Le nouveau supercar hybride Audi Nuvolari en série limitée arrivera en 2027 avec 987 ch

La Nuvolari produite en série limitée associe un V8 biturbo à trois moteurs électriques et vise des livraisons en 2027.

Audi construira 499 exemplaires de la Nuvolari, avec des livraisons débutant au cours de la première moitié de 2027.

Le système hybride combine un moteur V8 et trois moteurs électriques pour une puissance de 1 001 ch (987 ch).

Les prix et les allocations pour le Canada n’ont pas encore été confirmés.

Audi a dévoilé la Nuvolari, une supervoiture hybride produite en série limitée qui deviendra le véhicule de série le plus puissant et le plus rapide de l’histoire du constructeur. Les livraisons doivent commencer au cours de la première moitié de 2027, tandis que la production mondiale sera limitée à 499 unités.

Ce modèle à moteur central utilise un V8 biturbo de 4,0 L et trois moteurs électriques à flux axial pour une puissance combinée de 736 kW, soit 1 001 ch ou 987 hp. La Nuvolari peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, atteindre 200 km/h en 6,8 secondes et dépasser 350 km/h.

Le moteur à combustion produit à lui seul 588 kW (789 hp) et 730 Nm (538 lb-pi) de couple, tout en pouvant atteindre un régime de 10 000 tr/min. Deux moteurs électriques entraînent l’essieu avant, tandis qu’un troisième est installé entre le V8 et la transmission. Une batterie lithium-ion de 7,3 kWh soutient la fourniture du couple électrique et la récupération d’énergie.

Audi positionne la Nuvolari comme un pont technologique entre son futur programme de Formule 1 et ses prochains véhicules de route. L’ensemble comprend la suspension prédictive quattro, une aérodynamique active, une structure Audi Space Frame à carrosserie en carbone ainsi qu’un système de freinage électronique relié au freinage régénératif.

Le système aérodynamique actif utilise un aileron arrière déployable offrant des positions fermées, à faible appui et à fort appui. La voiture peut générer plus de 400 kg d’appui aérodynamique selon la vitesse, le mode sélectionné et les conditions de conduite. Une fonction de réduction de la traînée activée par le conducteur est également incluse.

Le châssis combine une construction Audi Space Frame avec des panneaux extérieurs en polymère renforcé de fibre de carbone, une première pour la marque. Les procédés de fabrication du carbone dérivés de la Formule 1 ont été utilisés pour les composants structurels et aérodynamiques.

L’habitacle est orienté vers le conducteur, avec des commandes simplifiées, des sièges légers en carbone et des interfaces physiques dédiées aux modes de conduite et aux réglages aérodynamiques. Quatre modes routiers sont proposés : E-Hybrid, Balanced, Dynamic et Dynamic+. Le mode Track ajoute des réglages de motricité ajustables.

Les prix, les allocations et l’échéancier des livraisons pour le Canada n’ont pas été annoncés. Audi a confirmé le volume de production mondial ainsi que le lancement prévu en 2027, mais la disponibilité propre à chaque marché demeure inconnue.

La dernière Audi R8 V10 Performance quattro était offerte à partir de 240 000 $. Attendez-vous à ce que la Nuvolari égale ou dépasse le prix de la R8 la plus exclusive de l’époque, la GT RWD, dont le prix affiché dépassait légèrement les 300 000 $.