de trouver une meilleure combinaison de style, de performance, de caractère, et d’équipement que la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2025, pourvu qu’on soit prêt à composer avec quelques particularités.

Modèle Dodge Charger Daytona Scat Pack BMW i4 M50 xDrive Lucid Air Touring Prix de vente de base (QC) 82 790 $ 83 983 $ 112 850 $ Puissance 630 ch (670 ch boost) 536 ch 620 ch Couple 627 lb-pi 586 lb-pi 885 lb-pi 0 à 100 km/h 3.4 s (est.) 3.9 s 3.6 s Autonomie (RN Can) 388 km 430 km 653 km Taille de la batterie 100.5 kWh 83.9 kWh 92 kWh Vitesse de recharge max. 183 kW 205 kW 250 kW Poids 5 767 lb (2 616 kg) 5 049 lb (2 290 kg) 5 009 lb (2 272 kg) Espace aux jambes (AV/AR) 1 081 mm / 945 mm 1 054 mm / 869 mm 1 153 mm / 955 mm Espace à la tête (AV/AR) 992 mm / 938 mm 970 mm / 930 mm 1 006 mm / 960 mm Volume de chargement (AV/AR) 42 L / 644 L N/A / 470 L 283 L / 626 L