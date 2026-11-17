Le PDG de JLR, P.B. Balaji, confirme un Defender entièrement électrique plus compact pour 2027, assemblé à Halewood avec le Range Rover GT.

Un Defender électrique plus petit que l’actuel cinq portes arrive en 2027.

Il partage la plateforme EMA et la batterie du Range Rover GT.

Les Range Rover Evoque et Discovery Sport sont abandonnés.

JLR lancera un Defender entièrement électrique en 2027. Il sera vendu aux côtés du Defender thermique actuel, un véhicule distinct sans lien technique. Le chef de la direction, P.B. Balaji, a confirmé le projet lors d’un appel avec des journalistes le 13 novembre, rapporte aujourd’hui Automotive News.

Cette annonce signe aussi la fin du Range Rover Evoque. Le VUS compact est assemblé à Halewood, en Angleterre, et l’arrivée des nouveaux modèles électriques de JLR dans cette usine mettra fin à sa carrière.

Un Defender plus compact sur la plateforme EMA de JLR

Le Defender électrique devrait être légèrement plus petit que l’actuel Defender cinq portes. Il sera le deuxième modèle construit sur l’architecture modulaire électrifiée (EMA) de JLR, après le Range Rover GT électrique, et les deux sortiront de l’usine de Halewood.

Il s’agit d’un projet distinct du Defender électrique grand format, que JLR a repoussé, probablement aux années 2030, pour se concentrer sur les Range Rover et Range Rover Sport électriques. Autrement dit, le premier Defender électrique à prendre la route sera le plus compact.

Jusqu’à 724 km pour le GT, moins pour le Defender

Le Defender électrique utilisera la même batterie que le Range Rover GT, pour lequel JLR a déjà annoncé une autonomie pouvant atteindre 724 km. La silhouette plus carrée du Defender devrait toutefois réduire ce chiffre. Une carrosserie à angles droits déplace plus d’air, et c’est sur l’autoroute que ça se paie le plus en autonomie.

Les deux modèles sont aussi développés avec des groupes motopropulseurs hybrides, destinés au marché américain, où l’adoption des VÉ accuse un retard sur les autres grands marchés. Ces versions ne seront pas prêtes l’an prochain.

« Le projet est bien en cours, mais nous ne tiendrons pas les échéances de l’an prochain », a déclaré M. Balaji.

Le cinquième VÉ de JLR, à un prix proche du Defender 110

Le Defender électrique sera le cinquième modèle électrique de JLR, après les Range Rover et Range Rover Sport électriques et la Jaguar Type 01. Le dévoilement du GT est prévu d’ici la fin de l’année.

Le GT sera offert à un prix légèrement inférieur à celui du Range Rover pleine grandeur, selon le chef de la direction financière de JLR, Richard Molyneux.

« Ça reste une voiture de luxe, alors elle aura un prix de luxe », a-t-il affirmé.

JLR n’a pas dévoilé le prix du Defender électrique, mais il devrait se situer près des versions actuelles du Defender 110 cinq portes. En Europe, il aura très peu de rivaux électriques dans le créneau des VUS tout-terrain haut de gamme, le principal étant le Mercedes-Benz Classe G.

L’Evoque et le Discovery Sport quittent l’entrée du haut de gamme

Le Land Rover Discovery Sport est lui aussi abandonné; sa production doit prendre fin cette année. Comme nous l’avions rapporté, le Discovery Sport nous quitte en décembre, alors qu’il était le Land Rover le plus abordable au Canada, à 65 450 $.

Vue d’ensemble : le Defender électrique et le GT seront tous deux vendus bien au-dessus de l’Evoque et du Discovery Sport. JLR se retire ainsi des segments d’entrée du haut de gamme, où les rivaux allemands disposent de budgets plus importants et où les marges sont plus minces. Plus tôt ce mois-ci, un reportage situait à la mi-2027 la fin de la production de l’Evoque.

« Nous voulons faire croître notre gamme en tant que marque de luxe moderne dotée d’un plus grand pouvoir de fixation des prix », a confié Martin Limpert, responsable de la marque Range Rover, à Automotive News Europe en juillet.

Pour les acheteurs québécois, le constat est simple : la porte d’entrée de la famille Land Rover vient de monter d’un cran.