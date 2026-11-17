Des accents cuivrés et un nouvel intérieur Gris Ski sans frais élargissent les choix pour la minifourgonnette assemblée à Windsor.

L’ensemble Copperline coûte 1 995 $ sur la version Limited et 1 095 $ sur la version Pinnacle au Canada.

L’intérieur Gris Ski devient une option sans frais sur les versions Select, Limited et Pinnacle.

Les commandes ouvriront plus tard cette année, avec des arrivées chez les concessionnaires prévues au début de 2027.

Chrysler ajoute deux options d’apparence à la Pacifica 2027 : l’ensemble Copperline, qui apporte des accents cuivrés à l’extérieur comme à l’intérieur, et un habitacle Gris Ski plus clair, développé en réponse aux commentaires de la clientèle.

Présentées au Salon de l’auto de Los Angeles, ces nouveautés pourront être commandées plus tard cette année. Les premiers exemplaires sont attendus chez les concessionnaires canadiens au début de 2027.

Des accents cuivrés pour les versions Limited et Pinnacle

L’ensemble Copperline comprend des roues de 20 pouces au fini cuivré, des coques de rétroviseurs assorties, des écussons distinctifs et des accents cuivrés sur les boucliers avant et arrière. Des moulures noires autour des vitres et un porte-bagages de toit Stow ’n Place noir complètent le traitement extérieur.

Les acheteurs pourront combiner cet ensemble aux couleurs Blanc éclatant, Noir diamant et Vert olive, ainsi qu’aux nouvelles teintes Braise et Gris verre.

À bord, la version Limited est dotée de sièges en cuir Nappa noir avec surpiqûres cuivrées. La Pinnacle propose plutôt du cuir Nappa Bleu Agave, avec un motif de perforations en parquet et des surpiqûres cuivrées.

Des garnitures en alliage de cuivre habillent le tableau de bord, les bouches d’aération et la console centrale de la Limited. Les ceintures de sécurité noires sont également bordées d’accents cuivrés.

Au Canada, l’ensemble coûte 1 995 $ sur la Limited et 1 095 $ sur la Pinnacle. Les changements portent sur l’apparence; aucune modification mécanique n’a été annoncée.

Un habitacle plus clair sans supplément

Le nouvel intérieur Gris Ski offre une autre option aux acheteurs qui préfèrent un habitacle plus clair que les options Noir et Bleu Agave. Selon Chrysler, cette couleur répond à la demande de la clientèle.

Offert avec toutes les couleurs extérieures, le Gris Ski peut être choisi sur les versions Select et Limited sans l’ensemble d’apparence S, ainsi que sur la Pinnacle.

Les matériaux varient selon la version. La Select reçoit du similicuir Caprice, la Limited du cuir Nappa et la Pinnacle du cuir Nappa avec un motif de perforations en parquet et des accents cuivrés. L’option Gris Ski est sans frais sur les trois versions.

Toujours assemblée à Windsor

La Pacifica demeure assemblée à l’usine de Windsor, en Ontario, aux côtés de la Chrysler Grand Caravan réservée au marché canadien et de la gamme Dodge Charger.

Ces ajouts permettent de personnaliser davantage la minifourgonnette sans changer de version : un supplément pour le traitement Copperline ou un habitacle plus clair sans frais additionnels.