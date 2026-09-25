Kia K4 : la berline est plus sécuritaire que la version à hayon, selon l’IIHS

La Kia K4, la remplaçante de la Forte, s’est rapidement taillé une place parmi les compactes les plus intéressantes du marché. Design moderne et original, technologie abondante et à la fine pointe, ainsi qu’un prix alléchant. Une bonne recette. Cependant, les plus récents tests de collision menés par l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) américain révèlent un écart étonnant entre la berline et la variante à hayon, des modèles construits sur la même plateforme. Un grand mystère ?

La berline K4 décroche la distinction Meilleur Choix Sécurité+ (Top Safety Pick+) de l’IIHS

La déclinaison à hayon repart les mains vides

C’est le niveau de protection des passagers arrière qui fait toute la différence

Voyons exactement ce qui cloche avec l’un des modèles.

La banquette arrière

Sur les six tests que mène l’IIHS qui aboutissent à l’attribution d’une note finale et d’une distinction, selon le cas, les deux modèles obtiennent des notes identiques dans cinq cas. Le problème survient lors de l’essai de collision frontale avec chevauchement modéré. Celui-ci est réalisé à 64 km/h alors que 40 % de la largeur du véhicule percute une barrière déformable.

L’exercice a été repensé ces dernières années afin de mieux évaluer la sécurité des occupants assis à l’arrière. Et c’est là qu’un des modèles présente une défaillance.

Du côté de la berline, la seule ombre au tableau est une note « acceptable » pour le risque de blessure à la cage thoracique des passagers arrière. Mais le résultat est quand même bon et suffisant pour que le modèle obtienne la meilleure note au final.

La déclinaison à hayon présente le même « problème », à la différence que les mouvements du mannequin situé à l’arrière ont été plus importants, ce qui a valu la note « marginale » à cet exercice. Cela suffit à faire perdre au modèle toute chance d’obtenir une distinction.

En gros, cela veut dire qu’à bord de la berline, les ceintures de sécurité arrière gardent mieux leurs occupants en place lors d’une collision.

On parle d’une différence minime entre les deux modèles, mais elle est suffisamment importante pour qu’on s’y intéresse, d’autant plus que cela peut se traduire par des blessures pour les occupants à l’arrière.

Et on le répète, c’est d’autant plus étonnant puisque les modèles sont de proches cousins.

Et cela ne signifie pas que la K4 à hayon est dangereuse. Cependant, pour les familles qui transportent régulièrement du monde à l’arrière, ça reste un élément d’inquiétude.

La bonne nouvelle, c’est que le correctif ne devrait pas être trop compliqué à apporter.

Pour Kia, la bonne nouvelle, c’est que le correctif semble à portée de main. Quelques ajustements à l’arrière devraient suffire pour que la version à hayon rejoigne la berline.