Al Pacino et Anthony Hopkins réunis pour un film sur les frères Maserati

Après avoir consacré des films à la naissance de Ferrari et de Lamborghini, le producteur italien Andrea Iervolino s’attaque maintenant à un autre nom mythique de l’automobile : Maserati. Réalisé par Robert Moresco, scénariste oscarisé, le long métrage retrace la fondation de Maserati par les frères Alfieri, Bindo et Carlo, jusqu’à leurs victoires consécutives aux 500 miles d’Indianapolis, en 1939 puis en 1940, remportées au volant d’une 8CTF surnommée Boyle Special.

Les frères Maserati sont interprétés par Michele Morrone, Salvatore Esposito et Lorenzo de Moor

Al Pacino, Anthony Hopkins et Andy García complètent une distribution particulièrement relevée

La sortie en salle serait prévue au début de novembre 2026

Une première bande-annonce vient tout juste d’être dévoilée, laissant voir de nombreuses scènes de course sur des routes italiennes étroites, à une époque où ce sport comportait son lot de dangers.

Une distribution qui mise sur l’expérience

Deux légendes du cinéma pourront être vues au grand écran, soit Al Pacino et Anthony Hopkins. Les deux jouent des rôles centraux dans cette œuvre, apportant leur prestance habituelle à ce type de récit historique. Andy García, lui-même déjà nommé aux Oscars, complète ce trio de vétérans, tandis que Jessica Alba incarne l’intérêt amoureux de Carlo Maserati.

Les trois frères, au cœur de l’intrigue, sont confiés à des acteurs italiens moins connus du public nord-américain, dont Michele Morrone et Salvatore Esposito. Le tournage a eu lieu principalement à Modène, avec certaines scènes filmées à Rome. Près d’une soixantaine de Maserati d’époque, datant des années 1920 et 1930, ont été restaurées pour l’occasion.

Un gros pari

Le film s’inscrit dans une tendance récente de portraits cinématographiques consacrés aux grands noms de l’automobile italienne, après celui d’Enzo Ferrari, interprété par Adam Driver, et une production sur Lamborghini, accueillie plus tièdement par la critique.

Maserati demeure pourtant une marque au parcours remarquable. On parle du deuxième plus ancien constructeur sportif transalpin après Alfa Romeo, et son nom reste associé aux exploits du pilote Juan Manuel Fangio.

On peut d’ailleurs se demander si d’autres pionniers, comme Ettore Bugatti, auront eux aussi droit à leur portrait sur grand écran, une rumeur qui circule déjà dans l’industrie du cinéma.

Chose certaine, voilà un film que nous allons nous faire un devoir de visionner aussitôt sa sortie en salle. C’est en Italie qu’il sera diffusé pour la première fois le 15 octobre prochain. On raconte que son arrivée chez nous ne devrait pas tarder.

On vous tient au courant.