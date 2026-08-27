Problèmes de surchauffe et de climatisation du Chevrolet Equinox : GM aurait trouvé une solution

Des propriétaires de Chevrolet Equinox à essence rapportent des épisodes de surchauffe accompagnés d’un système de climatisation qui souffle de l’air chaud plutôt que froid. Il n’a pas été question d’un rappel jusqu’ici et ce sera peut-être évité, puisque Chevrolet aurait cerné la cause du problème et proposerait une réparation.

* Les modèles 2024 à 2026 équipés du moteur turbo 1,5 litre sont concernés

* Le code de diagnostic P0494 signale une vitesse insuffisante du ventilateur

* GM recommande le remplacement du moteur du ventilateur G10

Un ventilateur défaillant

Selon un bulletin de service émis par General Motors (GM), les Chevrolet Equinox équipés du moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre seraient sujets à développer ce genre de pépin. Le bulletin identifie précisément la source du problème avec le code P0494, qui indique une vitesse de ventilateur insuffisante.

Dans un système de refroidissement, le ventilateur alimente à la fois le radiateur et le condenseur. Sa vitesse est déterminée par la température du système ainsi que par la pression du circuit de climatisation. Lorsqu’il ne fonctionne pas comme il se doit, le moteur ne reçoit pas l’air nécessaire pour se refroidir adéquatement, ce qui peut entraîner une surchauffe, tout en empêchant la climatisation d’offrir un confort adéquat aux occupants.

La solution proposée par GM demeure relativement simple : remplacer le moteur du ventilateur par la pièce de service la plus récente.

Une situation à surveiller

Une surchauffe n’est jamais une bonne nouvelle pour la durabilité d’un moteur. À long terme, une chaleur excessive peut endommager sérieusement la mécanique, un scénario qui a déjà mené à des recours collectifs chez d’autres constructeurs par le passé, notamment chez Nissan avec des problèmes similaires de ventilateur.

Pour l’instant, GM n’a pas jugé nécessaire de procéder à un rappel officiel auprès de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, l’organisme américain responsable de la sécurité routière, l’équivalent de Transports Canada.

La démarche actuelle ressemble davantage à une mise à jour technique destinée aux ateliers qu’à une véritable campagne de sécurité. Cela dit, avec les précédents observés dans l’industrie, GM aurait tout intérêt à garder l’œil ouvert sur l’évolution du dossier.

Si vous êtes propriétaires de ce modèle et que vous avez expérimenté la situation décrite, vous savez maintenant qu’une solution existe pour régler le problème.