Rivian confirme les livraisons du R2 en juin ; les propriétaires de R1 bénéficient d’un accès prioritaire

Rivian affirme que les premières livraisons clients du R2 débuteront en juin tandis que les détenteurs de réservations attendent toujours des détails sur le calendrier des commandes et l’attribution des priorités.

Rivian a confirmé que les premières livraisons clients du R2 débuteront au cours des prochaines semaines.

Les propriétaires actuels et anciens de modèles R1 bénéficient d’un accès prioritaire aux premières livraisons du R2.

Les détenteurs de réservations canadiens n’auront pas de nouvelles de Rivian avant encore environ six mois.

Rivian a confirmé que les livraisons clients du VUS R2 débuteront en juin, mettant fin à plusieurs semaines d’incertitude entourant le déploiement du véhicule électrique intermédiaire du constructeur.

Le constructeur automobile a communiqué l’échéancier dans une publication sur X, indiquant que les livraisons entraient dans la « dernière ligne droite ». Cette confirmation a suivi un récent rassemblement tenu à l’installation de fabrication de Rivian à Normal, en Illinois.

L’intérêt entourant l’événement s’est accru après que Rivian ait ouvert le configurateur en ligne du R2 et réitéré que les détenteurs de réservations recevraient des renseignements supplémentaires concernant les commandes en juin.

Le R2 a été officiellement lancé le 12 mars avec la version Performance, offerte à partir de 57 990 $ US. Rivian a accompagné ce lancement d’un ensemble Launch Edition comprenant un accès à vie au système d’aide à la conduite avancé Autonomy+ de l’entreprise.

L’entreprise a également présenté un déploiement échelonné des versions. Une variante Premium, affichée à 53 990 $ US, est attendue vers la fin de 2026, suivie d’un modèle Standard ciblant un prix d’environ 45 000 $ US à la fin de 2027.

À l’heure actuelle, les prix canadiens demeurent toujours inconnus. Lors de la présentation du R2 il y a un peu plus de deux ans, Rivian avait fixé un prix de départ de 66 500 $, lequel a été retiré en mars dernier. On s’attend à ce que la nouvelle structure tarifaire, une fois dévoilée plus près des livraisons canadiennes prévues quelque part en 2027, affiche des prix plus élevés.

Les réservations pour le R2 sont ouvertes depuis la présentation du véhicule en mars 2024. Les clients peuvent obtenir une réservation pour la Launch Edition moyennant un dépôt remboursable de 100 $ US (150 $ CA). À compter de mars, Rivian a commencé à communiquer avec les détenteurs de réservations afin de confirmer les lieux de livraison et d’évaluer leur intérêt envers la configuration de lancement.

La stratégie de livraison de Rivian a suscité un débat parmi les détenteurs de réservations. L’offre de livraison prioritaire R2 de l’entreprise accorde un traitement préférentiel aux clients qui possèdent actuellement, ont déjà possédé, louent ou ont déjà loué un R1T ou un R1S. Les commentaires provenant des participants aux récents événements de Rivian consacrés au R2 laissent également croire que les propriétaires de modèles R1 demeureront prioritaires par rapport aux clients n’ayant jamais possédé un véhicule Rivian.

Cette politique a soulevé des questions chez les non-propriétaires de véhicules Rivian concernant leur position dans la file d’attente. Les discussions sur les forums Rivian suggèrent que certains clients auraient été informés que les réservations effectuées après janvier pourraient ne pas mener à une livraison avant 2027, bien que Rivian n’ait pas confirmé publiquement d’échéancier précis pour ces commandes.

Rivian a lancé la production en volume et des unités R2 destinées à la vente le 22 avril, soit la même date que le début des livraisons aux employés. Des véhicules portant déjà un numéro d’identification (NIV) avaient été aperçus un peu partout aux États-Unis, et des rapports provenant de l’événement en Illinois faisaient état de marquages sur les pare-brise dépassant 500, laissant entendre que plusieurs centaines d’unités destinées à la vente pourraient déjà être assemblées.

Source: electric vehicles