Un Hyundai Palisade à toit élevé… pour la Corée du Sud

Le Hyundai Palisade connaît une belle lancée depuis son arrivée sur notre marché, autant chez nous qu’aux États-Unis. Le constructeur coréen mise d’ailleurs sur cet engouement pour multiplier les déclinaisons du populaire utilitaire à trois rangées, que ce soit avec la variante de luxe Calligraphy ou encore la déclinaison hors route XRT Pro. En Corée du Sud, une nouvelle mouture plutôt inusitée vient même de voir le jour : la High Roof (toit élevé).

– Le Palisade High Roof s’étire sur 9,4 pouces de plus que le modèle régulier

– Cette version ne sera vendue qu’en Corée du Sud pour l’instant

– L’utilitaire propose un écran de divertissement arrière de 21,4 pouces

Un toit qui change la donne

Pour son marché local, Hyundai vient donc de dévoiler une version à toit surélevé du Palisade, une première pour un utilitaire de la marque sur ce marché. Toute la hauteur additionnelle a été intégrée sous le pavillon, ce qui permet d’y installer un système de divertissement destiné aux passagers arrière, avec un écran de 21,4 pouces compatible avec les principales plateformes de diffusion en continu.

Le plafond profite aussi d’un éclairage d’ambiance qui rappelle les pavillons étoilés qu’on retrouve chez certaines marques de luxe, comme Mercedes-Benz et Audi.

En tout, le Palisade High Roof se dresse sur une hauteur de 78,9 pouces, soit environ un pouce de plus que le Lincoln Navigator. Malgré ce format imposant, Hyundai assure que le véhicule devrait toujours pouvoir se glisser dans la plupart des stationnements souterrains.

Et si vous avez une sensation de déjà vu avec ce modèle, vos yeux ne vous trompent pas. Hyundai avait dévoilé cette version sous forme de concept en 2025 au Salon de la mobilité de Séoul.

Une affaire de marché

Ce genre de configuration demeure plutôt populaire en Corée du Sud, où on l’utilise notamment pour le transport de dirigeants d’entreprises. On peut d’ailleurs présumer que l’aménagement intérieur misera sur une configuration à quatre places, avec des sièges de type capitaine bien rembourrés à la deuxième rangée, à l’image de ce que propose déjà le Kia Carnival Hi Limousine.

Chose certaine, les probabilités de voir un jour cette version du Palisade débarquer dans nos concessions sont plutôt minces. Le marché nord-américain n’a jamais montré un grand attrait pour ce type de carrosserie, qu’on associait autrefois aux fourgonnettes de conversion.

Il y a bien eu l’époque des Volkswagen « Westfalia », mais ça commence à dater.

Cela dit, avec le succès que connaît son Palisade, on comprend que Hyundai veuille explorer toutes les avenues possibles pour se démarquer de la concurrence.

C’est original, c’est une évidence.