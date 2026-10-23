GM ajoutera des hybrides dans plusieurs segments à partir de 2027

Mary Barra affirme que GM lancera des hybrides en 2027, sans toutefois préciser les modèles.

GM prévoit commencer à proposer des hybrides dans plusieurs segments au cours de l’année civile 2027.

Les Equinox, Silverado et Sierra ont été associés à de possibles projets de développement hybride, mais rien n’a été confirmé.

La production de l’Equinox s’étendra au Kansas à la mi-2027.

General Motors prévoit commencer à ajouter des groupes motopropulseurs hybrides à ses véhicules existants en 2027, avec une offre attendue dans plusieurs segments. La PDG Mary Barra a exposé cette stratégie lors de la téléconférence sur les résultats du troisième trimestre de 2026 du constructeur, sans préciser les modèles concernés ni les configurations exactes des groupes motopropulseurs.

« Du côté des hybrides, nous aurons des modèles hybrides dans notre gamme, dans plusieurs segments clés où nous sommes présents », a déclaré Barra.

Ses commentaires indiquent que GM entend électrifier des modèles existants plutôt que d’en créer de nouveaux ou de faire son entrée dans des segments où l’entreprise est peu ou pas présente. Les voitures compactes et intermédiaires, ainsi que les fourgonnettes, représentent une grande partie du marché actuel des hybrides, a précisé Barra. GM n’est pas présent dans ces catégories pour le moment; ses projets porteront donc sur d’autres segments.

L’entreprise n’a pas précisé si ses futurs systèmes seront des hybrides classiques, des hybrides rechargeables ou une combinaison des deux.

GM n’a pas confirmé quels véhicules recevront cette technologie. Le Chevrolet Equinox pourrait toutefois en faire partie, tandis que les prochaines générations des Chevrolet Silverado et GMC Sierra ont également été associées à des projets de développement hybride ou hybride rechargeable.

Un Equinox hybride permettrait à GM de prendre position dans le segment des multisegments compacts, où plusieurs concurrents proposent déjà des versions électrifiées. Des camionnettes hybrides pourraient intéresser les acheteurs à la recherche d’une meilleure consommation de carburant, d’une assistance électrique et d’un possible gain de puissance, tout en conservant un format de camionnette familier.

Les plans de production de l’Equinox prennent également de l’ampleur. Barra a indiqué que la version à essence fonctionne déjà à pleine capacité à l’usine de GM à San Luis Potosí, au Mexique. Le constructeur prévoit commencer à assembler le multisegment à l’usine Fairfax Assembly, au Kansas, à la mi-2027, tout en poursuivant la production au Mexique. GM n’a pas précisé si l’usine de Fairfax assemblera une version hybride.

L’expansion au Kansas pourrait fournir à GM une capacité de production supplémentaire pour ses hybrides prévus. L’entreprise n’a pas non plus révélé combien de modèles hybrides elle compte lancer ni s’ils seront tous commercialisés au cours de l’année civile 2027.

L’ajout de modèles hybrides, un domaine où GM a déjà été à l’avant-garde — avec les Tahoe et Malibu hybrides, entre autres — montre qu’une offre composée à la fois de véhicules à combustion et de véhicules électriques laisse encore un créneau que de plus en plus de consommateurs envisagent.