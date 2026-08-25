L’unique Honda NSX personnelle d’Ayrton Senna s’en va aux enchères

Trente-deux ans après sa mort tragique sur le circuit d’Imola, Ayrton Senna demeure une figure mythique du sport automobile. Le triple champion du monde de Formule 1 continue de fasciner des générations entières qui ne l’ont jamais vu courir, et chaque objet ayant appartenu au pilote brésilien continue de voir sa valeur grimper. C’est le cas de cette Honda NSX de 1991, qui sera offerte lors de l’encan de Londres que va tenir le groupe RM Sotheby’s.

Le prix de vente estimé se situe entre 500 000 £ et 800 000 £ (environ 950 000 $ à 1,5 M$ CA)

La voiture a été fournie par Honda à Ayrton Senna pour son usage personnel au Portugal

Elle apparaît dans le documentaire Ayrton Senna : Racing Is In My Blood

Un modèle unique

Le châssis, numéroté JHMNA11500T000233, n’est pas celui d’une NSX comme les autres. Configurée en rouge Formula Red, avec un toit noir contrastant et un intérieur en cuir noir, elle faisait partie d’une entente entre Honda et Senna, qui avait lui-même contribué au développement du modèle. Le pilote avait jugé le châssis prototype « un peu fragile », ce qui avait mené la marque à en rigidifier la structure de 50 %.

C’est avec cette même voiture que Senna s’est rendu au Grand Prix du Portugal, à Estoril, en 1991, course au terme de laquelle il a terminé deuxième. Le véhicule est aussi celui qu’on aperçoit sur la fameuse photo où l’on voit le champion la laver lui-même, un cliché devenu culte auprès des amateurs.

Un prix salé

Sur le marché habituel, une Honda NSX de première génération en excellent état se négocie généralement entre 80 000 $ et 150 000 $, selon l’année et l’état. Certains exemplaires rares peuvent dépasser les 200 000 $.

L’estimation de RM Sotheby’s pour cette voiture, bien au-delà de la valeur du marché, démontre à quel point cette pièce est unique. L’acheteur ne paiera pas pour une simple voiture japonaise des années 1990 : il va mettre la main sur un morceau d’histoire qui sera appelé à prendre de la valeur au fil des années.

À moins qu’il ne décide de la rouler pour honorer la légende qu’est Ayrton Senna.

Photos : RM Sotheby’s