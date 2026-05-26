Ferrari Luce 2027 contre Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2027 : Internet a son opinion sur le style. Voici les faits.

Deux berlines de performance électriques au style audacieux ont été dévoilées la même semaine, et les discussions sur leur design ne se calment pas. Voici comment elles se comparent vraiment en matière de puissance, de recharge et d’espace.

L’AMG GT 63 revendique une puissance de pointe supérieure : 1 153 ch au maximum contre 1 036 ch pour la Luce, un écart d’environ 117 ch.

La Ferrari Luce est plus légère de 200 kg (441 lb) : 2 260 kg (4 982 lb) contre 2 460 kg (5 423 lb) pour l’AMG, et ce, malgré une batterie plus imposante.

Sur papier, l’AMG se recharge plus rapidement : jusqu’à 600 kW contre 350 kW pour la Luce, Mercedes annonçant une recharge de 10 à 80 % en 11 minutes.

Pourquoi comparer ces deux voitures maintenant

Ferrari a dévoilé la Luce à Rome hier, le 25 mai 2026. Il s’agit de la toute première voiture entièrement électrique conçue par l’entreprise et de son deuxième modèle à quatre portes seulement. Mercedes-AMG a présenté son GT Coupé 4 portes entièrement électrique six jours plus tôt, le 19 mai.

Les deux véhicules sont de grandes berlines électriques conçues pour les amateurs de performance. Les deux ont été annoncés à une semaine d’intervalle. Et voici le hic : personne en dehors des deux constructeurs n’a conduit l’une ou l’autre. Cette comparaison repose donc entièrement sur les fiches techniques officielles, et non sur des impressions de conduite.

Les deux voitures abordent la performance électrique de façons opposées. Ferrari a conçu la Luce autour du contrôle du conducteur, avec quatre moteurs gérant chaque roue et un système sonore qui amplifie le bruit réel produit par les composants de la voiture. Mercedes-AMG a misé sur une puissance utilisable encore et encore, tour de piste après tour de piste.

Mercedes-AMG a aussi conservé un élément familier. La GT Coupé 4 portes peut diffuser une trame sonore de V8 simulée pour les acheteurs qui s’ennuient de la sensation d’un moteur à essence. Une voiture cherche à offrir une expérience de conduite inédite; l’autre s’efforce d’en faire perdurer une ancienne. Les sections ci-dessous passent en revue ce qui compte le plus pour un acheteur, dans l’ordre.

Quelle puissance vous obtenez et à quel point elles sont rapides

Pour les acheteurs qui magasinent ce type de voiture, la puissance est l’argument vedette. Les deux utilisent des moteurs électriques, mais la configuration des moteurs et la façon dont la puissance se rend au sol diffèrent de manières qu’il vaut la peine de connaître.

La Ferrari Luce utilise quatre moteurs électriques, un par roue, empruntés à la supervoiture F80. Deux sont à l’avant, deux à l’arrière. À plein régime en mode Launch Control, le système développe 1 036 ch et 730 lb-pi mesurés aux moteurs. Ferrari annonce un chiffre bien plus élevé de 8 482 lb-pi aux roues après démultiplication.

Les moteurs arrière de la Luce font l’essentiel du travail, tandis que la paire avant ajoute de la motricité. Ferrari annonce un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, un 0 à 200 km/h en 6,8 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 310 km/h. La voiture pèse 2 260 kg (4 982 lb).

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes utilise trois moteurs d’un nouveau type plat à « flux axial », une conception plus compacte qu’à l’habitude. Deux sont à l’arrière; un à l’avant n’intervient que lorsqu’un surcroît de puissance ou d’adhérence est nécessaire. La gamme commence à 805 ch et culmine à 1 153 ch.

Au sujet de ces chiffres de vitesse de l’AMG : le sprint vedette de 2,1 secondes au 100 km/h utilise un « départ avec élan d’un pied » (one-foot rollout), une méthode de chronométrage qui ne tient pas compte des 30 premiers centimètres de mouvement et produit un chiffre plus rapide. Sans cette méthode, la GT 63 met 2,4 secondes. Mercedes publie les deux chiffres, ce qui est utile. Ferrari ne précise pas quelle méthode elle a utilisée.

Un dernier point sur la puissance. Les 1 153 ch de l’AMG sont un chiffre de pointe mesuré avec la batterie chargée à 80 %. Mercedes indique aussi une puissance soutenue « en continu » de 711 ch pour la GT 63. Ferrari ne fournit pas de chiffre de puissance soutenue pour la Luce, si bien que les deux ne peuvent pas être comparées directement sur ce plan.

Caractéristique Ferrari Luce 2027 Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2027 Configuration des moteurs Quatre moteurs (un par roue) Trois moteurs à flux axial (deux arrière, un avant) Puissance de pointe 1 036 ch GT 55 : 805 ch / GT 63 : 1 153 ch Puissance soutenue (en continu) Non précisée GT 55 : 503 ch / GT 63 : 711 ch Couple 730 lb-pi aux moteurs / 8 482 lb-pi aux roues GT 55 : 1 328 lb-pi / GT 63 : 1 475 lb-pi 0-100 km/h 2,5 s GT 55 : 2,8 s / GT 63 : 2,4 s (2,1 s avec élan) 0-200 km/h 6,8 s GT 55 : 9,0 s / GT 63 : 6,8 s (6,4 s avec élan) Vitesse de pointe Plus de 310 km/h 300 km/h (avec l’ensemble Driver’s Package) Poids à vide 2 260 kg (4 982 lb) 2 460 kg (5 423 lb) Rouage Rouage intégral, quatre moteurs Rouage intégral AMG Performance 4MATIC+

Comment chaque voiture vous laisse maîtriser la puissance

Les voitures électriques n’ont pas de boîte de vitesses traditionnelle. Mais les deux constructeurs ont conçu des systèmes qui modifient la façon dont la puissance se rend au sol et dont le conducteur la gère. C’est ici que les deux voitures se distinguent le plus l’une de l’autre.

Le système de Ferrari s’appelle Torque Shift Engagement. La palette de droite au volant fait monter la puissance par cinq paliers; la palette de gauche fait monter le frein moteur par cinq paliers. Ferrari est claire : ce système ne simule pas de changements de vitesses. Il donne simplement au conducteur un contrôle direct sur l’intensité de l’accélération ou de la décélération de la voiture.

La Luce possède deux molettes de commande côte à côte sur le volant. L’une règle le mode général : un réglage « Range » plafonne la puissance à 429 ch pour économiser l’énergie, « Tour » permet 617 ch, et « Performance » libère les 972 ch complets. Le Launch Control ajoute un regain de batterie par-dessus pour une pointe de 1 026 ch.

Mercedes-AMG a pris la direction inverse. Son mode AMGFORCE Sport+ imite activement un V8. Il simule des changements de vitesses, y compris la petite secousse d’un vrai passage de rapport, et diffuse une trame sonore de V8 bâtie à partir de plus de 1 600 extraits sonores mixés à la volée. Vous pouvez même changer les vitesses avec les palettes.

L’AMG dispose aussi de sept modes de conduite, d’Eco à Race, et de trois molettes physiques sur la console centrale pour ajuster la réponse, le comportement en virage et l’adhérence. Un « Sound Slider » permet d’augmenter ou de réduire le bruit dans l’habitacle. Les deux voitures, en somme, peuvent aussi rouler en silence : la Luce en mode Range, l’AMG sur son réglage sonore Minimal.

Voici donc la version simple. Ferrari amplifie le son réel capté par un capteur sur l’essieu arrière de la voiture et vous donne des palettes qui commandent une puissance bien réelle. Mercedes-AMG recrée l’expérience d’une voiture à essence avec des changements de vitesses simulés et un V8 synthétisé. Choisissez celle qui vous plaît davantage à l’oreille, littéralement.

Ce qui colle chaque voiture à la route

Les deux voitures logent leur lourde batterie bas dans le plancher, ce qui abaisse le centre de gravité et améliore la tenue de route. C’est dans la suspension et la direction que l’ingénierie de chaque constructeur se révèle.

La Ferrari Luce utilise une carrosserie tout en aluminium, la batterie étant intégrée comme élément de structure. Elle est dotée d’amortisseurs actifs (repris de la Purosangue et de la F80), d’une direction aux roues arrière et de freins en céramique de carbone mesurant 390 mm à l’avant et 372 mm à l’arrière. C’est la première Ferrari dotée d’un berceau arrière isolé par caoutchouc, installé pour réduire le bruit de roulement.

La Luce possède aussi une suspension active qui abaisse l’avant de la voiture de 10 mm à haute vitesse pour améliorer l’écoulement de l’air. Ferrari a collaboré avec Pirelli, Michelin et Bridgestone sur une gamme de pneus conçue uniquement pour cette voiture. Les roues sont exceptionnellement grandes et de tailles différentes : 23 pouces à l’avant, 24 pouces à l’arrière.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes utilise une suspension multibras aux deux essieux et une carrosserie qui mêle aluminium, acier et matériau composite. Sa caractéristique marquante est une suspension pneumatique qui recourt à un système hydraulique pour maîtriser le roulis de caisse plutôt qu’à des barres antiroulis classiques. Cela lui permet de rester à plat en virage tout en demeurant souple sur une chaussée dégradée.

L’AMG est aussi dotée d’une direction aux roues arrière qui braque les roues arrière jusqu’à 6 degrés, à l’inverse des roues avant à basse vitesse pour des virages plus serrés, et dans le même sens à haute vitesse pour la stabilité. Ses freins sont mixtes : céramique-carbone à l’avant, acier à l’arrière. Les roues vont de 19 à 21 pouces.

Les deux voitures empruntent bon nombre des mêmes idées : batteries montées bas, direction aux roues arrière, suspension active. Elles les exploitent simplement différemment. Ferrari mise sur des amortisseurs issus de la course et un programme de pneus sur mesure. Mercedes-AMG remplace entièrement les barres antiroulis par un système hydraulique et combine les matériaux de freinage de l’avant à l’arrière.

Caractéristique Ferrari Luce 2027 Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2027 Matériau de la carrosserie Tout en aluminium Mélange d’aluminium, d’acier et de matériau composite Suspension Amortisseurs actifs; berceau arrière isolé par caoutchouc Suspension pneumatique à maîtrise hydraulique du roulis Dispositif antiroulis Suspension active et contrôle du couple Système hydraulique (sans barres antiroulis) Direction aux roues arrière Oui Oui, jusqu’à 6 degrés Freins Céramique-carbone, 390 mm avant / 372 mm arrière Céramique de carbone à l’avant, acier à l’arrière Roues 23 pouces à l’avant / 24 pouces à l’arrière De 19 à 21 pouces

Jusqu’où elles vont et à quelle vitesse elles se rechargent

Pour une voiture électrique, la vitesse de recharge et l’autonomie déterminent à quel point elle est facile à vivre au quotidien. Les deux constructeurs publient des chiffres. Mais les essais derrière ces chiffres ne sont pas les mêmes : lisez donc attentivement.

La Ferrari Luce embarque une batterie de 122 kWh, conçue à l’interne. Elle peut se recharger jusqu’à 350 kW sur une borne rapide, et Ferrari affirme qu’elle peut ajouter 70 kWh en 20 minutes. L’autonomie est annoncée à plus de 530 km, mais Ferrari précise qu’il s’agit d’une estimation encore à parachever.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes utilise une batterie de 106 kWh utilisables et se recharge bien plus rapidement : jusqu’à 600 kW. Mercedes annonce une recharge de 10 à 80 % en 11 minutes, et environ 460 km d’autonomie ajoutés en seulement 10 minutes. Son autonomie annoncée varie de 596 à 700 km, selon le modèle et la configuration.

Deux mises en garde importantes avant de comparer ces chiffres d’autonomie. Premièrement, aucune des deux voitures n’a encore de cote d’autonomie canadienne officielle, car aucune n’a été homologuée pour la vente ici. Le chiffre de Ferrari est une estimation du constructeur; les chiffres de Mercedes proviennent d’un cycle d’essai européen qui affiche habituellement des valeurs plus élevées que les chiffres canadiens.

Deuxièmement, la vitesse de recharge de 600 kW de l’AMG nécessite des bornes de recharge qui demeurent rares. Mercedes admet que les bornes rapides ordinaires sont plus lentes, mais affirme que la voiture se recharge tout de même bien sur le réseau existant. Et l’hiver canadien réduira l’autonomie réelle des deux voitures, comme le froid le fait pour tout véhicule électrique.

Caractéristique Ferrari Luce 2027 Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2027 Capacité de la batterie 122 kWh (au total) 106 kWh (utilisables) Recharge rapide en courant continu maximale 350 kW 600 kW Affirmation sur la recharge 70 kWh ajoutés en 20 minutes 10-80 % en 11 minutes; 460 km ajoutés en 10 minutes Recharge à domicile (courant alternatif) Jusqu’à 22 kW Jusqu’à 11 kW Autonomie Plus de 530 km (estimation du constructeur, non définitive) De 596 à 700 km (cycle européen, variable) Cote d’autonomie canadienne officielle Non annoncée Non annoncée

Leur allure et la façon dont l’air les façonne

Le style relève du goût personnel, et une fiche technique ne peut trancher la question. Ce qui peut se comparer, c’est la taille de chaque voiture et la façon dont chacune utilise des éléments aérodynamiques mobiles.

La Ferrari Luce a été stylisée par LoveFrom, le studio de design dirigé par Jony Ive et Marc Newson, en collaboration avec les designers de Ferrari. C’est la première fois que Ferrari confie l’orientation initiale du design à une équipe externe. La silhouette s’articule autour d’une verrière de verre lisse avec des ailettes flottantes à l’avant et à l’arrière.

La Luce mesure 5 026 mm de longueur, 1 999 mm de largeur et 1 544 mm de hauteur, sur un empattement de 2 961 mm. Elle possède des grilles d’air qui s’ouvrent et se ferment pour équilibrer le refroidissement et la traînée. Ferrari affirme qu’elle a la silhouette la plus aérodynamique de toutes les voitures de route qu’elle a construites, mais elle n’a pas publié le coefficient de traînée réel.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes adopte une silhouette de berline de performance plus familière : long capot, toit fuyant et porte-à-faux courts. Elle se situe 4 cm plus bas que la voiture à essence qu’elle remplace. Elle mesure 5 094 mm de longueur, 1 959 mm de largeur et 1 411 mm de hauteur, sur un empattement de 3 040 mm.

L’AMG mise beaucoup sur les éléments aérodynamiques mobiles. Elle possède deux panneaux de soubassement qui s’abaissent à 120 et 140 km/h, un diffuseur arrière actif, un aileron qui se déploie et s’ajuste au-delà de 80 km/h, et des volets de calandre à l’avant qui ne s’ouvrent que lorsque le refroidissement est nécessaire. Mercedes publie un coefficient de traînée de 0,22.

En clair : l’AMG est la voiture la plus longue, par 68 mm, avec un empattement plus long de 79 mm. La Luce est un peu plus large et nettement plus haute, par 133 mm. Cet écart de hauteur reflète le rôle de la Luce comme spacieuse cinq places, par rapport au profil de berline plus basse et plus élancée de l’AMG.

Caractéristique Ferrari Luce 2027 Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2027 Longueur 5 026 mm 5 094 mm Largeur (sans rétroviseurs) 1 999 mm 1 959 mm Hauteur 1 544 mm 1 411 mm Empattement 2 961 mm 3 040 mm Coefficient de traînée Le plus bas de l’histoire de Ferrari (non publié) 0,22 Éléments aérodynamiques mobiles Grilles actives, abaissement avant de 10 mm Panneaux de soubassement, diffuseur actif, aileron déployable, volets de calandre

Combien de personnes y tiennent et combien elles transportent

Ces deux voitures sont des modèles à quatre portes, alors l’espace de l’habitacle et la praticité au quotidien comptent ici d’une façon qu’ils ne le feraient pas pour une voiture sport à deux places.

La Ferrari Luce est la première voiture à cinq places de l’histoire de l’entreprise. Sa disposition antérieure, avec le moteur à l’avant, n’a jamais laissé de place pour un cinquième siège. L’habitacle utilise de vrais boutons et molettes physiques aux côtés de quatre écrans (12,9, 12, 10,1 et 6,3 pouces). Même la clé sort de l’ordinaire : elle est faite de verre et dotée d’un afficheur à encre électronique.

L’espace de chargement de la Luce est annoncé à 597 litres, bien que Ferrari ne précise pas selon quelle méthode il a été mesuré. La voiture possède aussi un système sonore de 21 haut-parleurs d’une puissance de 3 000 watts.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes accueille quatre personnes de série, avec deux sièges arrière sculptés. Une banquette arrière à trois places est offerte pour les acheteurs qui en ont besoin. Le tableau de bord comporte un écran d’instrumentation de 10,2 pouces et un écran central de 14 pouces sous une seule pièce de verre, ainsi qu’un écran de 14 pouces en option pour le passager avant.

Le chargement de l’AMG est annoncé de deux façons : 507 litres selon une méthode, ou 415 litres selon la norme VDA plus stricte. Elle possède aussi un coffre avant de 62 ou 41 litres, selon la mesure. La fiche technique de la Luce ne mentionne pas de coffre avant.

Voici ce qu’il faut retenir en pratique. La Luce accueille cinq personnes de série; l’AMG en accueille quatre, bien que sa banquette en option égalise les chances. Pour le chargement, les deux chiffres ne sont pas directement comparables, puisque chaque constructeur les mesure différemment. Considérez les chiffres de coffre comme approximatifs jusqu’à la publication d’une norme commune.

Caractéristique Ferrari Luce 2027 Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2027 Places 5 4 de série; 5 en option Espace du coffre 597 litres 507 litres / 415 litres Coffre avant Non précisé 62 litres / 41 litres Écrans Quatre : 12,9, 12, 10,1, 6,3 pouces 10,2 pouces (instrumentation), 14 pouces (central), 14 pouces (passager, en option) Système sonore 21 haut-parleurs, 3 000 W Burmester (en option)

La technologie offerte pour la conduite quotidienne et les journées sur piste

Les deux voitures sont bourrées d’électronique. L’aspect intéressant, c’est l’équipement que chaque constructeur a conçu spécifiquement pour la conduite de performance soutenue.

La Ferrari Luce utilise un nouvel ordinateur central qui relie les moteurs et les systèmes de tenue de route, et qui se met à jour 200 fois par seconde. Elle est livrée avec un ensemble de sécurité complet : régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence automatique qui détecte les cyclistes, aides au maintien dans la voie, avertisseur d’angle mort et vue de caméra en 3D. La navigation passe par Google Maps et Apple Maps avec planification d’itinéraire pour véhicule électrique.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes est articulée autour de ses outils pour la piste. AMG TRACK PACE enregistre plus de 80 données dix fois par seconde sur un circuit et peut vous montrer la trajectoire idéale. Son gestionnaire d’énergie, étrenné sur une voiture conceptuelle ayant établi un record, décide à quel moment dépenser ou économiser la puissance au fil d’un tour.

Le système d’écran principal de l’AMG, MBUX, fonctionne avec un nouveau logiciel et comprend des assistants d’IA de ChatGPT, de Microsoft Bing et de Google Gemini. Une caméra de bord en option enregistre la vidéo sur piste avec votre vitesse et d’autres données superposées aux images.

Les deux voitures s’adressent clairement à des propriétaires qui fréquenteront une piste. Ferrari mise sur ses systèmes de contrôle issus de la course et sur ce nouvel ordinateur central. Mercedes-AMG mise sur des outils de données et sur de célèbres circuits comme le Nürburgring chargés en usine. Un conducteur ordinaire qui fréquente les journées sur piste trouvera amplement de quoi s’occuper dans l’une ou l’autre.

Combien coûteront ces voitures au Canada

Le prix est habituellement ce qui décide d’un achat. Ici, il y a un seul chiffre confirmé, une rumeur, et aucun chiffre canadien.

Ferrari a fixé un prix de départ de 640 000 $ US pour la Luce aux États-Unis. Ce chiffre est confirmé, mais il s’agit d’un chiffre américain, et non canadien, et il ne doit pas être interprété comme un indice du prix canadien. Ferrari n’a pas annoncé de prix canadien pour la Luce.

Mercedes-AMG n’a annoncé de prix pour la GT Coupé 4 portes dans aucun marché. Des rumeurs de l’industrie situent le point de départ près de 150 000 $ US, mais Mercedes n’a rien confirmé : traitez donc ce chiffre comme non vérifié.

Voici l’élément sur lequel il vaut la peine de s’attarder. Un prix confirmé de 640 000 $ US à côté d’un chiffre rumeur près de 150 000 $ US place ces deux voitures dans des fourchettes de prix très différentes, même si les deux portent l’étiquette « berline électrique de performance à quatre portes ». Si la rumeur sur l’AMG s’avère juste, la Luce coûterait au départ environ quatre fois le prix de la Mercedes.

Quand vous pourrez réellement en acheter une

Le calendrier détermine quelle voiture un acheteur peut obtenir en premier, et les deux en sont à des étapes différentes.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2027 a un début de production confirmé : à l’été 2026, à l’usine Mercedes-Benz de Sindelfingen, en Allemagne. Les moteurs sont fabriqués à Berlin. La voiture arrivera chez les concessionnaires plus tard en 2026, à commencer par la GT 55, la GT 63 plus puissante suivant au début de 2027.

La Ferrari Luce n’a été dévoilée que le 25 mai 2026. Plusieurs chiffres importants, dont l’autonomie, sont indiqués comme étant encore à parachever. Ferrari n’a annoncé ni calendrier de production ni date de lancement canadien. Pour l’instant, l’AMG est la plus avancée des deux, bien qu’aucune n’ait de fenêtre d’arrivée canadienne confirmée.

Le bilan : qu’est-ce qui change vraiment ?

Ces deux voitures atteignent un territoire de performance semblable par des chemins très différents. La décision se résume à l’approche qui vous convient, et quelques-uns des chiffres les plus importants — le prix canadien et l’autonomie canadienne officielle — n’existent encore pour aucune des deux.

La Ferrari Luce vous convient si vous voulez :

Une voiture plus légère : 2 260 kg (4 982 lb) contre 2 460 kg (5 423 lb), un écart de 200 kg (441 lb), et ce, malgré une batterie plus imposante.

Une batterie plus imposante : 122 kWh au total contre 106 kWh utilisables pour l’AMG.

Cinq places de série, contre quatre de série pour l’AMG.

Une recharge à domicile plus rapide : jusqu’à 22 kW contre 11 kW.

Une configuration à quatre moteurs avec des palettes qui vous donnent un contrôle direct sur la puissance.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes vous convient si vous voulez :

Plus de puissance de pointe en version GT 63 : 1 153 ch contre 1 036 ch pour la Luce.

Une recharge publique bien plus rapide : jusqu’à 600 kW contre 350 kW, avec une recharge annoncée de 10 à 80 % en 11 minutes.

Un chiffre de puissance soutenue publié (711 ch pour la GT 63) que Ferrari ne fournit pas.

Une date de fabrication confirmée (été 2026) et un coefficient de traînée publié de 0,22.

Une trame sonore et un programme de changements de vitesses de V8 simulés pour les acheteurs qui s’ennuient de la sensation d’un moteur à essence.

Les chiffres qui comptent le plus

Puissance de pointe : AMG GT 63 1 153 ch contre Luce 1 036 ch, un écart d’environ 117 ch.

Poids à vide : Luce 2 260 kg (4 982 lb) contre AMG 2 460 kg (5 423 lb), un écart de 200 kg (441 lb) à l’avantage de la Ferrari.

Recharge rapide : AMG jusqu’à 600 kW contre Luce 350 kW, un écart de 250 kW.

Batterie : Luce 122 kWh au total contre AMG 106 kWh utilisables (mesurés différemment).

0-100 km/h : AMG GT 63 2,4 s (2,1 s avec élan) contre Luce 2,5 s.

Les deux voitures n’en sont qu’au début de leur route vers le Canada, et les chiffres qui influenceront le plus votre décision — le prix et l’autonomie canadiens officiels — n’ont pas encore été dévoilés. Une fois que ce sera fait, le portrait se précisera. Pour l’instant, la vraie question est simple. Voulez-vous la Ferrari plus légère et à cinq places, conçue autour du contrôle manuel et d’un son mécanique réel ? Ou la Mercedes-AMG avec plus de puissance de pointe, une recharge plus rapide et un V8 synthétisé qui maintient en vie la sensation d’autrefois ?

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