Les nouveaux Mercedes-EQ EQE VUS 2023 et Mercedes-AMG EQE VUS dévoilés

Le nouveau VUS Mercedes-EQ EQE VUS 2023 sera disponible en versions 350 4Matic et 500 4Matic

Le nouveau EQE VUS 53 AMG développera jusqu’à 677 chevaux et atteindra 100 km/h en 3,5 secondes.

L’autonomie devrait atteindre 400 kilomètres

Le Mercedes-EQ EQE VUS 2023 sera lancé au Canada en mars

Mercedes-Benz a présenté aujourd’hui son dernier véhicule utilitaire sport entièrement électrique avec le lancement du Mercedes-EQ EQE VUS 2023 et de son homologue AMG, le Mercedes-AMG 53 EQE VUS.

Le plus récent véhicule utilitaire sport électrique de Mercedes-Benz se situera sous le EQS VUS présenté plus tôt cette année et rejoindra une gamme croissante de nouveaux véhicules utilitaires sport et de berlines électriques provenant de Mercedes-EQ. Le EQE VUS 2023 de Mercedes-EQ arrivera en mars, et il sera offert en deux versions au Canada.

Le EQE VUS 2023 sera offert en versions 350 4Matic et 500 4Matic. La première offre 288 chevaux tandis que la plus puissante EQE 500 4Matic développera 402 chevaux. Le couple est évalué à 564 livres-pieds pour l’EQE 350 4Matic et à 633 livres-pieds pour l’EQE 500 4Matic.

Quant à l’impressionnant Mercedes-AMG 53 EQE VUS, il offrira une impressionnante puissance de 617 chevayx de série, tandis que la puissance totale pourra atteindre 677 chevaux en passant le sélecteur AMG Dynamic Plus au mode le plus sportif. Le couple maximal est évalué à 738 livres-pieds, et le nouveau EQE VUS d’AMG atteint 100 km/h en environ 3,5 secondes selon Mercedes-AMG.

Les composants électriques comprennent une batterie de 90,6 kWh qui devrait offrir une autonomie de plus de 400 kilomètres, le modèle le plus généreux pouvant approcher les 500 kilomètres. Rien n’a été confirmé à ce niveau, cependant. Nous savons que l’AMG EQE VUS ainsi que les Mercedes-EQ EQE VUS 350 4Matic et 500 4Matic pourront se recharger à une puissance maximale de 170 kW, tandis qu’un chargeur embarqué de 22 kW sera disponible en option.

Visuellement, le EQE VUS partage son langage de conception avec le tout nouveau EQS VUS, quoique plus petit. Des roues de 19 à 22 pouces seront disponibles, et l’intérieur offrira en option l’impressionnant Hyperscreen MBUX en option qui mesure plus de 141 cm de large. Ce grand écran abrite le système d’infodivertissement MBUX avec des commandes vocales avancées, et trois écrans distincts, dont un écran central, un écran pour les passagers et un combiné d’instruments numériques.

Sans surprise, la version AMG reçoit ses propres éléments de design qui sont plus agressifs. De plus, nous retrouvons le logo AMG sur le capot, par opposition au traditionnel logo Mercedes-Benz, ce qui est une première pour un véhicule électrique AMG. Sur la route, nous nous attendons à ce que le modèle AMG soit plus dynamique et plus sportif, tandis que l’expérience Performance Sound disponible en option offrira trois options sonores distinctes.

Bien que Mercedes-EQ n’ait pas fourni beaucoup de détails sur la nouvelle gamme de VUS électriques de luxe de taille moyenne présentée aujourd’hui, nous savons que le constructeur allemand suivra la recette éprouvée de sa gamme de modèles. Alors que le EQS VUS est l’équivalent du GLS à essence dans la prochaine gamme de VUS électriques que Mercedes offrira au Canada, le EQE VUS est l’équivalent d’un GLE. Plus petit et plus accessible qu’un EQS VUS, il devrait néanmoins offrir un confort et un raffinement impressionnants. Il sera un concurrent direct du Tesla Model Y et de l’Audi e-tron lorsqu’il sera commercialisé l’année prochaine. Le prix devrait être annoncé à l’approche de la date de mise en vente.