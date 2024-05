Le dernier Ford Edge quitte l’usine d’Oakville

Ford Oakville sera fermé pour trois ans

La production de la Lincoln Nautilus déplacée en Chine

Après 18 ans de production à l’usine Ford d’Oakville, la production nord-américaine du Ford Edge a finalement pris fin. Mais son remplaçant prévu mettra plus de temps que prévu à arriver, laissant les travailleurs sur le carreau.

Ford a annoncé il y a quelques années que la production du Edge serait arrêtée à l’usine d’Oakville. Le Lincoln Nautilus, qui partageait la même plate-forme que l’Edge, est parti en Chine l’année dernière. Mais nous ne savions pas exactement quand cet arrêt de production aurait lieu. Jusqu’à aujourd’hui.

Adam Smietanka, un ouvrier de l’usine, a partagé une photo du dernier Edge sur Facebook (via Ford Authority). Une bannière sur l’image indique que l’équipe du complexe d’assemblage d’Oakville a construit 2 609 545 Edge pendant toute la durée de vie du modèle. Le dernier Edge était blanc et semble être un modèle Titanium. Alors que le Nautilus sera construit en Chine pour les ventes en Amérique du Nord, l’Edge ne sera pas construit et expédié en Chine.

L’usine d’Oakville va donc faire une pause. Les ouvriers de l’usine s’attendaient à commencer le rééquipement pour la production d’un nouveau véhicule électrique Ford cette année ou l’année prochaine. Or, la dernière mise à jour de l’usine indique que la future Ford électrique à trois rangées n’entrera pas en production avant 2027. L’annonce de l’entreprise précise qu’il s’agit de « réduire les coûts des matériaux et de la conception, et d’utiliser la technologie émergente des batteries ».

On ne sait pas encore comment la fermeture prolongée de l’usine affectera les travailleurs de l’usine ni comment Ford les soutiendra pendant la période de transition.