La Hyundai Palisade 2025 est 4 600 $ moins chère qu’en 2024

– L’écart de prix entre la Palisade 2025 et le Santa Fe essence se réduit, ce qui laisse présager des changements potentiels.

– Le nouveau prix de la Palisade la rend plus compétitive parmi les VUS de taille moyenne à trois rangées comme le Nissan Pathfinder.

Cette situation est inhabituelle. Au cours des quatre dernières années environ, nous avons vu les prix de toutes les choses monter en flèche à un point tel que le prix moyen d’une nouvelle voiture en 2023 était supérieur à 66 000 dollars et que le prix moyen d’une transaction avait dépassé 50 000 dollars. Chez Hyundai, on a réussi l’impossible en baissant le prix de la Palisade 2025. Ou plutôt, ils ont introduit une version inférieure…

Le prix de départ d’une Palisade 2024 était de 54 699 $ pour la version Urban, et de 58 299 $ pour la version Ultimate Calligraphy. Désormais, les acheteurs d’un VUS intermédiaire à trois rangées de Hyundai peuvent opter pour la version Preferred à 50 499 $, qui élimine entre autres les moniteurs de vision panoramique et de vision sans visibilité ainsi que le groupe d’instruments numériques complets de 12,3 po. La bonne nouvelle, c’est que ce VUS compétent est désormais plus accessible. Par ailleurs, le 2025 Urban est proposé à partir de 55 699 $…

L’effet secondaire intéressant est que la Palisade 2025 est seulement 3 500 $ plus chère que le Santa Fe non hybride 2024 (les hybrides commencent à 40 999 $). On peut s’attendre à une augmentation du prix du Santa Fe pour la version 2025, ce qui signifie que l’écart se réduira encore davantage.

Cela pourrait-il indiquer que quelque chose est sur le point de se produire ? Nous pensons que la réduction de l’écart de prix signifie que la Palisade ne sera plus proposée très longtemps. Comme nous le savons, le Santa Fe peut être équipé d’une troisième rangée et nous attendons des nouvelles d’une nouvelle Ioniq 9 (précédemment 7) tout électrique à trois rangées d’ici peu.

En fin de compte, pour 50 499 $, le Palisade se situe plus compétitivement au milieu des Nissan Pathfinder, Volkswagen Atlas, Toyota Highlander, Chevy Traverse, et quelques autres.