Le vice-président de l’ingénierie de Tesla laisse la porte ouverte à une Model 3 Plaid à trois moteurs

Le chef de l’ingénierie de Tesla, Lars Moravy, affirme qu’une Model 3 à trois moteurs lui traverse l’esprit, mais aucun programme de production n’a été annoncé.

Tesla n’a pas confirmé de plan de production pour une Model 3 Plaid.

Lars Moravy affirme qu’il réfléchit régulièrement à une Model 3 à trois moteurs.

Le développement du Roadster demeure actuellement la priorité de Tesla en matière de performance.

La gamme haute performance de Tesla pourrait un jour de nouveau compter une version portant l’écusson Plaid sous l’ancienne Model S, mais le constructeur n’a confirmé aucun plan produit.

Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie des véhicules chez Tesla, a déclaré qu’il pense à intégrer un troisième moteur dans la Model 3 « tout le temps ». Ses propos ont été présentés comme une possibilité d’ingénierie, un produit souhaitable, et non comme une annonce de lancement.

L’idée revêt une certaine importance puisque Tesla ne propose actuellement plus de modèle Plaid, les Model S et Model X, autrefois offerts avec trois moteurs électriques, n’étant plus au catalogue.

Si une Model 3 Plaid n’est pas offerte, c’est parce qu’elle représenterait un défi technique majeur. L’actuelle Model 3 Performance utilise une configuration à deux moteurs, avec un moteur à l’avant et un autre à l’arrière. L’ajout d’un second moteur arrière exigerait un important travail d’intégration dans une plateforme plus compacte, conçue à l’origine autour d’un niveau de performance différent.

Moravy a fait spécifiquement référence à la technologie de moteurs à manchon de carbone, une caractéristique clé associée aux groupes motopropulseurs Plaid les plus puissants de Tesla. En résumé, adapter cette technologie à la Model 3 impliquerait bien davantage qu’un simple ajout de puissance. Le refroidissement, la répartition du poids, les contrôles logiciels, les objectifs de durabilité et la complexité de fabrication devraient tous s’intégrer au modèle d’affaires.

Ce modèle d’affaires demeure actuellement sans réponse claire. Moravy a décrit le concept comme une question de « travail versus récompense », laissant entendre que les efforts d’ingénierie requis ne correspondent pas, pour le moment, aux priorités à court terme de Tesla, particulièrement dans le cas d’un véhicule hyper performant de niche, produit en volume limité et affichant un prix élevé.

Le Roadster de nouvelle génération occupe actuellement le premier rang dans le développement des véhicules de performance pure chez Tesla. Moravy a indiqué que la plus récente technologie de moteurs du constructeur y est d’abord destinée, laissant toute éventuelle application future à d’autres modèles dépendre du calendrier et des décisions de production.

En résumé, une Model 3 Plaid demeure hypothétique. Tesla Canada indique que l’actuelle Model 3 Performance est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, pour environ 78 000 $ avec les frais.

Source: not a tesla app