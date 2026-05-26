Ferrari lance la Luce, une sportive électrique de 1 050 chevaux pouvant accueillir cinq personnes

La Ferrari Luce est le tout premier véhicule entièrement électrique du constructeur et marque une rupture radicale avec ses autres modèles.

La puissance provient de quatre moteurs électriques et d’une batterie de 122 kWh, permettant une autonomie de plus de 530 km (WLTP).

Ce modèle a été conçu en collaboration avec Jony Ive, ancien designer d’Apple.

Après avoir été annoncée en 2022, la première Ferrari électrique vient d’être dévoilée. En effet, le constructeur de Maranello a lancé la Luce plus tôt aujourd’hui, une voiture qui marque une rupture nette avec le reste de sa gamme à plus d’un titre.

Bien entendu, son groupe motopropulseur est le principal élément de différenciation, remplaçant les célèbres V12 et V8 de la marque par quatre moteurs électriques dérivés de la technologie de la F1, soit un pour chaque roue.

Évidemment, l’électrification n’est pas une excuse pour lésiner sur la puissance, et Ferrari ne l’a pas fait. En fait, ce système à quatre moteurs développe une puissance impressionnante de 1 050 chevaux et un couple de 8 482 lb-pi, ce qui est suffisant pour un sprint de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, un temps de 0 à 200 km/h de 6,8 secondes et une vitesse de pointe de 310 km/h.

Ces moteurs sont alimentés par une batterie de 122 kWh qui devrait permettre une autonomie de 530 km selon le cycle WLTP. Selon les normes de l’EPA, ce chiffre devrait être plus proche de 454 km, ce qui correspond davantage à ce que l’on s’attend à observer en conditions réelles. Cette batterie est construite à Maranello à partir de cellules conçues en collaboration avec SK On et bénéficie d’une architecture de 800 volts, ce qui permet des puissances de charge allant jusqu’à 350 kW.

Puisque le son du moteur est un élément clé de l’expérience à bord d’une Ferrari, les ingénieurs ont développé un moyen de capter et d’amplifier le bruit émis par les moteurs électriques et les essieux électriques (e-axles). Cela garantit que le son qui envahit l’habitacle lorsque le conducteur enfonce l’accélérateur est authentique et non une création purement numérique. Le niveau d’amplification est lié aux modes de conduite, ce qui permet d’obtenir un profil sonore plus feutré si on le souhaite, ou une bande-son plus engageante lors d’une conduite sportive.

Pour gérer toute cette puissance, la Luce est équipée de pneus spécialement conçus qui visent à réduire la résistance au roulement de 15 % sans compromettre l’adhérence sur sol mouillé et sec. Ferrari a travaillé avec Pirelli, Michelin et Bridgestone pour développer une gamme d’options de pneumatiques, comprenant deux pneus pour temps sec, deux pneus hiver et un pneu de type roulage à plat.

La direction est assurée par un système semi-virtuel qui offre un rapport de direction 13 % plus direct que les modèles Ferrari précédents. Il combine le retour d’information et la réactivité d’un système conventionnel avec le filtrage des imperfections de la route propre à une configuration virtuelle.

La Luce repose sur des amortisseurs actifs dérivés de ceux du Purosangue et de la F80. Ils présentent une augmentation de 20 % du pas, ce qui aide à contrôler les impacts verticaux, un thermocouple pour surveiller la température de l’huile et uniformiser le comportement par temps froid, ainsi qu’une réduction de poids de 2 kg par amortisseur.

Une autre économie de poids a été réalisée au niveau du système de freinage, grâce à la force de décélération obtenue par le freinage régénératif. En effet, des disques de frein avant et arrière plus petits ont pu être utilisés sans compromettre la puissance de freinage, ce qui permet de gagner 3 kg supplémentaires. Les roues n’ont pas non plus été oubliées puisque, bien qu’elles soient plus grandes que la plupart des autres roues Ferrari (23 pouces à l’avant et 24 pouces à l’arrière), elles pèsent en moyenne 6 kg de moins que les autres roues comparables de la gamme du constructeur.

L’autre aspect majeur par lequel la Luce se distingue des autres modèles Ferrari est son design. En effet, cette berline à quatre portes et cinq places n’a pas été dessinée par le studio de design de Ferrari, mais provient plutôt des tables à dessin de LoveFrom, un collectif créatif d’architectes, d’artistes, de cinéastes, d’ingénieurs, de musiciens et de divers autres profils, fondé par Jony Ive, l’ancien designer d’Apple. L’idée était de permettre à la Luce d’afficher sa différence mécanique par rapport au reste de l’histoire de Ferrari dès le premier coup d’œil.

Le résultat est un design assez anguleux avec une face avant qui plonge vers la route et un canal d’air qui passe sous le panneau de la couleur de la carrosserie reliant les phares. De profil, la ligne de vitrage s’élève lentement vers l’arrière, et la ligne de toit arrondie est partiellement dissimulée par la couleur noire du toit. La Luce dispose également de portes arrière à ouverture inversée (antagonistes), un clin d’œil au VUS Purosangue. À l’arrière, une touche de l’héritage Ferrari est présente grâce à quatre feux ronds qui rappellent ceux utilisés sur certains des modèles les plus célèbres de la marque dans les années 1970 et 1980. Ces feux sont intégrés dans un panneau noir qui englobe également le logo du cheval cabré, lui-même installé dans un rectangle encastré aux coins arrondis.

À l’intérieur, l’influence de Jony Ive est clairement visible, à tel point que l’habitacle de la Ferrari Luce pourrait facilement passer pour un nouveau prototype de l’Apple Car abandonnée. Cela se remarque notamment à travers les deux écrans d’affichage, qui ressemblent à de très grandes Apple Watch (là encore, en raison des coins arrondis), ainsi qu’aux bouches d’aération rondes et épurées. Les passagers arrière ont également droit à un écran, placé à l’arrière de la console centrale.

Cela dit, l’héritage de la marque s’affiche également avec fierté à l’intérieur : le combiné d’instruments numérique adopte l’apparence des cadrans de performance traditionnels, et le volant s’inspire de designs des années 1960. De grandes « palettes de contrôle du couple » sont montées derrière le volant, permettant au conducteur de s’immerger dans l’expérience de conduite en contrôlant la distribution du couple du groupe motopropulseur et le freinage régénératif. Une autre façon pour Ferrari de préserver le lien physique du conducteur avec la voiture à l’ère électrique réside dans la clé de contact, qui doit être insérée dans la console centrale pour démarrer la voiture et déverrouiller le sélecteur de vitesse.

Il sera intéressant de voir comment les puristes de Ferrari réagiront à la Luce, et si un produit aussi différent parviendra à attirer un nouveau type d’acheteurs vers la marque italienne. Le constructeur n’a pas annoncé de fourchette de prix pour la Luce ni de calendrier de disponibilité sur le marché, mais nous savons que sa batterie et son groupe motopropulseur seront couverts par une garantie de 8 ans et offerts avec un plan d’entretien gratuit de 7 ans, les visites d’entretien étant prévues tous les 20 000 kilomètres ou une fois par an.