Il y a désormais plus de stations de recharge Tesla que de stations-service Shell aux États-Unis

En juin 2023, les 17 000 stations de recharge de Tesla aux États-Unis dépasseront les 14 000 stations-service de Shell, soulignant ainsi le passage aux véhicules électriques et l’évolution du paysage de l’infrastructure routière américaine.

Shell est un pilier du ravitaillement en carburant aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

Tesla, depuis 2003, a rapidement étendu son réseau de superchargeurs à divers endroits.

La multiplication des stations Tesla souligne l’adoption et l’acceptation croissantes des véhicules électriques.

C’est un titre que peu de gens auraient osé prédire il y a une vingtaine d’années : en 2023, Tesla exploite environ 17 000 stations de recharge aux États-Unis, devançant les 14 000 stations-service de Shell. Cette évolution nous donne un aperçu de la manière dont nos routes et les véhicules qui y circulent changent.

Lorsque Shell a commencé ses activités au début des années 1900, les voitures à moteur à combustion interne n’en étaient qu’à leurs débuts, mais elles représentaient la promesse d’un avenir mobile. Au fil des décennies, les stations Shell sont devenues synonymes de cette promesse, servant de points de ravitaillement à la fois littéraux et symboliques pour des générations d’automobilistes américains. Qu’il s’agisse de trajets quotidiens ou de voyages plus longs, les conducteurs pouvaient compter sur Shell pour les faire rouler.

Mais le XXIe siècle a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire des modes de transport. Les véhicules électriques, autrefois considérés comme peu pratiques ou réservés à une niche de passionnés, ont commencé à gagner du terrain. Tesla, avec son mélange convaincant de technologie et de performance, a joué un rôle essentiel dans le changement de la perception du public sur ce que les véhicules électriques pouvaient être. Pourtant, malgré tous les progrès réalisés dans la technologie des batteries et la conception des véhicules, un défi se dessinait à l’horizon : l’infrastructure.

Les dirigeants de Tesla (Elon Musk, notamment) ont très tôt compris que pour que les véhicules électriques deviennent vraiment répandus, la recharge devait être aussi facile et pratique que le ravitaillement par carburant traditionnel. Le déploiement ambitieux du réseau Supercharger a été la réponse de Tesla. Ces stations, qui offrent une recharge rapide dans des lieux allant des centres urbains aux autoroutes rurales, ont changé la donne. Les propriétaires potentiels de Tesla n’étaient plus freinés par l' »angoisse de l’autonomie » ; le réseau en constante expansion a rassuré beaucoup de gens en leur montrant qu’ils pouvaient conduire une Tesla comme ils le faisaient avec une voiture à essence.

De plus, les prochains véhicules de Tesla, notamment le Cybertruck, le Roadster et le « Model 2« , misent tous sur l’adoption généralisée des véhicules électriques par les consommateurs. Cette adoption dépend en grande partie de la fiabilité de l’infrastructure de recharge. En développant son réseau de superchargeurs, Tesla soutient non seulement les propriétaires actuels, mais commercialise également ses futurs véhicules. Le message est clair : avec une solide infrastructure de recharge en place, l’achat d’une Tesla, qu’il s’agisse d’une camionnette, d’une voiture de sport ou d’un modèle économique, est un choix viable pour beaucoup plus d’Américains.

Cependant, bien que la récente étape franchie par Tesla soit importante, il est essentiel de se rappeler que l’évolution des transports se poursuit. Alors que l’industrie automobile continue d’évoluer, poussée par les besoins environnementaux et les avancées technologiques, il sera fascinant d’observer comment les entreprises traditionnelles et les nouveaux entrants naviguent sur la route qui les attend. L’histoire de Tesla et de Shell n’est qu’un chapitre d’une longue histoire de mobilité et de progrès qui ne cesse de se dérouler.