Premier essai routier Mercedes-Benz VUS EQS 2023 : Le luxe pour toute la famille?

Notre premier essai routier avec le VUS EQS 2023 de Mercedes-Benz, le nouveau porte-étendard des VUS entièrement électriques du constructeur allemand.

Points forts du Mercedes-Benz VUS EQS 2023

Un confort remarquable

Caractéristiques de luxe haut de gamme

Tenue de route surprenante

Autonomie généreuse, même en hiver

Points faibles du Mercedes-Benz VUS EQS 2023

Espace intérieur décevant

Recharge lente

Évitez les écrans arrière si vous avez des enfants

Lentement mais sûrement, Mercedes-Benz développe son offre de véhicules électriques, et le constructeur allemand commence par le haut. Le Mercedes-Benz VUS EQS 2023 vient tout juste d’arriver sur le marché et est fortement basé sur la berline EQS qui a été présentée l’année dernière. Nous avons conduit la berline EQS à de multiples reprises au cours des 12 derniers mois, nous avons maintenant l’occasion d’examiner la version VUS.

La gamme de véhicules électriques Mercedes-Benz reflète étroitement la famille de modèles à essence de la marque. L’EQS, par exemple, est la Classe S des véhicules électriques Mercedes-Benz, ce qui fait du nouveau VUS EQS l’équivalent du GLS. La prochaine EQE se situera sous la EQS l’actuelle Classe E par rapport à la Classe S, tandis que le VUS EQE sera un cran en dessous du VUS EQS.

Cela signifie donc que le VUS EQS 2023 – j’aurais vraiment aimé que Mercedes-Benz choisisse un autre nom, ne serait-ce que pour des raisons de référencement, mais peu importe – est censé être le VUS électrique le plus luxueux, le plus raffiné, le plus exclusif et le plus spacieux que Mercedes-Benz offre. Est-ce qu’il tient ses promesses? Oui, mais seulement dans trois des quatre éléments énumérés ci-dessus.

Vue d’ensemble du Mercedes-Benz VUS EQS 2023

Le Mercedes-Benz VUS EQS est actuellement offert en deux versions au Canada, mais un troisième modèle, construit par AMG, devrait arriver à un moment donné.

Notre modèle d’essai est le Mercedes-Benz VUS EQS 580, la version supérieure de la gamme de VUS EQS. Il est équipé de la même batterie de 108,4 kWh que celle qui équipe le VUS EQS 450 d’entrée de gamme, et les deux offrent une autonomie affichée de 459 kilomètres. Le VUS EQS peut se recharger jusqu’à 200 kW, ce qui permet de faire passer la batterie de 10 % à 80 % en 37 minutes sur papier. À la maison, le VUS électrique Mercedes-Benz peut se charger jusqu’à 9,6 kW, ce qui, encore une fois en théorie, permet d’obtenir une autonomie complète en 11,25 heures. La réalité est un peu différente, mais j’y reviendrai.

La puissance totale est évaluée à 536 chevaux et le temps de 0 à 100 km/h affiché de 4,6 secondes est seulement 0,3 seconde de plus que l’actuelle berline EQS. La capacité de remorquage est évaluée à près de 4 000 lb, our 1 600 kg.

Le prix de départ du Mercedes-Benz VUS EQS 450 2023 est de 136 000 $, tandis que celui du VUS EQS 580 est de 158 500 $. Notre modèle d’essai avait à peu près toutes les options et coûtait 178 600 $ avant taxes et autres frais.

Des performances impressionnantes

Le Mercedes-Benz VUS EQS 580 2023 offre des accélérations immédiates et fulgurantes dignes d’un véhicule électrique de luxe performant. Appuyez sur l’accélérateur et le VUS EQS s’élance immédiatement vers l’avant, sans hésitation, et les dépassements sur l’autoroute vous feront sourire à chaque fois. Le VUS EQS 580 est tout aussi impressionnant dans sa livraison de puissance à l’arrêt qu’à 115 km/h, et la poussée de puissance ne faiblit jamais.

Est-il aussi rapide que, disons, un BMW iX M60? Non. Mais il est plus rapide qu’un iX xDrive50. Il n’est pas au même niveau que certains véhicules électriques ultra-performants ou même que le Tesla Model Y Performance ou la Mustang Mach-E GT, mais en ce qui concerne les VUS, électriques ou non, le VUS EQS 580 se situe dans le premier percentile en termes de performance, du moins en ligne droite.

Le VUS EQS soutient ses accélérations impressionnantes par une tenue de route stable et prévisible. Il ne s’agit pas d’une machine à prendre des virages, loin de là, mais compte tenu de sa masse, il offre une agilité surprenante qui ne vous oblige pas à fuir les virages serrés. C’est une sensation étrange, car il y a une certaine déconnexion entre la direction et les roues. Le VUS EQS donne l’impression de flotter à quelques centimètres au-dessus de la route à l’occasion, mais les choses semblent se resserrer comme par magie et la direction s’ajuste rapidement lorsqu’on aborde rapidement un virage.

Il est indéniable que le nouveau VUS EQS est avant tout axé sur le confort, mais le compromis sur la tenue de route n’est pas évident.

En parlant de confort…

Avant de commencer cet essai, je m’attendais à ce que le VUS EQS 580 offre un confort et un raffinement exceptionnels, et il l’a fait. Le VUS électrique de Mercedes-Benz donne l’impression de voguer sur un nuage, comme devrait le faire un produit Mercedes-Benz haut de gamme.

Chaque VUS EQS 580 est équipé de roues de 21 pouces, mais le caoutchouc du pneu est généreux et aide à absorber les bosses et les nids-de-poule. De plus, la suspension fait un excellent travail pour s’assurer que les imperfections de la route ne filtrent pas jusqu’au conducteur. L’habitacle est également bien isolé des sons extérieurs et trouver la bonne position de conduite est rapide et facile. Pour tout dire, le VUS EQS est le VUS électrique le plus confortable que vous puissiez acheter actuellement.

Ce confort s’explique en partie par le système d’amortissement adaptatif de série qui ajuste continuellement sa fermeté pour garantir une conduite onctueuse sur l’autoroute tout en aidant à planter le VUS EQS dans les virages, comme décrit précédemment. Comparé à un GLS, le VUS EQS est plus confiant, le bruit du vent est moins présent, et le raffinement général derrière le volant est un cran au-dessus.

De plus, les roues arrière directionnelles réduisent considérablement le rayon de braquage du VUS EQS en ville. Se déplacer dans les stationnements intérieurs est un jeu d’enfant, ce qui améliore encore le confort général ressenti au volant.

Bien sûr, le luxe ne se résume pas uniquement au confort sur route. Ce sont les petites choses qui comptent. L’éclairage d’ambiance devrait être une référence pour les autres constructeurs avec ses nombreuses options de couleurs et les multiples bandes à DEL tout autour de l’habitacle offrent une expérience vraiment unique la nuit.

Et puis il y a le petit coup de pouce du système Air Balance de Mercedes-Benz qui nettoie l’air à l’intérieur tout en dégageant une subtile touche de différents arômes grâce à l’atomiseur Mercedes-Benz. Pour ce que ça vaut, le VUS EQS sent bon, et le parfum n’a jamais été envahissant malgré ma sensibilité olfactive… et mon asthme.

Plus important encore, le grand écran HYPERSCREEN qui s’étend d’une porte à l’autre et qui abrite trois écrans (conducteur, centre et passager) crée un look époustouflant à l’intérieur du VUS EQS. De plus, comme dans la berline EQS, la technologie n’est pas seulement belle, elle est aussi fonctionnelle. La dernière génération du système d’infodivertissement MBUX est l’une des plus faciles à utiliser, faisant un excellent travail pour organiser la vaste gamme de fonctions différentes de manière intuitive.

Espace intérieur décevant

Étant donné qu’il s’agit du plus grand VUS électrique que Mercedes-Benz prévoit offrir, je m’attendais à un habitacle spacieux, mais en réalité, le VUS EQS ressemble davantage à un GLC qu’à un GLS. En fait, l’espace pour les jambes à l’arrière n’est supérieur que de 15 mm à celui du GLC, et inférieur de près de 100 mm à celui du GLS. Et ce, en repoussant la banquette arrière coulissante au maximum. Mais ce faisant, vous réduisez l’espace de chargement à moins de 700 litres. Le VUS EQS offre une bonne garde au toit, à l’avant comme à l’arrière, mais l’espace pour les jambes à l’arrière est franchement décevant.

Et puis il y a les écrans optionnels pour le divertissement des sièges arrière. La première chose que mon collègue et camarade papa Matt et moi avons remarquée en montant dans le VUS EQS, c’est la distance à laquelle ces écrans dépassent des sièges avant. Ils ne pourraient pas être mieux placés pour recevoir un coup de pied rapide d’un enfant en colère. Ça fait peur quand on sait combien ils coûtent…

C’est là que je pense que le VUS EQS a vraiment raté sa cible. Compte tenu de son positionnement dans la gamme de véhicules électriques Mercedes-Benz, je m’attendais à ce qu’il éclipse la concurrence en termes de polyvalence et, ce faisant, à ce qu’il devienne le premier véritable véhicule électrique familial sur le marché. Malheureusement pour Mercedes-Benz, le BMW iX et le Tesla Model Y sont des options beaucoup plus attrayantes en matière de polyvalence et d’espace.

Excellente autonomie, recharge lente

Un élément qui se démarque de la berline EQS est l’autonomie généreuse que sa batterie procure, même en cas de conduite enthousiaste ou lorsque la météo n’est pas optimale. Le VUS EQS, bien qu’il ait moins d’autonomie que la berline, dépasse les attentes de la même manière.

Étant donné que nous sommes au milieu de l’hiver, je ne m’attendais pas à me rapprocher de l’autonomie affichée par l’EPA, mais j’ai tout de même réussi à parcourir une moyenne d’environ 375 kilomètres avec une charge complète, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des acheteurs.

La recharge est un peu lente, surtout lorsque la charge de la batterie est inférieure à 20 %. Lorsque j’ai chargé le VUS EQS pour la première fois, il me restait environ 14% d’autonomie, ce qui, en raison des températures froides, signifiait moins de 50 kilomètres de liberté. Mon chargeur domestique charge à environ 7 kW en moyenne, ce qui signifie que j’ai eu besoin de 14 heures complètes pour charger le VUS EQS. Le mieux que l’on puisse faire sur un chargeur rapide est de 200 kW, ce qui est correct, bien qu’étant donné le prix, j’aurais aimé avoir l’option d’un chargeur de 350 kW lorsqu’il est disponible.

Conclusion de l’essai du Mercedes-Benz VUS EQS 2023

Si vous êtes à la recherche d’un véhicule électrique haut de gamme qui met l’accent sur le confort, il n’y a pas de meilleure option que le Mercedes-Benz VUS EQS 2023 pour le moment. Vous obtiendrez également une autonomie intéressante, un intérieur luxueux rempli de fonctionnalités, et une agilité surprenante. La polyvalence est cependant décevante et, en fin de compte, le seul véritable avantage de la version VUS par rapport à la berline EQS est l’espace supplémentaire pour la tête et l’espace de chargement. Le VUS EQS est certainement luxueux, mais pas pour toute la famille.