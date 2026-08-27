Les prochaines générations d’Accord et de CR-V ne seront qu’hybrides

Honda travaille déjà à l’avenir de deux de ses modèles les plus vendus, la berline Accord et le VUS CR-V. Selon le site Automotive News, la tendance est claire : plusieurs modèles vedettes du constructeur, dont ces deux-là, pourraient devenir exclusivement hybrides d’ici 2031.

L’Accord aura droit à une mise à jour importante dès 2027, suivi d’une refonte complète en 2029

Le CR-V et l’Accord pourraient devenir uniquement hybrides d’ici 2031

Les motorisations hybrides comptent déjà pour près du tiers des ventes de Honda aux États-Unis en 2026

Une Honda Accord en pleine mutation

La Honda Accord aura droit à une mise à niveau importante dès 2027, avec une allure beaucoup plus moderne et futuriste. Mais c’est surtout lors de sa refonte complète en 2029 que les choses sérieuses pourraient survenir, alors que la berline pourrait délaisser complètement les motorisations 100 % à essence au profit d’un groupe motopropulseur hybride.

On évoque même la possibilité d’une déclinaison surélevée, façon VUS, offerte à un prix presque identique à celui de la berline.

Chez Honda, on mise beaucoup sur le partage de composants entre les modèles. Ainsi, l’Accord partagera une bonne partie de ses composantes avec d’autres véhicules du catalogue, dont le CR-V et la Civic.

Honda CR-V : à l’instar du Toyota RAV4

Du côté du CR-V, la même transition vers l’hybride uniquement est envisagée. Honda rejoindrait ainsi Toyota, qui a déjà fait le saut avec son RAV4, désormais proposé uniquement en version hybride depuis sa refonte de 2026.

La comparaison s’arrête toutefois là, puisque Toyota propose également son RAV4 en configuration hybride rechargeable, une option qui n’existe pas chez Honda pour l’instant. Le constructeur japonais accuse donc un léger retard sur ce point par rapport à son grand rival.

Un nouveau V6 hybride en développement

Honda voit d’ailleurs le plus grand potentiel avec ses VUS de taille moyenne. La compagnie planche sur une architecture hybride plus robuste destinée à ses gros utilitaires nord-américains, en misant sur un nouveau moteur V6, plusieurs moteurs électriques et un bloc-batterie à coût réduit.

La grande question : les prix

Chez Honda, l’accès à l’hybridation a toujours été un peu plus cher que chez Toyota et ailleurs. Voilà un problème que la compagnie voudra régler. C’est bien de penser hybride, mais si le prix ne permet pas de réaliser de réelles économies dans un délai raisonnable, la clientèle va regarder ailleurs, surtout que l’offre électrifiée ne cesse de s’enrichir à travers l’industrie.

Pour que la transition soit un succès, monsieur et madame Tout-le-Monde doivent être capables de mettre la main sur une Accord ou un CR-V à un prix décent en configuration de base.

Voilà qui sera à surveiller.