Ford ajoutera une camionnette à la gamme Bronco d’ici la fin de la décennie

Ford continue de transformer ses modèles les plus populaires en sous-marques.

Parmi les nombreux futurs produits figure une camionnette basée sur le Bronco.

Rien n’est connu à son sujet pour le moment, mais nous nous attendons à ce qu’elle soit robuste et adaptée au hors route.

Ford travaille actuellement à un renouvellement massif de sa gamme nord-américaine, 80 % de ses modèles devant faire l’objet d’un rafraîchissement ou d’une refonte complète d’ici 2029.

En plus de cela, le constructeur automobile ajoutera également un certain nombre de produits entièrement nouveaux au cours de la même période, y compris une camionnette basée sur le VUS Bronco pleine grandeur.

En effet, Ford travaillerait sur une version camionnette de son VUS le plus robuste, qui sera également vendue sous la sous-marque Bronco.

Cela confirme la stratégie de l’entreprise au cours des dernières années, qui consiste à tirer parti de son héritage et de la reconnaissance de sa marque en transformant ses modèles les plus emblématiques et populaires en sous-marques au sein de la gamme Ford.

Cela se voit avec ses camionnettes F-150 et Super Duty toujours populaires, commercialisées collectivement sous le nom de Série F, ainsi qu’avec la voiture sport Mustang et le VUS électrique Mustang Mach-E.

Le nom Bronco a déjà été étendu au-delà du modèle pleine grandeur avec le plus petit Bronco Sport, qui est une évolution plus robuste du VUS compact Escape.

D’ici la fin de la décennie, les appellations Mustang et Bronco accueilleront toutes deux un troisième modèle, avec la camionnette Bronco prévue et une berline Mustang.

On ne sait pas grand-chose sur la future camionnette Bronco, mais nous nous attendons à ce qu’elle ait de fortes capacités hors route, conformément à l’héritage de ce nom.

Selon toute vraisemblance, Ford copiera la stratégie de Jeep avec le Gladiator, qui combine le design de la partie avant et la construction du Wrangler avec une caisse de camionnette à l’arrière.

Cela signifie que la camionnette Bronco partagera probablement l’allure emblématique et le toit décapotable du VUS, ainsi qu’une caisse de dimensions similaires à celle du Ranger intermédiaire.

Comme cela a été confirmé récemment, Ford travaille également sur une nouvelle petite camionnette électrique qui s’appellera Fathom. Avec la camionnette Bronco, cela signifie que le constructeur automobile pourrait compter jusqu’à six modèles de camionnettes différents d’ici 2030, principalement dans différentes catégories de gabarit.

La plateforme du Fathom donnera aussi naissance à un nouveau VUS compact Lincoln, et la marque de luxe obtiendra également sa propre version haut de gamme du Bronco standard.

Bien que ni la camionnette Bronco ni les deux modèles Lincoln ne devraient être particulièrement abordables, Ford affirme ne pas avoir abandonné l’entrée de gamme, avec cinq modèles affichés sous les 40 000 $ aux États-Unis d’ici la fin de la décennie.

Pour le moment, l’entreprise compte six modèles offerts à un prix de départ inférieur à 40 000 $ US : l’Escape, le Maverick, la Mustang, la Mustang Mach-E, l’Explorer et le Bronco Sport.

Malgré le taux de change défavorable, les acheteurs canadiens peuvent également se procurer un Maverick, un Bronco Sport ou une Mustang pour moins de 40 000 $ CAN, l’Escape ayant été abandonné il y a quelques mois.

Les prochaines années seront très occupées pour Ford en matière de lancements de produits; plus de détails sur les nouveaux modèles devraient donc faire surface périodiquement.

Source: Automotive News