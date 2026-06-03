La Polestar 2 de retour sur le marché canadien pour 2027 avec un nouveau processeur et un prix de départ de 69 900 $

Les importations de la Polestar 2 peuvent maintenant reprendre au Canada grâce à l’exemption sur les tarifs douaniers pour les VÉ chinois signée entre Ottawa et Pékin.

La berline électrique à hayon est proposée en une seule version, sans options.

L’autonomie est estimée à 447 kilomètres, soit la même que celle de la Polestar 2 à deux moteurs 2025 équipée de jantes de 19 pouces.

Puisque le gouvernement canadien autorise désormais l’entrée au pays de près de 49 000 véhicules électriques fabriqués en Chine, Polestar reprendra l’importation de sa berline électrique à hayon, la Polestar 2, pour l’année-modèle 2027.

En effet, alors que plusieurs s’attendaient à voir des constructeurs automobiles chinois commencer à vendre des véhicules presque immédiatement après l’adoption de l’exemption tarifaire, il est logique que les entreprises disposant déjà d’un réseau de vente et de service au pays soient les premières à en profiter.

Cela explique pourquoi Tesla est revenue aux Model 3 fabriquées en Chine pour le marché canadien, et pourquoi la Polestar 2 fera son grand retour après avoir sauté l’année-modèle 2026.

Bien que la berline électrique compacte, autrefois très populaire, revienne au cours des prochains mois, ce ne sera pas avec une gamme complète. En effet, seule la motorisation à deux moteurs sera de retour, laissant de côté la configuration à un seul moteur.

De plus, aucun groupe d’options ne sera proposé, la plupart des ensembles précédents étant désormais inclus de série.

Par exemple, toutes les Polestar 2 2027 seront équipées du Groupe Plus (toit panoramique, chaîne audio Harman Kardon, sellerie en micro-tech couleur Charbon, sièges avant à réglage électrique, éclairage intérieur de haut niveau, clé numérique, système de surveillance de la qualité de l’air intérieur, hayon électrique mains libres et antibrouillards à DEL).

Le Groupe Pilote (Pilot Assist, caméra à 360 degrés, surveillance des angles morts, rétroviseurs à atténuation automatique, alerte de trafic transversal arrière) est également offert de série, tout comme le Groupe Climat (pompe à chaleur, sièges arrière chauffants, volant chauffant, buses de lave-glace chauffantes). Le câble de recharge à domicile est aussi inclus.

Les jantes aéro de 19 pouces sont les seules disponibles, puisque l’ancien groupe Performance n’a pas été retenu pour 2027. Les acheteurs canadiens auront également le choix entre cinq couleurs extérieures, mais une seule teinte intérieure.

Bien que cela signifie que tous les modèles Polestar 2 2027 vendus au Canada seront très bien équipés, cela entraîne aussi un prix de départ élevé. En effet, les acheteurs devront débourser 69 900 $ pour s’installer au volant de ce VÉ fabriqué en Chine, qui partage sa motorisation et sa plateforme avec les multisegments Volvo EX40 et EC40.

Lors de la dernière apparition de la Polestar 2 dans la gamme canadienne de la marque en 2025, la version d’entrée de gamme à un seul moteur affichait un prix de départ de 54 950 $, tandis que la version à deux moteurs avec le groupe Plus, similaire au modèle 2027, était proposée à partir de 67 450 $.

Si cela signifie que le prix d’une Polestar 2 comparable a grimpé d’environ 2 500 $, cela veut aussi dire que ce VÉ développé en Suède est globalement beaucoup moins abordable.

De plus, le groupe motopropulseur est demeuré inchangé depuis la dernière présence du modèle au Canada. Les acheteurs doivent donc s’attendre à ce que la Polestar 2 2027 développe 421 chevaux et 523 lb-pi de couple, ce qui est suffisant pour franchir le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Il n’est donc pas surprenant que les chiffres d’autonomie soient restés identiques à ceux de la Polestar 2 à deux moteurs 2025 avec jantes de 19 pouces, soit 447 kilomètres.

On note toutefois une mise à jour physique : le système d’infodivertissement de la voiture est désormais propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon, ce qui le rend plus rapide et plus réactif qu’auparavant.

Bien que l’absence d’un modèle abordable ait nui aux ventes de Polestar au Canada au cours des derniers mois, il sera intéressant de voir quel sera l’engouement pour le retour de la Polestar 2 pour le reste de l’année 2026 et en 2027.