Un projet de loi approuvé cet été interdirait aux constructeurs automobiles détenus à plus de 15 % par des capitaux chinois de vendre des véhicules aux États-Unis.

Environ 20 % du capital de Mercedes-Benz est détenu par des intérêts chinois.

Le constructeur devra détailler ses liens avec la Chine, mais des élus ont indiqué que l’entreprise sera autorisée à poursuivre ses ventes dans le pays.

À la suite des pressions exercées par les constructeurs automobiles disposant d’une présence industrielle établie aux États-Unis, le Congrès américain envisage d’interdire la vente de véhicules chinois dans le pays.

Bien que la justification officielle de cette proposition repose sur la sécurité nationale — affirmant que les véhicules chinois pourraient renvoyer des données sensibles à Pékin —, il est difficile de ne pas y voir également une forme de protectionnisme.

Selon le projet de loi approuvé en juillet par la commission sénatoriale du Commerce, les constructeurs automobiles détenus à plus de 15 % par des entités chinoises se verraient interdire de vendre des véhicules aux États-Unis, et pas seulement les marques basées en Chine.

Cette législation a déjà coûté à Polestar, propriété de Geely, son accès au marché américain à partir de l’année-modèle 2027, mais curieusement pas à sa société sœur, Volvo.

Aujourd’hui, Mercedes-Benz est convoqué pour détailler ses liens avec la Chine devant le Congrès des États-Unis afin de déterminer si l’entreprise doit toujours être autorisée à vendre des véhicules dans le pays.

En effet, le constructeur allemand est détenu à environ 20 % par des capitaux chinois, Geely et le groupe BAIC possédant chacun environ 10 % des actions de l’entreprise.

La commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine a déclaré, dans une lettre adressée à Mercedes-Benz, que la participation chinoise de 20 % dans l’entreprise posait des risques importants, notamment en raison de « l’influence opérationnelle qu’ils semblent exercer sur votre entreprise ».

Mercedes-Benz s’est défendu en affirmant que ses actionnaires ne disposent d’aucun pouvoir de gestion et ne siègent pas au conseil de direction du constructeur. L’entreprise affirme également soutenir les mesures visant à garantir la sécurité nationale des États-Unis.

La commission indique que les réponses et les documents de Mercedes-Benz, qui doivent être fournis d’ici le 1er décembre, l’aideront à déterminer s’il convient d’appliquer une interdiction plus stricte à l’encontre des véhicules chinois et des constructeurs ayant des liens avec la Chine.

Quoi qu’il arrive, le sénateur républicain Bernie Moreno a déclaré que la législation finale veillera à ce que Mercedes-Benz ne soit pas interdit aux États-Unis et que des discussions sont en cours pour permettre à Volvo de continuer également à vendre des voitures dans le pays, bien que la marque soit détenue majoritairement par le groupe chinois Geely.

Il est dès lors difficile de comprendre pourquoi certaines entreprises liées à la Chine seront autorisées à opérer aux États-Unis et d’autres non, d’autant plus que Polestar a été contraint de quitter le marché américain avant le début de l’année-modèle 2027, malgré la fabrication de l’un de ses trois modèles actuels en Caroline du Sud.

Les logiciels constituent un suspect évident, mais là encore, des incertitudes demeurent, car Polestar et Volvo partagent de nombreuses technologies, alors que seul le premier a été interdit.

Bien que la commission spéciale de la Chambre sur la Chine soit une initiative bipartisane, les constructeurs automobiles feraient pression sur le Congrès pour qu’il adopte une législation plus sévère à l’égard des véhicules chinois avant l’entrée en fonction des nouveaux sénateurs et représentants élus, le 3 janvier.

Source : Reuters