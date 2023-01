Essai routier Mercedes-Benz EQS 580 2022 : Ce qui compte, c’est ce que vous ne voyez pas

Le prix de la Mercedes-Benz EQS est de 146 500 $ au Canada et de 102 310 $ aux États-Unis.

Le nouvel EQS est le véhicule électrique de la Classe S de Benz.

Mercedes-Benz jouit d’une réputation et d’un statut envieux dans l’industrie automobile. Il s’agit de l’un des constructeurs automobiles les plus célèbres et les plus prospères de l’histoire, mais dans sa transition vers l’électrification de son parc automobile, il prend des risques. La nouvelle Mercedes-Benz EQS 2022 est un instantané des conséquences de ces risques.

Les VE exigent des compromis

La course mondiale aux VE place tous les constructeurs automobiles dos au mur. Confrontés à toutes sortes de contraintes, ils doivent développer et construire en masse de nouveaux véhicules électriques afin d’atteindre les diverses interdictions prévues pour les véhicules à moteur à combustion interne et de respecter des restrictions toujours plus strictes en matière d’émissions. Dans le même temps, ils doivent maintenir leurs gammes existantes, compétitives et désirables, mais quelque chose doit cédé. Par exemple, la fiabilité de l’entreprise de Stuttgart a récemment été classée 24e sur 24 marques en Amérique du Nord. C’est, à mon avis, un signe que quelque chose est en train de céder…

Comme la plupart des gens, je suis un admirateur de Mercedes-Benz et j’ai conduit plus de 50 de leurs véhicules (d’une smart fortwo de première génération à une AMG GT R Pro) au cours des 24 dernières années, qu’ils soient neufs ou anciens, et c’est la première fois que je suis profondément déçu par le produit. Il y a deux problèmes principaux, le premier étant la qualité générale de la Mercedes-Benz EQS 2022.

La qualité se rapporte à un certain nombre d’éléments, mais pour la plupart, c’est le côté tactile qui vient en premier à l’esprit. Dans l’ensemble, des points sont accordés pour le cuir et les appliqués en bois, et la plupart des commutateurs sont véritablement luxueux. Cela dit, la console centrale, dans une voiture de 146 000 $, non, une voiture de 75 000 $, enfin, une voiture de 35 000 $, est inacceptable. Les plastiques sont durs et bon marché, et la console elle-même est fragile. Les mêmes matériaux sont utilisés pour les parties inférieures du tableau de bord – le problème est que les occupants sont en contact avec toutes ces surfaces.

Des idées controversées

En 2023, les doubles écrans ne sont plus spéciaux. Dans ce contexte, des constructeurs automobiles comme Stellantis, Porsche et Mercedes-Benz sont devenus fous d’affichage et ont transformé des tableaux de bord utiles en écrans très distrayants – c’est le deuxième problème. Pour ce qui est d’aller trop loin, Mercedes-Benz l’a fait avec 56 pouces de surface plastique brillante qui reflètent la lumière, sont difficiles à focaliser et, depuis le siège du conducteur, sont partiellement obstruées par le volant – un désastre total. Voulez-vous savoir pourquoi les nouvelles voitures sont équipées de dispositifs de sécurité active pour nous sauver de nous-mêmes ? Voilà.

Et si vous voulez mon avis, un tel affichage n’a rien de premium et est moins coûteux à concevoir qu’un véritable tableau de bord avec des garnitures et des surfaces différentes, ce qui signifie que c’est une façon bon marché de prétendre au luxe. L’accès aux différents menus à l’écran est pour la plupart intuitif, mais le positionnement des petites commandes tombe sous le coude qui, en raison de leur sensibilité, peut accidentellement changer de sous-menu au moindre effleurement.

Bien qu’entièrement subjectif, je trouve que le style de la Mercedes-Benz EQS 2022 manque du prestige et de la présence que nous attendons de ses voitures de luxe depuis plus d’un siècle et quart. Bien qu’il soit plus long qu’une Classe S, l’EQS n’est pas majestueuse. En fait, je trouve qu’elle ressemble à un escargot. Je comprends que pour des raisons d’efficacité et d’aérodynamisme, c’est une forme idéale, mais, bon, ce n’est pas une Classe S régale. De plus, le réceptacle de remplissage du liquide de lave-glace est une farce tragique.

En ce qui concerne le style, la voiture examinée comprenait l’ensemble Night Package, qui comprend un style de carrosserie AMG, des garnitures extérieures noir brillant et des roues AMG de 21 pouces à rayons multiples.

Pas affecté par les compromis

Je note que certains éléments à bord sont agréables, et cela s’applique aux sièges. Plus précisément, mon modèle d’essai comportait le groupe de cuir Nappa exclusif avec le gris Neva et le bleu Biscaya pour une présentation vraiment haut de gamme. Malheureusement, les sièges de couleur claire se salissent vite, mais au moins, ils sont extrêmement confortables sur les deux rangées.

Les performances ne sont pas affectées par les compromis. En fait, je suis d’avis que Benz a choisi de couper sur l’opulence au profit de la puissance, de l’autonomie et de l’expérience de conduite, et ce, afin de garder le prix bas. En fait, seulement 1 500 $ séparent la berline S 580 4MATIC LWB de la berline EQS 580 4MATIC.

Pour 146 500 $, l’EQS est livrée avec une paire de moteurs synchrones à excitation permanente qui produisent une puissance combinée de 516 ch et un couple de 631 lb-pi. Bien qu’elle pèse plus de 5 700 livres, l’EQS atteint 100 km/h depuis l’arrêt en seulement 4,3 secondes. La puissance est rendue possible par une batterie de 107,8 kWh qui peut être rechargée à 200 kW en courant continu. Malheureusement, je n’ai pas été en mesure de faire l’expérience d’une vitesse supérieure à 91 kW – il est difficile de savoir si c’est la faute de la voiture ou du chargeur.

L’autonomie totale est estimée à 547 km et, d’après mon essai d’une semaine et l’autonomie indiquée après avoir conduit dans diverses conditions (températures ambiantes supérieures à 0 degré C), je n’ai aucune raison d’en douter.

Quel que soit le mode de conduite, l’EQS 580 est rapide et réactif. Les aspects irritants de la conduite se limitent à un freinage régénératif étrange où la pédale se déplace toute seule lorsque la voiture ralentit. Il faut donc s’adapter à une pédale de frein qui bouge sans contact physique, ce qui peut se faire sur une courte période de temps.

Le point fort de l’expérience de conduite réside dans les 4 roues directrices. De série, l’EQS dispose d’une capacité de rotation de 4,5 degrés sur l’essieu arrière. Elle peut être portée à 10 degrés avec le pack Premium en option. La grosse Benz devient alors rapidement incroyablement agile. L’autre élément est la suspension multibras adaptative et autonivelante aux 4 roues avec amortissement AIRMATIC. Bien qu’elle soit loin d’être aussi cossue qu’elle devrait l’être, la qualité de roulement est décente. Les irrégularités de la route ne sont pas traitées avec un gant blanc comme elles devraient l’être. Heureusement, l’habitacle est extrêmement silencieux, même à grande vitesse.

L’EQS n’est pas la Classe S des VE

Voilà l’essentiel. Mercedes-Benz veut vous faire croire qu’elle l’est, mais l’EQS n’est pas aussi opulente ou chic que ce qui est considéré par beaucoup comme la berline de luxe phare mondiale. En revanche, la Porsche Taycan est plus Porsche, à mon avis, que la Panamera.

Malgré cela, l’EQS est une berline EV de luxe convaincante. Si les matériaux intérieurs et la présentation n’ont que peu d’importance, la Mercedes est un modèle impressionnant. Il n’y a la question de la fiabilité qui pourrait hanter les propriétaires de l’EQS.