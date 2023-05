Initialement prévue pour 2020, la Tesla Roadster est reportée à fin 2024

Il accepte toujours des acomptes de 50 000 dollars pour la voiture « à moteur-fusée ».

À la surprise d’à peu près personne, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que la deuxième génération de Tesla Roadster serait une fois de plus retardée. Le dirigeant a évoqué ce retard lors d’un événement Twitter Spaces (via Motor1), où il a admis que l’entreprise « mettait certainement à l’épreuve la patience de nos détenteurs de réservations ».

Musk a révélé pour la première fois le Roadster de deuxième génération en 2017 et la production devait commencer en 2020. Les revendications étaient énormes, y compris un temps de 0 à 96 km/h inférieur à deux secondes et des fusées pour aider à le rendre encore plus rapide. L’autonomie annoncée était de 1000 km.

Au cours des six dernières années, Tesla a accepté des dépôts pour la voiture au prix de 50 000 dollars US. Le prix total devait débuter aux alentours de 200 000 dollars lorsque la voiture a été dévoilée pour la première fois, mais ce chiffre semble peu probable aujourd’hui.

Il y a deux ans, Musk a mis en cause des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Bien qu’il y ait eu (et qu’il continue d’y avoir) des problèmes à l’échelle de l’industrie, d’autres constructeurs automobiles continuent de développer et de commercialiser de nouveaux véhicules en respectant la plupart du temps les délais.

Cette fois-ci, il n’a pas donné la raison du retard. Cependant, Musk a déclaré qu’il s’attendait à ce que la production du Roadster commence au quatrième trimestre 2024.