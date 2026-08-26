Dolly Parton et Cadillac : une histoire d’amour… et d’image

Dolly Parton nous a quittés cette semaine à l’âge de 80 ans. Chaque fois qu’une célébrité trépasse, on s’intéresse souvent à sa relation avec l’automobile. Parfois, les deux sont indissociables : Elvis et Cadillac, James Dean et Porsche, Steve McQueen et la Ford Mustang de 1968, etc. Quant à Dolly Parton, même si elle n’est pas reconnue pour sa relation avec l’automobile au grand écran, elle éprouvait un grand amour pour les Cadillac. Un cadeau pour la marque de luxe américaine. Examinons les dessous de cette histoire moins connue.

Dolly Parton a reçu sa première Cadillac, une Eldorado, en cadeau de Porter Wagoner en 1972

Sa Cadillac DeVille D’Elegance 1997, dorée, est exposée au Hollywood Star Cars Museum depuis 2008

Elle n’a jamais été porte-parole officielle de Cadillac, malgré son association étroite avec la marque

Tout commence par un cadeau

La relation remonte au début des années 1970, alors que Parton commence à prendre ses distances avec Porter Wagoner, l’homme qui l’a aidée à lancer sa carrière. En 1972, alors qu’elle réclame une augmentation de salaire, Wagoner lui offre plutôt une Cadillac Eldorado comme cadeau de Noël. Le geste ne règle évidemment pas la question de la rémunération, mais il contribue à faire entrer la grande marque américaine dans la vie de la jeune artiste.

On devine que c’est là que l’histoire d’amour a commencé.

Une association naturelle

Au fil des années, Dolly Parton accumule les succès. Cette partie est connue du grand public. Ce qui l’est moins, c’est l’affection qu’elle développe pour les grosses Cadillac.

À la fin des années 1990, un modèle allait la séduire plus que tout autre, soit une DeVille D’Elegance 1997, dorée, luxueuse et aussi flamboyante que sa propriétaire.

Dolly Parton l’a utilisée pendant plus d’une décennie avant de la remettre, en 2008, au Hollywood Star Cars Museum, situé à Gatlinburg, au Tennessee. Elle a même apposé sa signature sur les accoudoirs, laissant une dernière trace personnelle sur cette voiture devenue indissociable de son image.

Le musée la présente encore aujourd’hui dans sa collection. D’ailleurs, ce musée possède quelques voitures de célébrité ayant notamment appartenu à Elvis Presley et à Bob Hope.

Quant à la Cadillac, elle est bien plus qu’une simple voiture d’occasion. Avec sa peinture dorée, son intérieur luxueux et ses proportions imposantes, elle correspondait à l’image publique de Dolly Parton : extravagante, sans jamais être prétentieuse, américaine et assumée jusqu’au bout.

Un hommage de Cadillac ?

On trouve toujours beaucoup d’histoires sur le Web, et il faut parfois faire preuve de prudence. C’est le cas d’une Cadillac de 2004. L’histoire dit que Cadillac a associé le nom de Dolly Parton à une version blanche de son modèle DTS Platinum, et que la voiture était ornée d’un emblème portant sa signature.

Plusieurs sources automobiles rapportent cette association, mais rien dans les archives publiques de General Motors ne permet de déterminer ni le statut commercial de cette série ni son volume de production.

Vous comprendrez notre prudence. N’empêche, c’est ce qui rend la relation entre l’artiste et Cadillac intéressante, car Dolly Parton n’a jamais été officiellement porte-parole de Cadillac. Ainsi, il ne faut pas confondre cet hommage avec une campagne publicitaire traditionnelle.

Son nom était devenu suffisamment associé à la marque pour qu’une Cadillac portant sa signature apparaisse quelque part.

La couleur blanche faisait d’ailleurs écho à une autre période importante de sa carrière.

Une voiture blanche, une limousine blanche

En 1989, Dolly Parton lançait White Limozeen, un album qui allait devenir l’un de ses grands succès. La Cadillac blanche utilisée dans l’imagerie entourant le disque collait parfaitement à son personnage, tandis que le titre jouait lui-même sur l’image de luxe et de célébrité associée aux grandes limousines américaines.

Chez Dolly Parton, l’automobile n’était donc jamais très loin de la mise en scène.

Une Cadillac pouvait être une voiture personnelle, un accessoire pour une séance photo, un symbole de réussite ou simplement une façon d’en mettre plein la vue. Dans son univers, les frontières entre la personne, le personnage et l’image publique étaient parfois difficiles à distinguer.

Et c’est peut-être là que réside la véritable histoire d’amour entre Dolly Parton et Cadillac.

Une histoire qui dépasse l’automobile

Il serait toutefois faux de présenter Parton comme une vraie passionnée de voitures, en particulier de Cadillac. Les informations disponibles montrent qu’elle a utilisé d’autres véhicules au fil des années, notamment des modèles Lincoln et Mercedes-Benz. Elle aurait aussi conservé une camionnette Ford de la génération 1967-1972 utilisée par son père.

Son garage n’était donc pas exclusivement consacré à la célèbre marque de luxe américaine.

Mais Cadillac occupait une place particulière.

Et c’était du bonbon pour la marque, qui n’a jamais eu besoin de signer un véritable contrat avec Dolly Parton pour profiter de retombées intéressantes.