La production de la Chevrolet Bolt aurait été réduite de 75 %

GM n’a confirmé ni l’objectif de production ni la date de fin de la Bolt, alors que l’usine d’assemblage de Fairfax se prépare à construire davantage de VUS à essence.

La production prévue de la Chevrolet Bolt aurait diminué, passant d’environ 150 000 à 35 000 unités.

GM a déclaré que la Bolt relancée était un véhicule électrique d’entrée de gamme produit pour une durée limitée.

L’usine d’assemblage de Fairfax ajoutera la production des Chevrolet Equinox et Buick Envision à essence.

General Motors aurait réduit d’environ 75 % la production prévue de la Chevrolet Bolt 2027 relancée. La nouvelle Bolt devait être assemblée jusque bien avant en 2027, mais cette décision soulève encore davantage de questions quant à la période de production déjà limitée de ce véhicule électrique d’entrée de gamme concurrentiel.

L’usine d’assemblage de Fairfax, près de Kansas City, devrait maintenant produire environ 35 000 Bolt, selon Dontay Wilson, président de la section locale du syndicat United Auto Workers. Le plan de production initial prévoyait environ 150 000 unités au cours de la même période.

GM n’a confirmé aucun de ces chiffres. Le constructeur automobile a déclaré qu’il réévaluait régulièrement les conditions du marché et la demande des consommateurs, mais n’a fourni aucun objectif de production précis pour la Bolt.

Cette réduction du volume fait suite à plusieurs changements majeurs apportés à la politique américaine sur les véhicules électriques. Le crédit d’impôt fédéral pouvant atteindre 7 500 $ US pour les véhicules électriques admissibles a pris fin en septembre 2025, contribuant à une forte baisse des ventes américaines de véhicules électriques. GM a également enregistré des pertes de 10,9 milliards $ US liées aux véhicules électriques depuis le deuxième trimestre de 2025.

La plus récente Bolt est entrée en production en tant que modèle 2027 et est arrivée chez les concessionnaires américains plus tôt en 2026. Avec un prix de départ de 27 600 $ US (43 400 $ CA, frais compris), elle se positionnait comme l’un des véhicules électriques neufs les moins chers offerts sur le marché.

Bien que visuellement semblable à l’ancienne Bolt, le modèle modernisé a reçu une nouvelle batterie, une autonomie accrue et une capacité de recharge considérablement améliorée. Il partage également certains composants avec le Chevrolet Equinox EV, plus imposant, afin de réduire les coûts.

GM a toujours décrit la Bolt comme un produit offert pour une durée limitée. Toutefois, les informations divergent quant au moment où sa fabrication prendra fin. La section locale de l’UAW s’attend à ce que la production se termine au cours du premier trimestre de 2027, tandis qu’un autre rapport indique que la Bolt pourrait demeurer en production jusqu’à l’année-modèle 2028. GM n’a annoncé aucune date de fin officielle ni confirmé de projets pour un modèle qui lui succéderait.

L’usine du Kansas accueillera néanmoins d’autres produits. GM prévoit commencer à y assembler le Chevrolet Equinox à essence en 2027, en y transférant une partie de la production actuellement réalisée au Mexique. Fairfax accueillera également le Buick Envision, qui est actuellement importé de Chine.

Le plan révisé pour Fairfax reflète l’évolution des priorités de GM en matière de produits. Bien que le constructeur automobile continue de fabriquer une douzaine de modèles électriques, ses projets en matière de véhicules électriques se sont réorientés vers davantage de modèles à moteur à combustion interne et, éventuellement, hybride.

Source: Reuters