Hyundai Santa Cruz vs Ford Maverick : une domination américaine

Ça va plutôt bien pour Hyundai par les temps qui courent, tant au Canada qu’aux États-Unis, où le constructeur connaît ses meilleures années à vie des deux côtés de la frontière. Mais à travers cette réussite, un modèle fait figure d’exception : le Santa Cruz. C’est simple, ses ventes ne sont pas celles escomptées. Ce qui fait mal, c’est que le seul autre véritable concurrent du segment, le Ford Maverick, fait un tabac.

Au Canada, le Santa Cruz n’est plus proposé depuis l’année dernière en raison des tarifs

Le Maverick, lui, a vu ses ventes bondir de 101 % au pays avec 16 308 unités écoulées l’an dernier

Un tout nouveau modèle, plus près du Toyota Tacoma, doit prendre la relève du Santa Cruz

En fait, la différence entre les performances des deux est frappante. Par exemple, en août dernier, Ford a vendu 13 860 Maverick aux États-Unis, une hausse de 14 % par rapport à la même période en 2025 (11 956 modèles). Quant au Santa Cruz, on dénombre 13 191 ventes… depuis le 1er janvier. Pire, ce chiffre fait voir un recul de 30 % par rapport à 2025.

Un peu plus de 13 000 ventes, ce n’est pas rien, mais considérant que le rival direct a déjà été réclamé par plus de 110 000 acheteurs depuis le début de l’année, ça met en lumière un retard considérable pour le modèle de Hyundai.

En 2025, au Canada, Ford a vendu 16 308 Maverick, une hausse de 101,5 % par rapport à 2024. Hyundai a écoulé seulement 1643 Santa Cruz, en baisse de 36,2 % par rapport à 2024. Il faut avouer que son retrait du marché canadien en raison de la guerre tarifaire avec les États-Unis y a beaucoup joué, mais la différence est quand même marquée.

Le Santa Cruz n’est pas proposé cette année et l’on ne devrait pas le revoir, car sa production tire à sa fin.

La bonne recette

Ce qui a propulsé les ventes du Maverick, c’est l’ajout de versions et le mariage de la motorisation hybride à la traction intégrale. La consommation de la motorisation hybride est également un solide argument de vente, alors qu’il est possible de consommer en moyenne entre 5 et 6 litres aux 100 km avec ce modèle. Chez Hyundai, c’est comme si on n’avait jamais trouvé la bonne combinaison.

Pas mauvais, mais…

Le Santa Cruz n’était pourtant pas un mauvais produit. Certains comparatifs le jugent même plus agréable au quotidien, et sa capacité de remorquage peut atteindre 5000 livres, contre 4000 livres pour le Maverick. À la pompe cependant, avec une moyenne autour de 9,5 litres aux 100 km, le Santa Cruz n’a jamais été dans le coup. Et malgré certaines innovations pratiques, cette camionnette n’offrait pas le même niveau de polyvalence que le Ford Maverick.

L’avenir

Ford aura donc gagné cette manche, mais Hyundai prépare déjà la suite. Et plutôt que de retravailler son produit actuel, la compagnie semble avoir choisi de tourner la page en misant sur une camionnette de conception plus traditionnelle qui viserait directement la Toyota Tacoma et la Ford Ranger.

La grande question, c’est de savoir si Hyundai aura appris de ses erreurs pour arriver sur le marché avec un produit vraiment concurrentiel. S’il est relativement facile de battre les constructeurs américains dans certains segments, ce n’est pas le cas dans celui des camionnettes, peu importe leur format.

Et que dire de Toyota, maître du segment des camionnettes de taille intermédiaire ?

Hyundai a du pain sur la planche, mais cette entreprise ne cesse de nous étonner. La suite sera assurément intéressante.