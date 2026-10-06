Hausse des ventes de berlines : coup de cœur ou recherche d’économie de carburant ?

Dans un temps pas si lointain, les berlines régnaient sur le marché nord-américain. Mis à part les camionnettes, les Toyota Corolla et Camry, ainsi que les Honda Civic et Accord, accaparaient une grande partie des ventes chaque année. Puis les VUS sont arrivés et ont tout balayé sur leur passage. Or, 2026 nous offre un rebondissement inattendu, alors que plusieurs berlines effectuent un retour en force aux États-Unis. Est-ce que les consommateurs redécouvrent les charmes de la voiture traditionnelle ou cherchent-ils simplement à espacer leurs visites à la pompe ?

Les ventes de la Honda Accord ont bondi de près de 33 % depuis le début de l’année

Les versions hybrides expliquent une bonne partie de cette croissance

Les VUS et les camionnettes demeurent toutefois les rois du marché

Poser la question, c’est presque y répondre. Avec la flambée des prix de l’essence provoquée par l’attaque américaine contre l’Iran, la consommation de carburant est redevenue un critère d’achat de premier plan. Et à ce chapitre, une berline hybride est difficile à battre. Les Honda Civic et Accord hybrides consomment environ 5 litres aux 100 km en cycle combiné. Avec la Toyota Corolla, la moyenne peut facilement se situer à 4,6 litres aux 100 km.

Des chiffres éloquents

Au cours des neuf premiers mois de l’année, Toyota a écoulé 260 684 Camry, soit une hausse de 11,2 % par rapport à la même période l’année dernière. La Corolla suit avec 195 141 exemplaires, soit une progression de 8,4 %. Au troisième trimestre, les modèles électrifiés ont représenté plus de la moitié des ventes de la marque, soit 363 367 véhicules sur 633 223.

Chez Honda, l’Accord affiche la plus forte croissance du lot, à 32,7 %, pour un total de 145 520 exemplaires. En septembre, les déclinaisons hybrides représentaient 44 % de ses ventes, et pour la Civic, la proportion s’élevait à 35 %. Un chiffre est encore plus révélateur : les voitures de la marque ont progressé de 15,6 % au troisième trimestre, contre à peine 0,3 % pour ses VUS et sa camionnette.

Pas seulement chez Toyota et Honda

Le phénomène s’étend ailleurs. Les ventes de la Mazda3 ont grimpé de 42,3 % depuis janvier, malgré le fait qu’on parle d’un modèle vieillissant à travers l’industrie. Celles de la Hyundai Elantra d’environ 18 %, même si la génération actuelle approche aussi de la retraite. Le haut de gamme suit également, avec des hausses d’environ 51 % pour la BMW Série 3 et la Lexus IS.

Toutes les marques ne profitent pas de la vague. Chez Nissan, la nouvelle Sentra n’arrive pas à s’imposer. Peut-on blâmer son design quelconque à l’avant ?

Le prix joue évidemment un rôle. Une berline reste moins chère qu’un VUS. Souvent, la différence est de plusieurs milliers de dollars. Ajoutez à cela les économies à la pompe. Car même si un RAV4 peut consommer 6 litres aux 100, la berline Camry fera mieux. Idem pour la comparaison entre un VUS CR-V de Honda et la berline Accord.

Les VUS ne sont pas menacés pour autant, mais une chose est claire : quand l’essence coûte cher, les véhicules moins gourmands reviennent à la mode, qu’importe leur format.