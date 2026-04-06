Toyota Camry 2026 : écolo ou pas?

La Toyota Camry 2026 continue de dominer le segment des berlines intermédiaires sur le marché canadien, au point où elle n’a presque plus de rivales à confronter.

Au Canada, lors du calendrier 2025, les constructeurs de marques populaires ont vendu environ 22 800 berlines intermédiaires, et 38 % d’entre elles ont constitué d’unités de la Camry. Si l’on exclut les deux berlines 100 % électriques de l’équation, les Hyundai IONIQ 6 et Tesla Model 3, la voiture intermédiaire de Toyota représente 50,5 % de ces 16 363 ventes restantes. Il est clair que la Toyota Camry 2026 continuera d’écraser la concurrence.

Il ne reste que très peu de ces berlines à l’heure actuelle. On retrouve la Honda Accord, la Hyundai Sonata, la Tesla Model 3, et la Camry.

La Chevrolet Malibu n’était disponible que pour flottes commerciales au Canada pour le millésime 2025, et a été retirée du marché par la suite. La Nissan Altima a été abandonnée après 2025 également. Les Kia K5 et Subaru Legacy ont été larguées du marché canadien après l’année-modèle 2024. Il n’y aura pas de Hyundai IONIQ 6 au pays en 2026, à l’exception de la variante ultra-performante IONIQ 6 N. Les ventes de la Model 3 ont chuté de 86 % durant le calendrier 2025, et son prix base est actuellement affiché à 80 000 $, comme si la compagnie ne souhaitait plus en vendre.

Voilà la situation. Les acheteurs de berlines intermédiaires peuvent choisir entre l’Accord, la Sonata et la Camry. C’est tout. Depuis sa refonte pour le millésime 2025, la Camry est disponible uniquement avec une motorisation hybride. Fini le moteur à quatre cylindres de base, fini le V6. Le choix est encore plus simple. Ou trop limitée, selon ce que l’on recherche dans le segment.

Subjectivement, le design de la Camry propose un bel équilibre afin de plaire à une clientèle élargie. Les acheteurs plus jeunes apprécieront probablement l’allure moderne s’agençant très bien avec traits stylistiques des autres produits de la marque, alors que les gens plus âgés — des acheteurs récurrents de la Camry, disons — ne seront pas offusqués de la forme toujours familière de la berline. En autres mots, son design n’est pas trop distinctif, ou excessivement stylisé, comme celui de la Sonata ou de la IONIQ 6.

La Toyota Camry 2026 est disponible en variantes SE, SE amélioré, SE amélioré AWD, Nightshade AWD, XLE AWD et XSE AWD. Elles sont toutes équipées d’un quatre cylindres de 2,5 litres, d’un ou de deux moteurs électriques, d’une batterie de 1,01 kWh et d’une boîte automatique à variation continue électronique. La puissance totale s’élève à 225 chevaux pour les variantes à roues motrices avant et à 232 chevaux avec le rouage intégral. Toyota ne publie pas des chiffres combinés de couple, mais celui du moteur à essence est de 163 livres-pied alors que le moteur électrique sur le train avant génère un couple de 153 livres-pied.

Eh oui, vous avez bien lu, la Camry est disponible avec à la fois une motorisation hybride et un système à quatre roues motrices, une combinaison non offerte par la Sonata et l’Accord. Et ce, avec une consommation marginalement plus élevée pour obtenir une voiture pouvant mieux affronter les conditions hivernales. Lors de notre essai, en plein mois de février justement, nous avons obtenu une moyenne de 6,0 L/100 km. Voici les cotes officielles de la Camry :

Déclinaison Ville/route/mixte (L/100 km) SE, SE amélioré 5,0 / 5,0 / 5,0 SE amélioré AWD, Nightshade AWD, XLE AWD 5,1 / 5,2 / 5,1 XSE AWD 5,5 / 5,5 / 5,5

Munie des roues motrices avant, la Camry affiche une consommation mixte de 5,0 L/100 km, égalée par la Sonata, mais légèrement plus basse que celle de l’Accord à 5,3 L/100 km.

Côté performances, la puissance ne manque pas dans la Camry hybride. Toutefois, le moteur à essence devient bruyant lors des accélérations appuyées, typique dans les produits récents chez Toyota. Rien de grave, mais on s’attend à mieux dans une berline intermédiaire.

Le moteur V6 apportait une puissance et une sonorité supplémentaire agréable, mais n’est plus offert. C’est dommage pour les consommateurs à la recherche d’une berline intermédiaire affichant un peu plus de caractère, comme c’était le cas de l’ancienne version TRD. Il ne reste que la XSE, sportive en apparence, et encore là, c’est sommaire. Chez Hyundai, on propose encore la Sonata N Line avec un moteur turbo de 290 chevaux et une suspension sport. La Model 3 est très rapide, mais tout électrique, et très coûteuse aussi.

L’habitacle présente une instrumentation ergonomique, avec de véritables boutons sur la planche de bord pour le système de climatisation, une interface relativement conviviale sur l’écran tactile, et une mitraille de boutons montés au volant. Le seul faux pas, peut-être, c’est le bouton activant le système de caméras à vue périphérique, maladroitement situé à la gauche du volant.

À l’instar de la génération précédente, la nouvelle Camry arbore une ligne de toit assez basse, compliquant les entrées et les sorties de la voiture, surtout pour les passagers arrière. Comme un membre de la famille de votre humble serviteur a mentionné après un trajet d’une heure à bord de la voiture, ex-propriétaire de deux Camry avant d’adopter un véhicule utilitaire, « je ne comprends pas pourquoi les constructeurs vendent encore des berlines. »

On note quelques plastiques de moindre qualité à bord de la Camry, à peine. Les garnitures en tissu habillant la planche de bord et les panneaux de porte, gris pâle dans notre version XLE à l’essai, se saliront rapidement à notre avis, mais l’on peut outrepasser cette crainte en optant pour l’habitacle noir au lieu de gris. Bref, on se gratte la tête ici pour trouver des points négatifs.

L’équipement de série à bord de la Toyota Camry 2026 comprend l’éclairage extérieur à DEL, les rétroviseurs chauffants, les roues en alliage de 16 pouces, le climatiseur automatique à deux zones, l’instrumentation numérique de sept pouces pour le conducteur, le siège du conducteur à huit réglages électriques, le siège du passager avant à hauteur réglable, le garnissage des sièges en tissu et en similicuir SofTex, le volant chauffant, la chaîne audio à six haut-parleurs, le système multimédia à écran tactile de huit pouces, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, les services connectés avec une période d’essai, la recharge de téléphones par induction ainsi que la surveillance des angles morts et l’habituelle panoplie de systèmes de sécurité avancés. La version SE amélioré ajoute un toit ouvrant, des roues de 18 pouces et une clé intelligente avec démarrage à distance, alors que l’édition Nightshade procure un ensemble décor noir avec roues de 19 pouces.

Entre-temps, la version XLE profite d’un toit panoramique, de roues de 18 pouces, d’une mémoire de position pour le siège du conducteur, d’un siège du passager avant à huit réglages électriques, de sièges avant ventilés, d’une sellerie en cuir, d’une compatibilité de clé numérique, d’un système de caméras à vue périphérique, d’une instrumentation de 12,3 pouces pour le conducteur, d’une chaîne JBL à neuf haut-parleurs, d’un écran tactile de 12,3 pouces, d’un affichage à tête haute et de dispositifs de sécurité évolués, comme l’assistance dans les embouteillages, l’aide au changement de voie et l’alerte de circulation transversale avant. La XSE inclut toutes ces caractéristiques, de même que des roues de 19 pouces et une suspension à réglage sport.

Au Canada, la Toyota Camry 2026 est offerte entre 37 934 $ et 49 594 $, comprenant les frais de transport et de préparation de 1 860 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 899 $.

Son prix est concurrentiel avec ceux de ses rivales principales, et la Toyota jouit également d’une belle réputation de fiabilité, même en ce qui concerne les motorisations hybrides. Cela permet à la Camry d’être un bon choix rationnel, et de lui conférer une excellente valeur de revente, si jamais l’envie nous prend un jour de l’échanger pour une neuve.

Écolo, la Toyota Camry 2026? Absolument. Elle est peu énergivore, puissante, relativement silencieuse et confortable. Si nous sommes à la recherche d’une berline de cette taille, les choix sont devenus rares, et la Camry s’avère le choix populaire par mérite, par réputation et parce qu’elle existe encore tout simplement. Elle s’avère un meilleur choix dans l’ensemble que la Hyundai Sonata et la Honda Accord, offrant un rouage intégral et l’efficacité énergétique d’une motorisation hybride, au même prix que ses adversaires.

On a peu de reproches à faire à propose de la Camry. Son moteur à essence pourrait être plus silencieux, l’accès et la sortie de l’habitacle pourraient être plus aisés, et l’absence d’une variante résolument sportive pour les conducteurs inspirés manque à l’appel. Malgré tout, la Camry constitue la berline à battre, au point où presque tous les constructeurs ont lancé la serviette dans le segment. Difficile pour la Camry de dominer davantage.

Toyota Camry 2026 1 de 22