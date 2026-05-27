Premier essai de la Lexus ES 2026 : une vision à long terme

Des trois constructeurs japonais qui ont lancé leur marque de luxe à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Lexus est celle qui connaît le plus de succès. Au pays, elle s’impose même dans son univers, face à des marques établies comme Mercedes-Benz et BMW. C’est donc en position de force qu’elle attaque l’avenir et qu’elle réalise, à sa manière, sa transition électrique, dont la berline ES devient un rouage important cette année.

Forces

Variété de l’offre

Qualité de construction

Consommation (hybride)

Faiblesses

Abondance de contrôles tactiles et moins intuitifs

Poids de la version 500e (2285 kg)

Conduite aseptisée

En effet, le modèle de huitième génération devient le premier véhicule de la compagnie à offrir à la fois une motorisation à essence et une motorisation électrique. Avec cette approche, Lexus ratisse large ; très large. Elle s’assure que, peu importe la tendance du marché, elle pourra répondre à la demande avec un seul et même véhicule.

Et pourquoi la berline ES, plutôt qu’un modèle plus populaire comme le VUS NX ? Nous avons une petite idée là-dessus. Examinons le tout ensemble.

Structure et design

Pour recevoir ces différents groupes motopropulseurs, Lexus fait appel à la plateforme TNGA GA-K, entièrement redessinée et rigidifiée pour l’occasion. La marque introduit même la première suspension arrière multibras de l’histoire du modèle, en remplacement de l’essieu semi-rigide.

Quant au design, il est aussi tout neuf, alors que chaque centimètre a été repensé. Le style s’inspire du concept LF-ZC de 2023, qui nous avait fait découvrir la future signature de la compagnie. C’est très japonais comme approche, mais surtout, c’est très reconnaissable. Lexus avait trouvé son identité avec la grille en forme de sablier. Cette dernière, toujours présente, a évolué, mais on reconnaît un produit Lexus à la vue de cette ES.

Et l’allure est la même, que vous soyez devant un modèle hybride ou tout électrique. La grande différence, c’est que la variante dotée d’un moteur à essence voit sa grille offrir une petite ouverture horizontale, ainsi que des volets actifs pour permettre au moteur de respirer. Avec les variantes électriques, le design est plus fluide sans ces ouvertures.

Ce qui est à retenir, c’est que le modèle prend du volume. Cette huitième ES est plus longue de 165 mm, plus large de 56 mm et plus haute de 115 mm. Son empattement a même été allongé de 80 mm, ce qui est énorme. Ça profite bien sûr aux occupants, qui profitent d’un dégagement inédit pour les jambes à bord d’une ES.

Pour ce qui est des touches particulières, elles sont nombreuses. La plus évidente est cette ligne contrastante qui décore les flancs. Disons qu’on s’y habitue, mais ça détonne. À l’avant, la partie avant du capot est très plongeante, si bien qu’on ne voit rien de l’intérieur. Là aussi, une période d’adaptation est nécessaire. Rassurez-vous : si vous vous approchez trop d’un véhicule ou d’un obstacle, une caméra vous montre tout à l’écran central.

Pour les phares et les feux, d’autres ruptures importantes avec la tradition. À l’avant, on retrouve une nouvelle signature lumineuse avec deux L superposés et opposés de chaque côté. Celui du haut sert aux phares de jour, celui du bas aux clignotants. À l’arrière, Lexus suit la mode avec une bande lumineuse reliant les feux, également en forme de L. Les lettres LEXUS trônent au centre, illuminées.

Enfin, ce qui est peut-être le plus remarquable, c’est ce design arrière qui nous donne l’impression qu’on a affaire à un modèle à hayon. Ce n’est pas le cas, alors que l’ES est bel et bien dotée d’un coffre. On nous sert l’illusion. Le style VUS, c’est plus vendeur.

Pour les roues, la grande majorité des modèles hérite de jantes de 19 pouces. Trois des variantes électriques sont chaussées de jantes de 21 pouces.

Les variantes

Parlant des variantes, réglons la chose de suite. La gamme en compte 12. Vous serez peut-être étonné d’apprendre que c’est le même nombre qui nous quitte avec la version 2025. Les acheteurs aiment avoir du choix dans cette catégorie, selon Lexus. Elle n’a pas tort.

Au total, il y a trois modèles hybrides 350h (Signature, Premium et Premium+). On retrouve donc neuf déclinaisons électriques ; cinq 350e (Signature, Premium, Luxe, Luxe+ et Exécutif VIP) et quatre 500e (Signature, Premium, Luxe et Luxe+). Notez que les niveaux d’équipement sont sensiblement les mêmes d’un modèle à l’autre ; une 350h Premium et une 500e Premium, ça reçoit les mêmes commodités.

L’hybride

La Lexus ES 350h est équipée d’un 4-cylindres de 2,5 litres, associé à une CVT électronique. Pour la première fois avec cette troisième génération d’ES hybride, la traction intégrale sera offerte grâce à un moteur électrique additionnel sur l’essieu arrière. La puissance combinée de l’ensemble est de 244 chevaux, mieux que les 215 forces de la 300h actuelle.

La consommation annoncée est intéressante: 5,0 litres aux 100 km en ville, 5,6 litres sur l’autoroute, 5,3 litres au combiné.

Les électriques

Pour les deux versions électriques, on retrouve plusieurs similitudes, à commencer par la taille de la batterie, 74,7 kWh. La puissance embarquée pour la recharge est de 11 kW ; celle pour la recharge sur une borne rapide est de 150 kW. Lexus annonce un temps de 7 heures pour faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 100 % sur une borne de niveau 2 à la maison, et de 28 minutes sur une borne rapide pour passer de 10 % à 80 %.

La grande différence, c’est que la version 350e est à deux roues motrices, tandis que la 500e est à rouage intégral, avec bien sûr un deuxième moteur sur l’essieu arrière. Note intéressante, la répartition du couple peut être de 100 % à l’avant ou de 100 % à l’arrière, selon les besoins.

Pour l’autonomie, c’est au maximum de 481 km avec une version 350e et des roues de 19 pouces. En grimpant au modèle 500e, on perd des kilomètres, mais ce n’est rien de dramatique avec 444 km. On en échappe aussi avec les roues de 21 pouces, mais au pire, on parle de 438 km. On revient sur les roues un peu plus loin.

Un nouveau cocon

Lexus n’a pas seulement fait table rase à l’intérieur. On a aussi tout repensé à l’intérieur. L’espace gagné à chaque place se perçoit bien, ce qui est appréciable et permettra aussi à Lexus de séduire la clientèle qui aime les berlines plus spacieuses, d’autant plus que les GS et LS ne sont plus au catalogue.

La planche de bord présente une nouvelle allure, avec un écran multifonction de 12,3 pouces devant le conducteur, ainsi qu’un écran de 14 pouces au centre pour le système multimédia. Ceux qui aiment les commandes physiques seront déçus, alors qu’on a privilégié les commandes tactiles. Elles sont à rétroaction haptique, ce qui est un moindre mal, mais ça ne les rend pas plus intuitives.

Ce qui est réussi, esthétiquement, c’est que ces touches sont rétroéclairées.

Pour le volume de la chaîne audio, c’est au volant que ça se passe, car la petite roulette installée sous l’écran central est si sensible qu’en essayant de la faire tourner pour monter ou baisser le son, on appuie sur le bouton pour le couper.

On a aussi droit à de nouveaux sièges offrant plus de soutien que jamais à bord d’une ES. Il faudra, bien sûr, plus de temps au volant pour une évaluation plus précise. Autre nouveauté : le sélecteur de rapports est désormais un petit commutateur, discrètement installé sur la console centrale.

Le volant, de son côté, offre une sensation différente au toucher, résultat de l’utilisation de nouveaux matériaux, la norme à travers l’habitacle. Il est aussi plus petit, ce qui nécessite un temps d’adaptation.

Ce n’est rien de majeur. Il suffit de passer un peu de temps au volant pour trouver ses aises, ce qui démontre à quel point cette ES est nouvelle.

Enfin, sachez qu’avec la variante 350e, il est possible d’opter pour l’ensemble Exécutif VIP. Ce dernier ajoute un siège arrière inclinable avec repose-pieds du côté passager, ainsi que des fonctions de massage. Cette place est aussi chauffée et ventilée.

Un nouveau système multimédia

Lexus est aussi fière de présenter avec cette ES une nouvelle génération de son système multimédia. Ce dernier offre bien sûr une interface revue, mais surtout, des temps de réponse grandement améliorés grâce à une puissance de calcul accrue. Nous avons rarement le temps d’évaluer ce genre de choses lors d’un événement de presse, mais nous avons pu constater que le système agissait très rapidement pour corriger les données de navigation lorsque nous refusions de respecter ces dernières.

L’écran de 14 pouces pourra être configuré selon vos goûts, avec les icônes voulues à l’écran. Et, il va sans dire, les applications Apple CarPlay et Android Auto, avec connexion sans fil, sont de série. Notez aussi la présence de deux pavés de recharge pour cellulaires, une caractéristique qui devient tranquillement la norme avec les nouveaux modèles.

Autres trucs

Quantité d’autres éléments ont retenu notre attention, mais il faudra du temps derrière le volant pour une sérieuse évaluation.

D’abord, un enregistreur de conduite est livré de série avec le modèle. Il utilise les caméras extérieures du véhicule pour capter en boucle 90 séquences d’une minute. Il permet aussi la sauvegarde manuelle de quatre séquences d’incidents (collision, freinage brusque, etc.).

Pour la chaine audio, elle propose 10 haut-parleurs de série, 17 avec les versions plus haut de gamme qui sont signées par Mark Levinson.

Les acheteurs ont droit à des périodes d’essais de 3 à 5 ans aux services connectés de Lexus et en matière de sécurité, c’est la version 4.0 de la suite LSS (Lexus Safety System) qui est d’office, avec une kyrielle de caractéristiques.

Prix et versions

Voici à quoi ressemble la structure de prix pour cette ES 2026.

Modèle Motorisation PDSF de base Prix du véhicule ES 350h AWD Signature Hybride AWD 59 900 $ 63 300 $ ES 350 h AWD Premium Hybride AWD 62 590 $ 65 990 $ ES 350 h AWD Premium+ Hybride AWD 66 560 $ 69 960 $ ES 350e Signature Électrique FWD 62 525 $ 65 925 $ ES 350e Premium Électrique FWD 63 990 $ 67 390 $ ES 350e Luxe Électrique FWD 71 565 $ 74 965 $ ES 350e Luxe+ Électrique FWD 73 940 $ 77 340 $ ES 350e Exécutif VIP Électrique FWD 77 970 $ 81 370 $ ES 500e AWD Signature Électrique AWD 65 525 $ 68 925 $ ES 500e AWD Premium Électrique AWD 66 990 $ 70 390 $ ES 500e AWD Luxe Électrique AWD 74 565 $ 77 965 $ ES 500e AWD Luxe+ Électrique AWD 77 135 $ 80 535 $

Le mot de la fin

Lexus fait preuve d’audace avec ce modèle, mais ça risque d’être payant à long terme. Depuis les débuts de l’électrification, on assiste à une forte volatilité sur le marché. Les véhicules électriques ont parfois le vent dans les voiles, mais la brise n’est pas constante. En proposant un modèle avec toutes les motorisations, Lexus s’assure que son véhicule répondra aux attentes, quelles qu’elles soient.

Ce qui surprend, c’est qu’on réalise le tout avec une berline, plutôt qu’un VUS. La réponse appartient à Lexus, mais ce qui est évident, c’est que tout cela est transposable à d’autres modèles. Autrement dit, préparez-vous à voir cette façon de faire se multiplier au sein de l’empire Toyota.

Et ça pourrait faire des petits ailleurs.

Conséquemment, la réponse du public à cette ES sera intéressante à suivre. Lexus s’attend à ce que les ventes de son modèle soient parfaitement équilibrées entre les versions hybride et électrique.