Les trois modèles à châssis séparé partagent un châssis et des composants de transmission intégrale ; les premières unités pilotes du T4X sont prévues en 2027.

REO prévoit trois modèles à châssis séparé, et le T4X devrait être lancé en premier.

La gamme associe un moteur quatre cylindres atmosphérique à des boîtes de vitesses manuelles ou automatiques.

REO vise des prix de départ à partir de 21 500 $ US ; les réservations sont ouvertes.

REO a fait ses débuts mondiaux (ou son retour?) avec trois véhicules de la marque américaine qui renaît : le camion de travail T4X, la cabine double T4C et le VUS S4C à six places. La production des modèles à châssis séparé est prévue au Texas. Les prix de départ estimés sont respectivement de 21 500 $, 25 000 $ et 28 500 $ US.

Le T4X devrait ouvrir la marche. REO prévoit de premières unités pilotes en 2027, l’ouverture des commandes en 2028 et les premières livraisons vers la fin de 2028 ou le début de 2029. Le T4C et le S4C doivent suivre, mais l’entreprise n’a pas précisé leur calendrier.

Les trois modèles reposent sur un châssis en échelle en acier commun, un empattement de 3 038 mm et un système à quatre roues motrices à temps partiel. Les camions seront dotés d’essieux rigides aux deux extrémités, d’un rapport de gamme basse et d’un différentiel arrière verrouillable en option. Un moteur à essence quatre cylindres atmosphérique monté longitudinalement sera jumelé à une boîte manuelle de série ou à une boîte automatique en option. L’entreprise n’a pas précisé la cylindrée, la puissance, la consommation, la capacité de remorquage, ni le poids des véhicules.

REO vise une durée de vie de 800 000 km pour le groupe motopropulseur et a écarté la turbocompression, l’injection directe et le système d’arrêt-redémarrage afin de limiter la complexité. Des groupes motopropulseurs diesel et électriques à batterie sont à l’étude en vue d’une utilisation éventuelle, mais ils ne feront pas partie de l’offre initiale. La suspension prévue comprend des ressorts hélicoïdaux à l’avant et des ressorts à lames à l’arrière, ainsi que des freins à disque ventilés à l’avant et des freins à tambour à l’arrière. Un boîtier de direction et une assistance hydraulique complètent le système de direction.

Chaque carrosserie est conçue pour un usage différent. Le T4X à deux places est doté d’une caisse en acier à ridelles rabattables mesurant 2 009 mm de long et 1 793 mm (79,1 pouces de long sur 70,6 pouces de large) entre ses parois latérales. Son hayon intègre une règle à mesurer, des renfoncements pour téléphone et tablette, des porte-gobelets, des surfaces pouvant servir de sièges et des décapsuleurs. Le T4C à quatre portes peut accueillir cinq personnes et dispose d’une caisse de 1 374 mm (54,1 pouces), tandis que le S4C peut accueillir six personnes et mesure 4 641 mm (182,7 pouces) de long, sans compter sa roue de secours montée à l’extérieur.

La porte arrière du VUS, articulée sur le côté, intègre une fenêtre qui s’abaisse à l’intérieur de la porte. Le T4C et le S4C ont chacun deux panneaux d’accessoires montés sur le toit ; le T4X en a un. Toutes les versions sont conçues autour de commandes physiques dans l’habitacle, de réglages manuels des sièges et d’une architecture électrique conventionnelle. D’autres détails sur l’habitacle seront dévoilés en 2027.

Une trousse Ransom en option est prévue pour les trois modèles dès leur lancement. Elle ajoute des pneus tout-terrain, des amortisseurs améliorés et une surélévation de 64 mm (2,5 pouces). Avec cette trousse, les angles d’attaque et ventral visés sont de 48,3 et de 21,2 degrés.

Le plan de propriété de REO repose sur la vente directe et l’accès aux réparations. L’entreprise affirme qu’elle publiera un catalogue de pièces avec leurs prix, offrira un manuel d’entretien en ligne et maintiendra le catalogue pendant 20 ans. Elle indique aussi que les pièces ne seront pas appariées par logiciel à des véhicules précis et que les réparations pourront être effectuées avec des outils d’atelier courants. Un programme destiné aux fabricants permettra à des tiers approuvés de proposer des composants compatibles.

« Je ne pouvais l’acheter nulle part », a déclaré le fondateur et chef de la direction, Zach De Bernardi, en expliquant que le projet était né de l’absence d’un camion compact abordable à châssis en échelle. REO affirme avoir reçu plus de 40 000 réservations payées. Les réservations demeurent ouvertes avec un dépôt remboursable de 25 $ US. L’entreprise décrit son site de montage au Texas comme une installation prévue sur un ancien site industriel, mais n’en a pas annoncé l’emplacement ni la capacité de production.

Les propos de De Bernardi nous rappellent ce que ressentait Ferry Porsche. On lui attribue cette citation : « Au début, j’ai cherché partout sans trouver tout à fait la voiture dont je rêvais, alors j’ai décidé de la construire moi-même. »