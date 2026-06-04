La Mercedes-Benz CLA 2027 électrique débute à 55 987 $ au Canada

La berline aux allures de coupé électrique est proposée en deux configurations de groupe motopropulseur et avec quelques ensembles d’options.

Le prix de départ de la CLA 350 4Matic à traction intégrale est de 61 987 $.

La CLA électrique a déjà commencé à arriver dans les concessions à travers le Canada.

Mercedes-Benz Canada a annoncé les prix de la CLA électrique 2027, le premier modèle de la toute dernière génération de véhicules électriques de la marque à atteindre notre marché.

Fidèle au style de sa devancière, la nouvelle CLA présente une ligne de toit fuyante qui, selon Mercedes-Benz, lui permet d’être qualifiée de coupé plutôt que de berline.

Bien que son profil et sa partie arrière partagent des similitudes avec l’ancienne CLA, la face avant est résolument nouvelle, arborant un large motif de calandre ovale qui entoure l’étoile Mercedes.

Sur les versions hybrides à venir, ce panneau sera une calandre traditionnelle, mais la version électrique dispose plutôt d’un panneau en plastique plein pour des raisons aérodynamiques. Cette décision signifie qu’au premier coup d’œil, il est difficile de deviner quel groupe motopropulseur se cache sous le capot.

Étant le premier des véhicules électriques de nouvelle génération de Mercedes-Benz, la CLA 2027 inaugure le nouveau langage stylistique de la marque, qui met fortement l’accent sur le motif de l’étoile, que l’on retrouve dans le panneau de la calandre ainsi que dans les phares et les feux arrière.

Les acheteurs de la CLA électrique auront le choix entre deux groupes motopropulseurs sur le marché canadien, à commencer par la CLA 250+ à propulsion.

Comme pour d’autres véhicules électriques à moteur unique, cette version offre à la fois un prix inférieur et une plus grande autonomie que la variante à traction intégrale et deux moteurs, baptisée CLA 350 4Matic dans ce cas-ci.

La CLA 250+ sera offerte à un prix de départ de 55 987 $ sur le marché canadien.

Pour ce prix, les acheteurs recevront une berline compacte électrique développant 268 chevaux et 247 lb-pi de couple, ayant une autonomie allant jusqu’à 602 kilomètres avec une charge complète.

Cette puissance devrait être suffisante pour un sprint de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes, et Mercedes-Benz affirme qu’une puissance de recharge maximale de 320 kW permettra de récupérer de 300 à 350 km d’autonomie en 15 à 20 minutes.

Les conducteurs qui recherchent plus de puissance et de meilleures capacités hivernales peuvent opter pour la CLA 350 4Matic, offerte à partir de 61 987 $.

Grâce à son moteur supplémentaire, cette version peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes et affiche une puissance de 349 chevaux et un couple de 380 lb-pi.

L’autonomie demeure tout à fait honorable, étant évaluée à 502 kilomètres.

Les deux versions de la CLA électrique seront livrées de série avec des caractéristiques telles que le système d’infodivertissement de quatrième génération MB.OS avec écran de 14 pouces, un écran d’information numérique de 10,25 pouces pour le conducteur, 7 ans de services connectés gratuits, des sièges avant chauffants à réglage électrique avec 3 positions de mémoire, un toit ouvrant en verre panoramique, une sellerie en similicuir Artico, un système de climatisation automatique à zone unique, un volant chauffant avec touches de commande tactiles, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, des essuie-glaces à capteur de pluie, l’ensemble des technologies d’aide à la conduite et de sécurité active les plus courantes, et des jantes en alliage de 17 pouces avec enjoliveurs aérodynamiques.

Pour les deux modèles, l’ensemble Nuit de 600 $ peut être ajouté pour profiter de garnitures extérieures et intérieures noires.

De même, les acheteurs peuvent ajouter l’ensemble Ligne AMG de 2 600 $, qui comprend des pare-chocs avant et arrière spécifiques AMG, des jantes en alliage de 18 pouces, un volant et des sièges avant sport, des pédales sport à finition métallique, des projecteurs de logo lumineux, des garnitures argentées pour les bouches d’aération du tableau de bord, une sellerie AMG en Artico et microfibre, ainsi que des accents métalliques de style carbone.

Pour un look encore plus sportif et haut de gamme, l’ensemble Ligne AMG Plus de 4 200 $ ajoute un aileron arrière AMG noir brillant, des jantes AMG de 19 pouces, des accents sombres pour les bouches d’aération et des ceintures de sécurité rouges.

En dehors de ces ensembles esthétiques, Mercedes-Benz propose également deux autres ensembles optionnels : l’ensemble Finition Exclusive à 3 100 $ et l’ensemble Finition Suprême à 4 900 $.

Le premier ajoute à la liste des caractéristiques de série des éléments comme un système de climatisation automatique bizone, un accoudoir central arrière, un éclairage d’ambiance à DEL de 64 couleurs, le système d’accès sans clé, des poignées de porte rétractables motorisées et l’aide au stationnement automatisée.

L’ensemble Finition Suprême comprend des phares à DEL Multibeam, un écran de 14 pouces pour le passager avant, un affichage tête haute, un accès gratuit d’un an à l’ensemble de divertissement MBUX, le système d’aide au stationnement automatisé avec caméra à 360 degrés, un hayon électrique avec capteur au pied et des seuils de porte éclairés.

D’autres options individuelles peuvent être ajoutées, telles que la fonction de massage des sièges avant à 100 $, le système audio haut de gamme Burmester à 16 haut-parleurs à 1 200 $, l’affichage tête haute à 1 600 $ (inclus dans la version Suprême), la navigation avec réalité augmentée à 500 $, une caméra de bord intégrée à 300 $, des coussins gonflables latéraux arrière à 500 $, un câble de recharge à domicile à 400 $, et l’aide active au stationnement avec caméra à 360 degrés à 1 800 $ (inclus avec la version Suprême).

Les acheteurs peuvent également ajouter l’ensemble d’aide à la conduite MB à 2 800 $, qui apporte l’aide au maintien de voie, l’aide au changement de voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

D’autres options supplémentaires incluent les couleurs de peinture, dont le prix varie de 1 100 $ à 2 400 $, différents modèles de jantes, allant de 800 $ à 1 200 $, une sellerie en cuir noir ou en cuir noir AMG au prix de 2 100 $, ainsi que des finitions intérieures comprenant l’aluminium (200 $) et le bois (400 $).

Bien que cela rende la Mercedes-Benz CLA 2027 hautement personnalisable, cela signifie également que si vous vous laissez emporter par la liste des options, vous pouvez vous retrouver avec une CLA 250+ au prix supérieur à 76 000 $ ou une CLA 350 4Matic dépassant les 86 000 $.

Il est toutefois important de noter que la CLA 250+ d’entrée de gamme est admissible à l’incitatif fédéral pour les VÉ de 5 000 $ grâce à son PDSF de 49 900 $, qui se situe sous le seuil de 50 000 $ fixé pour le programme.

À cela, les résidents du Québec peuvent soustraire un autre 2 000 $, qui peut être appliqué aux modèles dont le PDSF est inférieur à 65 000 $, ce qui inclut également certaines versions de la CLA 350 4Matic.

La nouvelle CLA électrique a déjà commencé à arriver dans les concessions Mercedes-Benz à travers le Canada.