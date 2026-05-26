Le premier Ice Explorer électrique au monde est désormais en service dans le parc national de Jasper

Les Ice Explorers sont de grands autobus tout-terrain spécialement conçus pour transporter les touristes sur les glaciers.

Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. a collaboré avec Noble Northern pour développer le tout premier Ice Explorer électrique.

Cet autobus est équipé d’une batterie de 530 kWh qui peut être rechargée grâce à des panneaux solaires et au freinage régénératif.

Bien que le tourisme arctique puisse être un bon moyen de sensibiliser le public au changement climatique, cette pratique s’accompagne de ses propres impacts environnementaux.

En effet, les Ice Explorers—ces grands autobus dotés de pneus massifs et de suspensions surélevées—permettent de transporter les touristes sur les glaciers, mais ils génèrent d’importantes quantités d’émissions de gaz d’échappement.

Pour y remédier, Pursuit Attractions and Hospitality Inc. s’est associée à l’entreprise manitobaine Noble Northern afin de développer un Ice Explorer électrique spécialement conçu à cet effet.

Ayant commencé sa vie en tant qu’Ice Explorer à moteur Diesel avant de subir d’importantes modifications, ce modèle est équipé d’une imposante batterie de 530 kWh fixée au bas du châssis, à la place du moteur thermique.

Cette batterie peut être rechargée grâce à des panneaux solaires qui recouvrent l’ensemble du toit, ainsi qu’au freinage régénératif, qui permet de réinjecter une grande quantité d’énergie dans la batterie lors de la descente des glaciers.

Comme ce véhicule n’est pas conçu pour une utilisation sur route, ses créateurs n’annoncent pas de chiffre d’autonomie précis. Ils indiquent plutôt qu’une charge complète devrait suffire pour effectuer 30 à 35 allers-retours sur le glacier Athabasca, qui fait partie du champ de glace Columbia dans le parc national de Jasper, en Alberta.

En plus de la grande capacité de la batterie, cette autonomie est rendue possible grâce à un châssis modifié, qui est plus de 50 % plus léger que l’original.

Selon Pursuit, l’exploitant du véhicule, l’Ice Explorer électrique devrait réduire ses émissions de 200 à 300 kg de CO2 par jour par rapport aux autres Ice Explorers de la flotte.

Un autre avantage de la motorisation électrique est son absence de bruit, ce qui permet aux passagers de percevoir les sons naturels du glacier, même en mouvement.

La motorisation électrique facilite également l’intégration de technologies de sécurité avancées, comme un système GPS qui gère automatiquement la vitesse du véhicule dans certaines zones du glacier.

La saison touristique 2026 servira de projet pilote pour Pursuit, qui pourrait ensuite décider de convertir une plus grande partie de sa flotte d’Ice Explorers à l’électricité dans les années à venir si le véhicule d’essai actuel fait ses preuves.