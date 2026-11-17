GM a mené environ 92 000 essais de collision virtuels sur le Silverado 2027.

Ces simulations ont compté pour près de 80 % du travail en sécurité passive.

L’approche limite le nombre de prototypes sacrifiés et accélère les correctifs.

Selon le constructeur, les simulations virtuelles ont représenté près de 80 % du développement de la sécurité passive de la nouvelle camionnette pleine grandeur, dont la production a débuté en octobre.

Impressionnant, quand même.

Des semaines plutôt que des mois

Les ingénieurs de GM ont multiplié les scénarios en simulant différents types d’impact, avec des occupants de tailles différentes, placés à toutes les positions possibles dans le véhicule. Ils ont aussi mesuré l’effet de l’épaisseur des matériaux et des points d’assemblage sur le comportement de la structure, en mettant à l’épreuve des centaines de variantes de structures et de systèmes de retenue.

Cette façon de faire a fait en sorte que les problèmes potentiels ont été décelés beaucoup plus tôt et que les modifications ont été apportées en quelques semaines, plutôt qu’après quelques mois.

Notez que des tests de collision avec de vrais modèles ont tout de même été effectués, dont un avec un impact frontal décalé à 64 km/h (40 mph), comme celui de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Moins de tôle froissée

Deux choses sont intéressantes ici. D’abord, il y a ce temps qui est épargné. Mais, surtout, pour chaque prototype qui n’est pas projeté contre une barrière, on parle de matériaux et d’énergie épargnés. GM a d’ailleurs appliqué la même recette à la nouvelle Bolt, dont la conception n’a exigé que très peu d’impacts réels.

Le constructeur souhaite maintenant réduire de moitié la durée de développement de ses véhicules, qui est habituellement de quatre à cinq ans, en misant sur l’intelligence artificielle.

Aussi efficace?

La grande question, c’est de savoir si les tests par ordinateur permettent d’en arriver aux mêmes conclusions et ultimement, à la commercialisation d’un modèle aussi solide, sinon plus que celui qu’il remplace. Le Chevrolet Silverado 2026 n’avait pas obtenu la mention Meilleur Choix Sécurité (Top Safety Pick) de l’IIHS, notamment en raison d’une note faible à l’essai de collision frontale modérée, qui accorde plus d’importance à la protection des passagers arrière.

Il faudra voir quel sera le verdict de l’IIHS, mais ce dossier est assurément intéressant.