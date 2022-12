Premier Essai Routier BMW iX M60 2023 : L’électrique à la saveur BMW M

Nous mettons à l’essai pour la première fois le BMW iX M60 2023, la version la plus rapide et puissante de la gamme iX de BMW.

Points forts BMW iX M60 2023

– Accélérations ridicules

– Confort sans compromis

– Autonomie correcte

Points faibles BMW iX M60 2023

– N’a pas l’air différent d’un iX ordinaire

– Ouverture de chargement étroite

– La tenue de route n’est pas à la hauteur des performances en ligne droite

Le nouveau BMW iX est un véhicule impressionnant et on s’en rend compte rapidement. Il faut juste que l’on passe outre son style excentrique. Comme la i3 avant lui, le iX affiche des proportions et des lignes que nous n’avons jamais vues auparavant. Bien que nous n’ayons pas encore trouvé quelqu’un qui aime ce style, les designers de BMW méritent des éloges pour avoir créé un véhicule qui se fait remarquer partout.

Le iX que nous avons eu l’occasion d’essayer ici est le BMW iX M60 2023, le modèle phare de la gamme. C’est le modèle conçu en collaboration avec BMW M et qui développe plus de 600 chevaux électrifiés. Il n’a peut-être pas l’air si différent des autres modèles iX, mais il l’est. Oh qu’il l’est…

Chaque BMW iX 2023 est équipé de deux moteurs électriques, chacun alimentant un essieu. Alors que le iX xDrive40 développe 322 chevaux et que le xDrive50 envoie 516 chevaux aux quatre roues, le iX M60 fait grimper la puissance à 610 chevaux. Lorsque vous enclenchez le contrôle de lancement, 811 chevaux sont libérés et du coup écrasent le conducteur et les passagers dans leurs sièges à la manière typique des véhicules électriques haute performance.

Il y a quelque chose d’unique à appuyer sur l’accélérateur et à sentir le véhicule s’élancer vers l’avant avec une telle intensité dans un silence total. L’absence de stimulation auditive signifie que vous êtes concentré à 100 % sur la façon dont votre corps se sent et réagit alors qu’il est presque téléporté à 100 km/h en moins de 4,0 secondes. Pour faire capoter le beau-frère avec la puissance de votre nouvelle bagnole, la version M60 est tout indiquée.

Le iX M60 délivre 94 chevaux et 247 livres-pieds de couple supplémentaires par rapport au xDrive50, justifiant pleinement les 25 000$ supplémentaires exigés de votre portefeuille. Le M60 n’est pas seulement plus rapide, cependant. Il reçoit de série un amortissement adaptatif que les ingénieurs de BMW M ont retouché pour différencier le système de l’option que vous pouvez ajouter dans la version xDrive50. L’objectif était de rendre le iX M60 plus vif et, plus important encore, de gérer le poids massif qui entre dans le virage à une vitesse folle.

Il faut rappeler que le BMW iX M60 pèse plus qu’un Ford F-150 et le fait que vous ne le ressentiez pas est un crédit absolu aux ingénieurs derrière la suspension et le châssis de ce véhicule électrique. D’autre part, le iX M60 n’égal pas les modèles M traditionnels de BMW en termes de maniabilité et de sensation. La direction n’est pas aussi communicative que celle d’un BMW X5 M, par exemple, et on se sent beaucoup plus isolé dans les virages.

Cela ne veut pas dire que l’iX M60 est décevant, cependant. Nous ne pouvions pas nous attendre à ce qu’il recré la sportivité traditionnelle d’un modèle M sur une route sinueuse, et les acheteurs potentiels ne devraient pas non plus. Si vous êtes un conducteur de VUS AMG ou M qui cherche à passer à l’électrique et que vous vous demandez ce que vous allez sacrifier dans le BMW iX M60, c’est ce côté aiguisé unique qui caractérise, par exemple, un Mercedes-AMG GLE 63 S ou le X5 M mentionné précédemment. Par contre, vous obtenez ce qui semble être des accélérations encore plus rapides et, dans l’ensemble, un VUS de luxe beaucoup plus confortable et raffiné.

En effet, après avoir confirmé que ce mastodonte est ridiculement rapide, on se rend compte que lorsqu’on roule sur l’autoroute ou en ville, il est doux et silencieux. Chaque iX se distingue dans ce domaine, et c’est une surprise bienvenue que l’iX M60 n’ait pas fait de compromis sur le confort au nom de la maniabilité ou de l’agilité.

L’autonomie est correcte, mais pas excellente

Le iX haut de gamme offre une autonomie correct. Bien sûr, tout dépend de vos besoins, mais personnellement, je pense que tout ce qui dépasse 400 kilomètres est acceptable. Le iX M60 a une autonomie officielle de 452 kilomètres et, comme la berline BMW i4, elle s’en approche en conditions réelles. En conduisant le iX M60 en hiver et en m’amusant avec toute la puissance sous mon pied droit, je m’attendais à ce que l’autonomie réelle diminue d’au moins 30 %. En réalité, j’ai parcouru en moyenne environ 400 kilomètres pendant ma semaine. J’ai également pu effectuer le trajet Sherbrooke-Montréal aller-retour sur une seule charge sans craintes.

Le iX M60 se situe entre le iX xDrive50 (521 kilomètres) et le iX xDrive40 (322 kilomètres). Cette dernière ne vous donne pas assez de liberté compte tenu de son prix élevé et bien que le xDrive50 vous en donne certainement plus, je trouve acceptable de sacrifier ces 70 kilomètres supplémentaires pour les performances accrues de la version M60.

La recharge est un peu plus longue, ce qui est normal. Il a fallu environ 13 heures pour que le iX passe de 12% à 100% sur mon chargeur domestique de niveau II. Sur un chargeur rapide à courant continu, le iX peut ajouter 100 kilomètres d’autonomie en 9 minutes.

Une tonne de luxe

BMW a opté pour un design épuré et minimaliste pour l’intérieur du iX et le résultat final est réussi. Les éléments en verre, comme les commandes de réglage des sièges et la molette rotative de l’infodivertissement, apportent une touche supplémentaire de flair et d’élégance, tandis que la qualité du cuir naturel et écologique tanné à l’extrait de feuilles d’olivier est à la hauteur du prix de 120 000 $.

Le système d’infodivertissement est la dernière génération du système BMW iDrive et il est relativement facile d’y naviguer. L’écran central incurvé, comme l’appelle BMW, n’a pas l’impact visuel de l’écran HYPERSCREEN 56 pouces de Mercedes-Benz, mais l’intérieur du iX est luxueux et ne décevra pas. L’aménagement est également vaste, avec beaucoup d’espace pour les jambes à l’arrière et tout l’espace pour la tête dont vous pourriez avoir besoin à l’avant. Pour mettre les choses en perspective, le iX offre environ 30 mm d’espace supplémentaire pour les jambes à l’arrière par rapport à la rangée centrale d’un BMW X7. L’espace de chargement est vaste, mais aussi étroit. Bien que le iX soit étonnamment spacieux à l’intérieur, l’espace de chargement n’est pas aussi accueillant qu’on pourrait l’espérer.

Malgré tout, le BMW iX est l’un des véhicules les plus polyvalents et les plus adaptés aux familles dans cette gamme de prix, électrique ou non. Il vous offre également le confort et le luxe que vous attendez d’un modèle de ce segment, et ses performances sont tout simplement époustouflantes. Vaut-il la peine de payer plus cher que le xDrive50? Cela dépend de l’importance que vous accordez aux accélérations rapides. Une chose est sûre, vous saurez où est passé votre argent supplémentaire dès que vous appuierez sur l’accélérateur.

Spécifications BMW iX M60 2023