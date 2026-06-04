Fiat dévoile les Grizzly et Grizzly Fastback ; des variantes Chrysler possibles pour l’Amérique du Nord

Ces nouveaux VUS compacts seront lancés dans des marchés internationaux clés en 2026 avec une gamme de groupes motopropulseurs électrifiés.

Fiat a dévoilé les VUS compacts Grizzly et Grizzly Fastback destinés aux marchés mondiaux.

Les nouveaux modèles peuvent recevoir des groupes motopropulseurs à essence, hybrides et entièrement électriques.

Des dérivés destinés à l’Amérique du Nord sous la marque Chrysler sont attendus, mais n’ont pas encore été confirmés.

Fiat a partagé les premières images officielles des nouveaux Grizzly et Grizzly Fastback, deux VUS multisegments compacts qui joueront un rôle clé dans la stratégie de croissance internationale de la marque, en renforçant sa présence dans le segment C mondial, soit celui des véhicules compacts.

Les nouveaux modèles sont les plus récents membres d’une gamme de produits axée sur les familles qui a débuté avec le lancement de la Grande Panda. Selon le chef de la direction de Fiat, Olivier François, les deux véhicules ont été conçus pour répondre à des besoins différents de la clientèle tout en partageant un même objectif d’accessibilité, de polyvalence et de design Fiat.

Les deux véhicules reposent sur l’architecture Smart Car de Stellantis, qui sert également de base à la Fiat Grande Panda, à la Citroën C3, à la Citroën C3 Aircross et à l’Opel Frontera. Cette plateforme peut accueillir des groupes motopropulseurs à essence, hybrides légers et entièrement électriques, ce qui permet à Fiat d’adapter son offre à plusieurs régions du monde.

Le Grizzly est positionné comme un VUS pratique destiné aux familles. Son design vertical met l’accent sur l’espace intérieur, la garde au toit et la convivialité au quotidien. Le Grizzly Fastback adopte un profil plus aérodynamique et vise les clients à la recherche d’une allure plus sportive tout en conservant une bonne capacité de chargement.

Les deux véhicules mesurent moins de 4,5 mètres de longueur, soit à peu près la même longueur que le Jeep Compass. Parmi les éléments de design, on retrouve des blocs optiques DEL au style carré, des feux de jour en forme de U et une imposante calandre avant. L’équipement de série devrait comprendre un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces, un combiné d’instruments numérique de 10,25 pouces, le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et des cyclistes ainsi qu’un système d’aide à la conduite de niveau 2.

La famille Grizzly doit être commercialisée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la deuxième moitié de 2026. Les modèles destinés à l’Europe devraient être assemblés à l’usine Stellantis de Kénitra, au Maroc, tandis que la production pour l’Amérique latine aura lieu au Brésil.

Stellantis prépare également d’éventuels dérivés destinés à l’Amérique du Nord. Lors de l’événement destiné aux marchés financiers de l’entreprise à Auburn Hills, au Michigan, les dirigeants ont présenté des versions badgées Chrysler identifiées sous les noms Arrow Cross et Arrow, respectivement basées sur les Grizzly et Grizzly Fastback. La production de ces modèles devrait débuter au cours de la deuxième moitié de 2026, bien qu’aucun plan officiel de lancement aux États-Unis n’ait encore été annoncé.