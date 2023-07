Le premier Tesla Cybertruck de production sort de la Gigafactory du Texas

Tesla célèbre la production du premier Cybertruck dans sa Gigafactory du Texas, et se réjouit de son impact potentiel sur le marché des camionnettes américaines.

Tesla a annoncé que son premier Cybertruck de série est sorti de la chaîne de production de la Gigafactory du Texas.

Malgré son design controversé, le caractère unique du Cybertruck pourrait susciter un engouement important.

Les livraisons aux clients sont attendues vers la fin du troisième trimestre 2023, et la production de masse augmentera en 2024.

Dans une avancée significative pour le marché des véhicules électriques, Tesla a achevé la production du premier Cybertruck dans sa Gigafactory située au Texas. Bien qu’il soit dissimulé par un groupe enthousiaste d’employés de l’usine sur la photo officielle publiée par le constructeur automobile, le véhicule semble ressembler fortement aux prototypes précédents. L’annonce a été accueillie avec enthousiasme, y compris de la part du PDG Elon Musk, soulignant l’importance de ce développement.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Ce lancement est d’autant plus important, alors que les camionnettes dominent le marché américain. En se lançant dans ce segment avec le Cybertruck, Tesla s’assure potentiellement de fortes ventes, à condition de pouvoir répondre à la demande anticipée. Selon les projections de Musk, les ventes annuelles devraient se situer entre 250 000 et 500 000 unités une fois que la production à grande échelle aura commencé. Malgré les inquiétudes concernant le prix du camion en raison de ses méthodes de fabrication innovantes, qui impliquent un exosquelette en acier inoxydable ultra-dur laminé à froid 30 fois, Musk a confirmé que l’entreprise s’efforcerait de produire autant de véhicules que la demande l’exigerait.

L’une des caractéristiques les plus frappantes du Cybertruck est son design non conventionnel. Contrastant fortement avec tout autre véhicule actuellement en circulation, il promet d’attirer l’attention, augmentant potentiellement la visibilité et le buzz pour la marque. Les premières très attendues livraisons du Cybertruck aux clients est prévue pour la fin du troisième trimestre 2023.

Cependant, si l’on se base sur les promesses du genre promulgées par le constructeur dans le passé, pour le Model Y à Berlin et au Texas, par exemple, Tesla est susceptible de ne livrer dans un premier temps qu’un nombre limité de véhicules, très probablement à des initiés. Cette production limitée est due à la complexité de la conception et de la fabrication du Cybertruck. Comme Musk l’a déclaré précédemment, la production de masse suivra en 2024, admettant de ce fait que ce produit a été difficile à créer et à construire.

Néanmoins, la demande pour le Cybertruck semble être forte. Tesla se félicite d’avoir enregistré un nombre record de précommandes pour le véhicule, dépassant les 1,6 million en novembre 2022. Bien que ces chiffres ne se traduisent pas directement par des ventes, ils indiquent clairement un intérêt substantiel pour l’entrée de Tesla sur le marché des camionnettes.