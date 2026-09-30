Deux Chevrolet Silverado EV agissent comme centrale électrique pour une tournée de spectacles au Québec

Monter une scène extérieure sans génératrice qui gronde derrière la foule et sans le moindre branchement au réseau, c’est plutôt inhabituel. Pourtant, une tournée musicale présentée cet été dans cinq coins du Québec en a fait la démonstration, alors que toute l’énergie nécessaire a été fournie par les batteries de deux camionnettes Chevrolet Silverado EV et d’une remorque de stockage de 150 kWh.

La tournée gratuite s’est déroulée du 15 au 22 août

Les camionnettes alimentaient la scène, la remorque s’occupait de la cuisine

Aucune goutte de diesel n’a été brûlée pendant l’aventure

La nouvelle a été rapportée par le site Electrek, dont le rédacteur en chef, Fred Lambert, assistait à la finale montréalaise. Ce dernier précise d’ailleurs que son entreprise, Ixian, a contribué à la conception de la remorque.

De la musique, du maïs et des kilowattheures

L’initiative porte la signature de Papillons, l’entreprise québécoise derrière le réseau de recharge rapide RechargÉco. Baptisé « Le goût du paysage », l’événement réunissait les auteurs-compositeurs Émile Proulx-Cloutier et Dumas, ainsi que le chef Oli, qui servait des plats de maïs préparés avec des produits d’ici.

Au programme : Trois-Pistoles, la Vallée Bras-du-Nord à Saint-Raymond, le Parc Éco-Laurentides à Mont-Blanc, l’Île-aux-Castors à Berthierville et un stationnement d’épicerie du quartier Saint-Henri, à Montréal.

Les prises de courant logées dans la caisse des deux Silverado EV fournissaient le jus à la chaîne sonore et à l’éclairage. Rappelons que la camionnette de General Motors est porteuse d’une batterie de 205 kWh et peut livrer jusqu’à 10,2 kW, selon la version.

La cuisine, avec ses unités électriques, dépendait plutôt de la remorque.

Le silence est d’or

Pourquoi tant d’efforts ? Parce que la plupart des sites visités n’offraient pas d’accès au réseau.

D’ordinaire, on règle le problème avec une génératrice bruyante et polluante, installée à quelques pas du public. Pour des chansons acoustiques, disons que l’ambiance en prend pour son rhume.

En recourant à la puissance des batteries, qui se rechargent sur le réseau d’Hydro-Québec, l’exercice est nettement plus « vert » sur le plan environnemental. La limite demeure la puissance de chaque camionnette, suffisante pour les besoins d’une scène modeste, mais peut-être pas pour un mégaconcert.

N’empêche, une belle preuve de l’utilité et de l’efficacité de la recharge bidirectionnelle.