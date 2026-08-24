Un nouveau rappel du Ford Explorer est porteur d’espoir pour l’avenir de Ford

Voilà maintenant deux ou trois ans que Ford mentionne vouloir s’attaquer à ses problèmes de qualité à la source plutôt que de simplement réagir par des rappels une fois les véhicules sur la route. Le message a de quoi faire sourciller, considérant l’ampleur des ennuis vécus par la marque ces dernières années. Or, le plus récent rappel concernant le Ford Explorer 2026 pourrait bien être la preuve que cette approche commence à porter ses fruits.

Seulement six exemplaires de l’Explorer 2026 sont touchés par ce rappel

Ford a retracé la cause à une fenêtre de production d’environ 30 minutes

La compagnie compte 68 rappels en 2025, comparativement à 150 en 2025

Un problème détecté avec une précision chirurgicale

Le pépin en question touche le moteur 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres qui équipe de série l’Explorer, et qui développe 300 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Le problème, c’est que les coussinets de bielle peuvent gripper, ce qui entraîne une perte de puissance, un bruit de cognement, voire une brèche du bloc-moteur susceptible de présenter un risque d’incendie.

Ce qui distingue ce rappel, c’est la rapidité et la précision avec lesquelles Ford a circonscrit le problème. L’équipe responsable de la qualité au sein de la division des moteurs à combustion de l’entreprise a remonté la source jusqu’à l’usine de moteurs de Dearborn, au Michigan, où elle a identifié une fenêtre de production d’à peine 30 minutes, survenue après le remplacement d’un tampon de polissage utilisé dans la fabrication des vilebrequins.

Le résultat, c’est que seuls six véhicules sont visés, car on sait exactement à quel moment le problème a eu lieu sur la chaîne de montage. Ford a vendu 127 000 exemplaires de l’Explorer au cours de la première moitié de 2026.

En d’autres temps, on aurait parlé d’un rappel de dizaines de milliers de modèles.

C’est là que c’est encourageant. Si l’on commence à surveiller davantage ce qui se fait côté qualité dans les usines et qu’on intervient plus rapidement, le nombre de rappels va fondre.

Une année encore chargée, mais un signal encourageant

Attention, toutefois, il serait malhonnête de prétendre que Ford a réglé ses problèmes de qualité. La compagnie continue de dominer le classement peu enviable des rappels avec 68 campagnes à ce jour cette année, davantage que n’importe quel autre constructeur.

Cela dit, difficile de ne pas remarquer l’écart avec 2025, année où Ford avait établi un record peu flatteur avec 150 rappels. Si la tendance se maintient, l’entreprise pourrait terminer 2026 avec une fraction de ce total.

Surtout, la capacité de circonscrire un défaut à une fenêtre de production aussi précise démontre une rigueur d’enquête qui, historiquement, faisait défaut chez le constructeur. C’est exactement le genre de discipline que le chef de la direction, Jim Farley, promettait il y a deux ans.

Disons qu’on semble sur la bonne voie et que ce rappel est le premier signe encourageant depuis quelques années.

Voyons maintenant si la tendance se poursuit.