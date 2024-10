Essai routier Hyundai Palisade 2024: toujours pertinent et éventuellement moins cher

Avec l’introduction d’un nouveau Hyundai Santa Fe qui est plus volumineux, plus intéressant et plus audacieux que jamais, on remettait en question la pertinence du Palisade.

Le Hyundai Palisade 2024 est animé par un moteur V6 de 3,8 L.

Il développe une puissance de 291 chevaux.

Pour 2024, son prix d’entrée est de 57 420 $ et il sera revu à la baisse pour 2025.

Histoire d’en avoir le coeur, EcoloAuto a pris le volant à nouveau du Hyundai Palisade 2024 sur les routes de la Floride dans le cadre d’une série de reportages. Voici le compte rendu complet de nos impressions.

La douceur du moteur V6

D’emblée, il importe de préciser que le segment des VUS intermédiaires à trois rangées n’est certainement pas le plus passionnant de l’industrie automobile. Toutefois, force est de constater que certains modèles se démarquent plus que d’autres dans le créneau et c’est notamment le cas du Hyundai Palisade. L’un de ses éléments distinctifs réside sous son capot. Le Palisade 2024 est animé par un moteur V6 atmosphérique de 3,8 L. Ce bloc développe une puissance de 291 chevaux en plus d’un couple de 261 lb-pi. Il est jumelé à une transmission automatique à huit rapports. Celle-ci n’est pas dotée du système à double embrayage et son comportement est tout à fait satisfaisant.

Avec le Palisade, Hyundai a opté pour un groupe motopropulseur convenable. Or, ce n’est pas le cas de tous les manufacturiers. En effet, on observe une tendance selon laquelle les constructeurs automobiles réduisent la taille de la cylindrée et compensent par la turbocompression. Ce phénomène s’observe entre autres chez Toyota avec le Highlander, Volkswagen avec l’Atlas et Subaru avec l’Ascent. Heureusement, Hyundai continue d’offrir exclusivement un moteur à six cylindres avec son Palisade. Cette mécanique est douce, souple et ne consomme pas à outrance. Au terme de notre périple de plus de 1100 kilomètres derrière le volant du Palisade 2024, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation moyenne de 9,7 L/100 kilomètres. Lorsque l’on prend en compte le format et la vocation de ce VUS, c’est une cote tout à fait acceptable. Une cylindrée inférieure agrémentée de la turbocompression ne nous aurait pas permis d’obtenir une cote suffisamment plus petite qui aurait justifié la perte d’agrément. Au passage, précisons que Ressources naturelles Canada annonce une cote de consommation de 11,1 L/100 kilomètres en conduite combinée.

Nous espérons que Hyundai continuera de proposer cette mécanique.

L’aménagement intérieur

Avant l’arrivée du Palisade en 2020, le constructeur coréen avait du mal à se frayer un chemin dans le créneau des VUS intermédiaires. Cela étant dit, avec le Palisade, Hyundai a mis les efforts nécessaires pour nous démontrer ce dont elle était capable. Il nous apparaît évident que la marque a étudié dans les détails les besoins et désirs des familles nord-américaines. Le Palisade est très spacieux en plus d’être confortable. À bord, on retrouve une tonne de rangement. L’ergonomie est au rendez-vous. La position de conduite est possiblement la seule ombre au tableau. Comme c’est le cas avec bien des modèles chez Hyundai, Kia et Genesis, on déplore le fait que le siège du conducteur ne puisse être abaissé suffisamment. Il peut s’agir d’un désagrément pour les conducteurs de grande taille.

Ci-haut, on admettait avoir remis en question la pertinence du Palisade à la sortie de la plus récente itération du Santa Fe. Celui-ci est plus volumineux qu’auparavant et son style est plus audacieux que jamais. Enfin, le Santa Fe semble avoir trouvé sa personnalité. Cela étant dit, il ne fait aucun doute à notre avis que les Palisade et Santa Fe sont très différents. L’habitacle du Palisade est infiniment plus spacieux. Les principales différences se retrouvent à l’arrière. La troisième rangée du Palisade peut être utilisée en sacrifiant moins d’espace cargo. Qui plus est, cette troisième rangée est plus accessible et un peu plus confortable que dans le cas du Santa Fe. Si vous comptez utiliser de manière régulière la troisième rangée, on recommande d’éviter le Santa Fe.

Une version plus abordable s’ajoute en 2025

Introduit en 2020, le Hyundai Palisade n’a pas eu droit à une tonne de changements depuis son arrivée sur le marché. Pour 2025, il poursuit sur sa lancée. Cela étant dit, le constructeur a légèrement revu sa stratégie de commercialisation en ajoutant une version d’entrée de gamme dont le prix est plus alléchant en 2025. Le Palisade Preferred 2025 est offert à partir de 53 221 $. En 2024, le prix de base du Palisade est fixé à 57 420 $. Dans cette optique, nous estimons que les déclinaisons Preferred et Urban sont assurément les plus intéressantes du catalogue. Les versions Ultimate sont très coûteuses et l’équipement supplémentaire nous apparaît comme étant superflu.

L’hybride continue de se faire attendre

Bien qu’on se réjouisse du rendement actuel du moteur à six cylindres du Palisade, nous croyons fermement que l’ajout d’une version électrifiée de ce VUS pourrait être appréciable. Alors que Hyundai propose une gamme élargie de modèles 100% électriques, la technologie hybride semble avoir été mise de côté. Avec la plus récente génération du Santa Fe, le constructeur commercialise des versions à motorisation hybride. Le résultat est plus qu’intéressant. Nous sommes d’avis qu’une recette équivalente, sans sacrifier le V6, pourrait être appliquée. Ainsi, la cote de consommation pourrait être réduite. D’ailleurs, soulignons que des rumeurs laissant croire à la commercialisation éventuelle d’un Palisade hybride circulent sur Internet.

En résumé, le Hyundai Palisade représente carrément l’un des meilleurs achats dans le créneau des VUS intermédiaires à trois rangées. C’est le cas aussi pour son cousin le Kia Telluride. Nous apprécions le rendement de son moteur V6, son habitacle spacieux et pratique en plus de son prix d’entrée qui est réduit pour l’année 2025.