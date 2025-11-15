Nissan Sentra : plus de 40 ans dans l’ombre

Lorsqu’on pense à des modèles qui sont commercialisés depuis plusieurs décennies, les premiers noms qui nous viennent en tête sont les Toyota Corolla, Honda Civic, Ford Mustang, Chevrolet Corvette et Porsche 911 de ce monde.

La Nissan Sentra est proposée sans interruption depuis 1982

La génération la plus populaire a été la cinquième (2000-2006)

La neuvième cuvée fait ses débuts pour 2026

Certains, plus discrets, sont pourtant sur le marché depuis plusieurs décennies, comme la Sentra chez Nissan. Cette dernière profite d’une refonte complète pour l’année 2026, qui sera sa 45e sur le marché. C’est en effet en 1982 que le modèle a fait ses débuts, plus particulièrement au printemps de cette année-là.

Pour l’occasion, on vous offre un petit retour en arrière afin de rendre un modeste hommage à cette voiture qui sert les consommateurs depuis plus de 40 ans, malgré le fait qu’elle a toujours œuvré dans l’ombre de ses rivales.

Première génération (1982-1986 — B11)

La Sentra arrive à un moment important de l’histoire. Au début des années 80, la voiture compacte japonaise commence à être populaire sur notre continent, alors que les gens embrassent les Toyota Corolla et Honda Civic. Incidemment, ces deux modèles sont toujours au catalogue de leurs fabricants respectifs.

Ce que l’on remarque surtout à propos du modèle de première génération, c’est la variété de l’offre. La Sentra est proposée en configuration de berline, de coupé et de familiale. Ça répond aux attentes des consommateurs d’alors. La nouvelle venue se montre économique et très fiable, une plus-value vis-à-vis de ses concurrentes américaines sur le marché. Elle est, en revanche, très fragile à la rouille, ce que plusieurs consommateurs vont réaliser à la dure.

Et pour Nissan, elle vient offrir un pont intéressant lors de sa grande transition, elle qui abandonnait le nom de Datsun pour adopter celui de Nissan chez nous. Au tournant de la décennie (1989-1990), la Sentra sera le modèle le plus populaire de Nissan en Amérique du Nord.

Deuxième génération (1987-1991 – 1993 au Canada — B12)

Pour son deuxième tour de piste, Nissan ne brasse pas trop la sauce et offre sa Sentra dans une optique de continuité. Le modèle voit son style évoluer avec des lignes plus modernes, mais toujours dans le respect de l’approche de la boîte carrée, typique des années 80.

Cette génération sera la dernière à offrir une version familiale. Ce qui est plus extraordinaire, c’est qu’elle a été proposée en configuration à quatre roues motrices entre 1987 et 1989. Une boîte de transfert à commande électronique servait à animer les roues arrière, au besoin. Les ventes ont été très faibles, ce qui explique pourquoi elle a été abandonnée.

Au Canada, ce qui va marquer la fin de cette génération, c’est la prolongation de sa commercialisation chez nous. En fait, Nissan Canada abandonnait la Micra à ce moment et elle avait besoin d’un modèle d’entrée de gamme plus économique. Elle a donc conservé la deuxième génération jusqu’à la fin de 1993, la commercialisant comme la Sentra Classic. Le modèle qui poursuit sa carrière au Canada était construit au Mexique et basé sur la Nissan Tsuru II mexicaine.

Notez que la troisième génération du modèle, arrivée en 1991, a été proposée simultanément au pays jusqu’en 1993. On avait donc droit à deux Nissan Sentra. Ça rappelle l’époque plus récente du Ram 1500 et du Ram 1500 Classic.

Autre fait intéressant. Nissan va lancer une première version plus sportive (SE) qui profitera d’un moteur un peu plus puissant, d’une suspension indépendante à l’arrière et d’un tempérament plus allumé. Elle allait ouvrir la porte à un modèle plus pointu (SE-R) qui allait voir le jour avec la troisième cuvée.

Troisième génération (1991-1994 — B13)

Avec la refonte du modèle au début des années 90, on a droit à une Sentra aux lignes un peu plus arrondies. Surtout, la compagnie pousse le raffinement un peu plus loin, alors que les berlines compactes ont la cote à travers l’industrie. Aux Toyota Corolla et Honda Civic, qui sont toujours aussi populaires, se juxtaposent les Volkswagen Golf, Mazda Protégé et Acura Integra, entre autres.

Et les variantes sportives poussent un peu partout, ce qui convainc Nissan de donner naissance à une voiture qui va faire saliver les passionnés, la variante SE-R. Au menu, encore plus de puissance (140 chevaux plutôt que 115) et une conduite encore plus inspirante. Cette version SE-R sera abandonnée avec la fin de la troisième génération en 1994.

Malgré tout, la troisième mouture de la Sentra sera un succès. En fait, le modèle consolide sa position. Il se montre toujours aussi fiable et économique. En revanche, le problème de rouille persiste et la qualité de construction et l’utilisation de matériaux achetés au rabais représentent des points faibles.

Quatrième génération (1995-1999 — B14)

Le passage au quatrième opus s’accompagne d’une décision annonciatrice de choses à venir, non seulement chez Nissan, mais aussi chez d’autres constructeurs, même si ladite chose va prendre du temps à se manifester à certaines adresses. De quoi parle-t-on ? Du fait que la Sentra ne sera proposée à partir de maintenant qu’en configuration de berline. Fini les coupés, et encore plus les familiales.

La compagnie va cependant écouter les amateurs et ramener la version de performance SE-R, mais seulement pour les millésimes 1998 et 1999. L’effet ne sera pas aussi frappant, si bien que seule la SE-R originale est considérée comme le vrai classique.

En fait, la Sentra continue de représenter une option abordable pour ceux à la recherche d’une voiture peu ruineuse à l’achat et à l’usage. Et va d’ailleurs vivre son âge d’or avec la prochaine génération, la cinquième.

Cinquième génération (2000-2006 — B15)

La mouture qui sera proposée pour les années modèles 2000 à 2006 inclusivement s’est avérée être la plus populaire de l’histoire du modèle. Lors des meilleures années, de 2002 à 2004, c’est environ 200 000 exemplaires qui étaient vendus chaque année aux États-Unis.

Ceux qui sont assez vieux se souviendront qu’on voyait des Sentra partout sur la route.

Eh oui, Nissan a continué de proposer sa désormais mythique version SE-R, de 2002 à 2006. La compagnie va même suggérer aux passionnés une livrée extrême, la SE-R Spec V, qui offrait plus de puissance et un comportement encore plus incisif, au détriment du confort, selon plusieurs.

Et si vous aimez les histoires concernant des variantes rares, sachez qu’en Californie surtout, une livrée CA a été proposée en 2000 et en 2001. Il s’agissait d’une déclinaison ayant subi des modifications mécaniques afin d’offrir un meilleur rendement énergétique et surtout d’émettre moins d’émissions polluantes. Production estimée : 5000 à 8000 exemplaires.

Sixième génération : (2007-2012 — B16)

En 2006, Nissan nous présentait la sixième génération de sa Sentra, comme modèle 2007. La compagnie espérait bien sûr continuer sur sa lancée pour vraiment damer le pion à ses éternelles rivales (Corolla et Civic), mais elle va faire chou blanc. La nouvelle Sentra proposait un design controversé et ses ventes ont reculé de façon notable.

Nissan a voulu plaire à tout le monde avec cette cuvée, plus grosse et plus spacieuse, mais elle a donné vie à un véhicule sans âme.

L’arrivée d’une transmission à variation continue (CVT) qui n’avait rien de convaincant n’a pas aidé. Nissan a poursuivi la commercialisation de la version SE-R Spec V, mais cette voiture n’était plus l’ombre d’elle-même. Plus lourde, elle n’offrait même plus le niveau de performance des versions précédentes. Disons qu’à ce moment de l’histoire, des modèles comme la Honda Civic Si ou la Subaru WRX figuraient bien devant la Sentra aux yeux des amateurs de performances.

Septième génération : (2013-2019 — B17)

Avec la septième mouture, on a commencé à réparer les pots cassés, notamment en ramenant un design plus conventionnel. La dotation n’avait rien d’excitant, toutefois, alors que les seules vraies différences à travers la gamme touchaient l’équipement des différentes variantes.

Nissan abandonnait cette fois la variante SE-R Spec V. Le modèle sportif devenait la déclinaison SR, mais cette dernière se parait surtout d’éléments esthétiques distincts, pas tant de rehaussements visant à améliorer la performance.

Cette septième cuvée sera une œuvre en constant développement alors qu’on apportera des modifications au modèle en 2014, notamment en améliorant la boîte CVT, puis en 2016, avec une refonte de mi-parcours qui venait donner un coup de pouce au design.

Une version NISMO a aussi été proposée de 2017 à 2019, avec un 4-cylindres turbo de 1,6 litre offrant plus de pep, ainsi qu’une seule boîte de vitesses, une manuelle à six rapports.

Huitième génération : (2020-2025 — B18)

Avec la génération qui nous quitte cette année, Nissan a fait un travail plutôt remarquable. Présentée en décembre 2019 pour le millésime 2020, c’est une Sentra passablement plus raffinée et de meilleure qualité que Nissan nous proposait. Le modèle gagnait en solidité sur le plan de la conduite, une chose qui s’est avérée être la bienvenue.

On se souviendra qu’il y avait eu quelques faux pas lors de la première année, entre autres avec un équipement de base qui ne comprenait pas l’essentiel, soit des sièges chauffants et les applications Apple CarPlay et Android Auto. On a rapidement corrigé le tir chez Nissan, et l’on a même écouté les doléances de la presse en ajoutant une boîte manuelle à la version sportive SR, qui n’était livrable qu’avec la transmission CVT au lancement du modèle.

Cette Sentra a connu un beau parcours et avec la hausse des prix survenus à la suite de la pandémie, ainsi qu’en raison du retrait de quantité de voitures abordables sur le marché, elle est devenue l’une des offres les plus intéressantes à travers l’industrie.

Ses ventes, aux États-Unis notamment, ont explosé en 2024.

Tout cela a mis la table pour la présentation de la neuvième génération, qui fait ses débuts au moment d’écrire ces lignes.

Voilà donc, très sommairement, un portrait du parcours de la Nissan Sentra. Nous avons dû couper les coins ronds, car autrement, vous auriez eu de la lecture jusqu’au lendemain du jour de l’an. C’est parfois en fouillant l’histoire d’un modèle qu’on découvre sa richesse, même si ledit modèle a toujours été un symbole de discrétion.

Pour ce qui est de la suite, nous pouvons parier sur l’avenir de la Nissan Sentra jusqu’en 2030, mais il serait plus difficile de vous garantir sa présence sur nos routes dans 45 ans.