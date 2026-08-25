Toyota rappelle certains Tacoma TRD Off-Road 2024 en raison d’un problème d’amortisseurs

Même les meilleurs élèves de la classe ne sont pas à l’abri d’un écart de comportement. Toyota, dont la réputation de fiabilité demeure généralement enviable, vient d’annoncer le rappel de certains exemplaires de son Tacoma en configuration TRD Off-Road, en raison d’un problème affectant les amortisseurs Bilstein à réservoir externe qui équipent cette version.

– Environ 48 000 camionnettes sont visées aux États-Unis

– Au Canada, ce sont 3551 modèles de l’année 2024 qui sont concernés

– Les propriétaires seront avisés par la poste dès octobre 2026

Un bilan moins reluisant

Il faut le dire, le dossier des rappels chez Toyota n’a plus tout à fait la même allure qu’auparavant. La marque japonaise continue d’afficher un dossier enviable comparativement à plusieurs de ses rivaux, mais les campagnes se sont multipliées au cours des dernières années.

Ce nouveau rappel visant le Tacoma s’ajoute donc à une liste qui s’allonge tranquillement, sans pour autant remettre en question la solidité générale du constructeur.

Et comme c’est souvent le cas à travers l’industrie, le problème concerne la première année d’un modèle de nouvelle génération. On se rappellera que Toyota a présenté un nouveau Tacoma pour l’année modèle 2024.

La source du problème

Le Tacoma TRD Off-Road profite d’amortisseurs monotubes Bilstein munis d’un réservoir d’huile externe, une pièce qui améliore la gestion de la chaleur lors d’une utilisation hors route prolongée. Or, avec certains modèles 2024, ce réservoir peut se corroder au point de se détacher complètement de l’amortisseur.

Selon Transports Canada, « sur certains camions, les réservoirs d’huile pourraient ne pas être soudés correctement aux amortisseurs. Par conséquent, les soudures pourraient se corroder et se rompre et les réservoirs pourraient se détacher du véhicule. Un réservoir d’huile qui se détache du véhicule pourrait créer un danger pour les autres usagers de la route et augmenter le risque d’accident. »

La solution

Pour corriger la situation, Transports Canada précise que « Toyota doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire, pour faire inspecter et remplacer les amortisseurs arrière concernés, au besoin. »

Rappelons qu’au Canada, ce sont donc 3551 Tacoma TRD Off-Road qui devront faire un détour par l’atelier.