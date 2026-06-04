Un designer Québécois remporte le concours international « All-New MICRA Signature Edition » de Nissan

Nissan et le magazine Designboom ont invité des centaines d’artistes de partout dans le monde à soumettre leur vision de la nouvelle Micra.

C’est le designer graphique Marc-André Fauteux, de Mont-Saint-Hilaire, qui a remporté ce concours.

Sa version de la Micra montre un design asymétrique et haut en couleur, inspiré de Montréal.

Pour célébrer l’arrivée en Europe de la nouvelle Micra électrique au style expressif, Nissan a organisé un concours de design en collaboration avec le magazine Designboom.

Alors que plus de mille artistes du monde entier ont été invités à présenter leur vision de la nouvelle Micra, c’est un designer graphique québécois qui a été choisi vainqueur parmi les 11 finalistes.

En effet, Marc-André Fauteux, un artiste de Mont-Saint-Hilaire mieux connu sous le pseudonyme Mafo, a remporté le concours « All-New MICRA Signature Edition » et verra sa création appliquée à un prototype de la Micra 2026, qui sera exposé pendant une semaine au siège social de Nissan Automotive Europe, en France.

L’artiste décrit son approche pour ce défi comme une « simplicité organisée », qui combine des formes géométriques ainsi que son habituelle palette de bleu, rouge et jaune.

La combinaison de formes et de couleurs crée un ensemble asymétrique et un effet de mouvement même lorsque la voiture est à l’arrêt.

Cette vision de la nouvelle Micra est également inspirée par la scène créative de Montréal et M. Fauteux affirme être fier d’avoir représenté le Canada lors de ce concours, disant qu’il est « […] fier de démontrer que la créativité canadienne a pleinement sa place parmi l’élite mondiale — et qu’elle peut rivaliser avec ce qui se fait de mieux à l’échelle internationale ».

Le vice-président du design de Nissan en Europe, Giovanny Arroba, a dit du design gagnant qu’il « […] capture avec audace et innovation le caractère expressif du design de la toute nouvelle Nissan MICRA ».

D’ailleurs, ce n’est pas par hasard que Nissan ait choisi la nouvelle Micra comme toile pour cette création, car le style de cette citadine électrique est déjà plutôt créatif et facilement identifiable, notamment grâce à ses grands phares ronds et ses combinaisons de couleurs vibrantes.

Il est intéressant de noter que ce modèle partage sa plateforme et sa mécanique avec la nouvelle Renault 5 électrique, elle aussi caractérisée par un style très affirmé.

Malheureusement, ni la Micra ni la Renault 5 ne sont prévues pour la vente en Amérique du Nord.

M.Fauteux sera invité prochainement à rencontrer les dessinateurs qui ont crée le style de la nouvelle Micra, qu’il à pu lui-même réimaginer.

Design gagnant du concours All-New MICRA Signature Edition par Marc-André Fauteux | Photo: Nissan Design gagnant du concours All-New MICRA Signature Edition par Marc-André Fauteux | Photo: Nissan Design gagnant du concours All-New MICRA Signature Edition par Marc-André Fauteux | Photo: Nissan Design gagnant du concours All-New MICRA Signature Edition par Marc-André Fauteux | Photo: Nissan Design gagnant du concours All-New MICRA Signature Edition par Marc-André Fauteux | Photo: Nissan Design gagnant du concours All-New MICRA Signature Edition par Marc-André Fauteux | Photo: Nissan Design gagnant du concours All-New MICRA Signature Edition par Marc-André Fauteux | Photo: Nissan

Source : Nissan et L’œil Régional