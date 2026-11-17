Environ 70 unités de ce VUS électrique sortent de la chaîne de montage chaque jour.

BMW prévoit d’y fabriquer 60 000 véhicules électriques en 2027.

Pour limiter les risques, BMW utilise des cellules de batterie chinoises et une chaîne de montage pouvant produire simultanément des modèles thermiques et électriques.

La future BMW iX5 2027 est désormais entrée en production à l’usine d’assemblage du constructeur à Spartanburg, en Caroline du Sud, à raison d’environ 70 unités sortant des chaînes chaque jour.

Environ cinq mois après leur dévoilement, la nouvelle génération du BMW X5 et son pendant électrique, l’iX5, sont entrés en production aux États-Unis.

Bien que le X5 soit fabriqué en Caroline du Sud depuis le lancement de sa première génération en 1999, l’iX5 est le premier modèle électrique de BMW produit en sol américain.

Selon le constructeur, ce ne sera pas le dernier, puisque BMW maintient son objectif de produire six nouveaux véhicules électriques aux États-Unis d’ici 2030.

Les objectifs de ventes pour les véhicules électriques ont toutefois été revus à la baisse, s’établissant désormais à 60 000 unités pour l’année civile 2027, contre 100 000 auparavant.

Le constructeur aurait demandé à ses fournisseurs locaux de se préparer à une production d’environ 175 000 véhicules électriques à Spartanburg en 2028 et 2029, bien que ce volume puisse être ajusté à la hausse ou à la baisse selon l’état du marché.

Même avec ces chiffres revus à la baisse, les véhicules électriques représenteront une part importante de la production totale de l’usine, qui assemble habituellement quelque 400 000 véhicules par an.

Pour soutenir ce volume prévu de véhicules électriques, BMW a investi 1,7 milliard de dollars au cours des dernières années en Caroline du Sud.

En plus d’un agrandissement d’un million de pieds carrés de l’usine d’assemblage elle-même, cet investissement comprenait une nouvelle usine de batteries à proximité, à Woodruff, en Caroline du Sud, qui a ouvert ses portes la semaine dernière.

Cette installation assemblera les blocs-batteries utilisés dans l’iX5 et les futurs modèles électriques construits à Spartanburg.

Malgré un marché des véhicules électriques fébrile qui a poussé de nombreux constructeurs à réduire ou à abandonner leurs efforts d’électrification au cours des deux dernières années — essuyant au passage d’importantes pertes financières — BMW demeure optimiste à cet égard.

En effet, le constructeur allemand semble avoir pris un certain nombre de précautions qui devraient le protéger contre un ralentissement des ventes de véhicules électriques, tout en lui permettant de demeurer compétitif si leur popularité venait à croître au cours des prochains mois.

Tout d’abord, l’usine d’assemblage du constructeur en Caroline du Sud utilise une chaîne modulaire capable de fabriquer simultanément des véhicules à essence, hybrides rechargeables et électriques.

Cela signifie que BMW peut ajuster à la volée les volumes de production des X5 et iX5 en fonction de la demande du marché, mais aussi qu’il ne se retrouvera pas avec des capacités de production inutilisables si les modèles électriques ou à essence venaient à perdre nettement en popularité dans les années à venir.

De plus, l’usine BMW de Spartanburg mise fortement sur les exportations, environ la moitié de sa production annuelle étant expédiée vers d’autres marchés, dont l’Europe. Cela fait d’ailleurs de BMW le plus grand exportateur automobile des États-Unis en termes de valeur.

Ainsi, si le marché des véhicules électriques continue de stagner aux États-Unis, BMW pourra tout de même profiter de la hausse des ventes mondiales en exportant une plus grande proportion d’iX5.

Enfin, contrairement à bon nombre de ses concurrents, BMW ne fabrique pas l’intégralité de ses blocs-batteries à l’interne.

En effet, la nouvelle usine américaine de batteries de l’entreprise utilise des cellules du fournisseur AESC, fabriquées en Chine.

Cette approche serait probablement moins rentable à long terme que la fabrication des cellules à l’interne, mais elle réduit considérablement les coûts initiaux nécessaires à la mise en place d’une chaîne de production de véhicules électriques et limite donc les pertes qu’un effondrement de la demande pourrait entraîner.

Bien qu’AESC ait annoncé la construction d’une usine de batteries en Caroline du Sud destinée spécifiquement à approvisionner les véhicules électriques de BMW, ce projet a été annulé, et le constructeur se tournera plutôt vers LG Energy Solution comme fournisseur de cellules vers la fin de la décennie, lorsque l’entreprise sud-coréenne sera en mesure de fournir des cellules produites en Arizona.

Une usine de cellules de batterie pourrait tout de même voir le jour en Caroline du Sud même sans l’appui de BMW, puisque l’État abrite également des usines d’assemblage de Mercedes-Benz et de Volvo qui produisent toutes deux des véhicules électriques.

Source : Automotive News