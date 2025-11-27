La techno en 500 mots : le secret derrière les critères d’obtention des Meilleurs Choix Sécurité de l’IIHS

En consultant nos pages, vous êtes assurément déjà tombé sur un article où il était question des cotes de sécurité de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), cet organisme indépendant à but non lucratif fondé et financé par des compagnies d’assurance.

L’IIHS a été fondée en 1959.

L’IIHS utilise son classement depuis 1995.

La NHTSA mène aussi des tests de collision que plusieurs considèrent dépassés.

Ses tests de collision et ses distinctions « Meilleur Choix Sécurité » (Top Safety Pick) et « Meilleur Choix Sécurité+ » (Top Safety Pick+) sont devenus des références pour les consommateurs et les constructeurs automobiles.

Maintenant, la grande question : qu’est-ce qu’un fabricant doit faire pour voir un de ses modèles atteindre la plus haute marche du podium ?

Deux piliers de l’évaluation

L’organisme évalue deux aspects fondamentaux de la sécurité automobile. Le premier concerne la résistance aux impacts, soit la capacité d’un véhicule à protéger ses occupants lors d’une collision. Le second porte sur l’évitement et la réduction de l’impact des collisions, c’est-à-dire les technologies d’aide à la conduite qui peuvent prévenir un accident ou en réduire la gravité.

Les notes attribuées sont, dans l’ordre, Good, Acceptable, Marginal, Poor.

Les tests de résistance aux chocs

L’IIHS soumet les véhicules à plusieurs tests. Ceux à chevauchement frontal modéré simulent une collision frontale où 40 % de l’avant heurte une barrière déformable à environ 64 km/h.

La version actuelle de ce test inclut un mannequin supplémentaire placé à l’arrière pour évaluer la protection des passagers installés à cet endroit.

Il y a aussi le test à petit chevauchement frontal qui soumet seulement 25 % de l’avant à un impact de 64 km/h contre une barrière rigide. Ce test est effectué des deux côtés, et la cote finale correspond au plus faible des deux résultats.

Enfin, le test d’impact latéral utilise une barrière qui se déplace à plus haute vitesse pour le contact avec le flanc du véhicule.

Les systèmes de prévention

L’IIHS évalue également les systèmes de prévention des collisions avec les piétons, tant de jour que de nuit. Ces tests utilisent des mannequins représentant des adultes et des enfants sous différents scénarios. Les véhicules reçoivent une cote de Supérieur, Avancé ou De base selon leur capacité à éviter ou à atténuer l’impact.

Les phares font aussi l’objet d’une évaluation stricte. L’IIHS teste chaque option de phares offerte sur un véhicule en mesurant la portée d’éclairage et l’éblouissement potentiel pour les autres conducteurs. Les recherches démontrent que les véhicules dotés de phares bien cotés sont impliqués dans 15 % à 19 % moins d’accidents impliquant un seul véhicule la nuit.

Les distinctions « Meilleur Choix Sécurité »

Pour obtenir la distinction « Meilleur Choix Sécurité » en 2025, un véhicule doit obtenir une cote Acceptable lors du test de chevauchement frontal modéré, une cote Good avec les tests de petit chevauchement frontal et d’impact latéral, ainsi qu’une cote Acceptable ou Good pour l’évaluation de la prévention des collisions avec les piétons.

De plus, toutes les déclinaisons du modèle doivent être équipées de phares cotés comme Acceptable ou Good.

La distinction Top Safety Pick+ est plus stricte, notamment avec une cote Good (plutôt qu’Acceptable) lors du test de chevauchement frontal modéré, ce qui indique un niveau de protection plus élevé pour les passagers arrière.

Des critères plus sévères

L’IIHS rehausse sans cesse ses standards pour pousser les constructeurs à améliorer la sécurité de leurs véhicules. En 2025, seulement 48 modèles se sont qualifiés pour les distinctions, comparativement à 71 l’année précédente. Cette baisse démontre l’impact de critères plus sévères, particulièrement concernant la protection des passagers arrière. Cette approche porte ses fruits : les conducteurs de véhicules cotés Good dans le test de chevauchement frontal modéré ont 46 % moins de risques de mourir lors d’une collision frontale que ceux de véhicules cotés Poor.

La sécurité des véhicules a progressé de façon incroyable grâce aux tests menés par l’IIHS. Les choses ne vont que s’améliorer avec le temps.

N’oublions cependant jamais que le critère numéro un de la sécurité routière demeure le comportement de celui ou celle qui se trouve derrière le volant.

À bon entendeur…