L’usine General Motors d’Oshawa va cesser la production du Chevrolet Silverado 1500

À la place, la production du GMC Sierra HD sera ajoutée, parallèlement au maintien de celle du Chevrolet Silverado HD.

Le constructeur automobile affirme que cela n’aura pas d’impact sur le niveau de l’emploi, la production globale devant augmenter.

La production des nouveaux Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 2027 sera concentrée dans l’Indiana et au Mexique.

Comme le laissaient entendre de précédentes rumeurs, General Motors va mettre un terme à la production du Chevrolet Silverado 1500 dans sa seule usine canadienne actuellement en activité, située à Oshawa, en Ontario.

En effet, le site canadien n’a pas été retenu pour assembler la prochaine génération de camionnettes légères grand format de GM, qui devrait faire son entrée sous peu, à temps pour l’année-modèle 2027.

Les nouveaux Silverado et Sierra 1500 seront plutôt assemblés au Mexique ainsi que dans l’Indiana, où une grande partie des modèles actuels est déjà fabriquée.

Bien que cela ne semble pas être une bonne nouvelle pour l’industrie automobile canadienne, déjà mise à rude épreuve, General Motors a assuré que les niveaux d’emploi à Oshawa demeureraient inchangés grâce à une hausse de la production de camionnettes poids lourd (HD).

De fait, le fabricant prévoit désormais d’ajouter le GMC Sierra HD à la production de l’usine canadienne, tout en augmentant celle du Silverado HD.

Selon un porte-parole de GM cité par le Globe & Mail et GM Authority, l’usine d’Oshawa cessera d’assembler des camionnettes légères au cours du mois de novembre, alors que la production mondiale des modèles actuels tire à sa fin pour faire place à la prochaine génération.

À propos de cette prochaine génération, General Motors maintient qu’Oshawa assemblera bel et bien des camionnettes de nouvelle génération, mais qu’il s’agira de modèles HD, attendus pour l’année-modèle 2029.

L’entreprise a d’ailleurs récemment annoncé un investissement de 144 millions de dollars canadiens afin de préparer les installations pour ces futures camionnettes HD, dont la production devrait commencer vers la fin de 2028.

Même si cela n’a pas été confirmé, il est probable que le GMC Sierra HD ne rejoigne la chaîne de montage d’Oshawa qu’à l’arrivée de cette prochaine génération, laissant le Silverado HD actuel seul sur la ligne d’assemblage pendant environ deux ans.

Comme mentionné précédemment, tous les employés actuels de la production à Oshawa devraient conserver leur poste malgré la fin de la production du Silverado 1500, qui devait représenter environ la moitié des 114 000 camionnettes prévues pour l’usine en 2026.

General Motors avait supprimé environ 500 postes horaires à Oshawa en éliminant le troisième quart de travail en janvier dernier, mais l’effectif est resté stable depuis.

Source : GM Authority