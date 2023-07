Kia Telluride 2023 : écolo ou pas?

Le Kia Telluride 2023 se détaille à partir de 52 859 $, frais de transport et de préparation inclus.

Cote mixte ville/route : 11,4 L/100 km.

Le Kia Telluride 2023 a reçu quelques changements cette année, alors que le multisegment intermédiaire à trois rangées de sièges entame déjà sa quatrième année sur le marché. Les ventes se portent mieux, maintenant que les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont diminué un peu et que les concessionnaires ont reçu plus d’unités pour leurs clients.

Le Telluride obtient une mise à jour esthétique, incluant une révision de la calandre de la partie arrière, alors que de nouvelles teintes de carrosserie et de jantes en alliage sont disponibles. Dans l’habitacle, outre la version EX de base, on retrouve un nouvel écran courbé abritant à la fois l’instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur et l’écran tactile de 12,3 pouces du système multimédia, un nouveau volant aussi, alors que les bouches d’aération, la finition de la planche de bord et les coloris intérieurs ont été mis à jour.

La gamme du Kia Telluride 2023 au Canada comprend les déclinaisons EX, SX, SX Limitée, X-Line et X-Pro, les deux dernières étant des nouveautés. La version X-Line remplace l’Édition nocturne et arbore une finition plus robuste, avec les longerons de toit surélevés, une suspension relevée (213 mm au lieu de 203), un grillage différent sur la calandre, des boucliers de pare-chocs gris, des encadrements de glaces latérales noirs ainsi que des roues noires de 20 pouces. Le Telluride X-Pro profite des mêmes caractéristiques, mais dispose de roues de 18 pouces avec pneus tout terrain, et sa capacité de remorquage passe de 2 268 à 2 495 km (5 000 à 5 500 livres). Le X-Pro offre aussi le choix de trois coloris contre deux pour les X-Line et SX Limitée, alors que les EX et SX proposent un habitacle tout en noir.

Côté mécanique, le Telluride conserve la seule motorisation le motivant depuis son introduction sur le marché. Son V6 atmosphérique de 3,8 litres développe 291 chevaux et un couple de 262 livres-pied, bien gérés par une boîte automatique à huit rapports. Le rouage intégral figure de série au Canada.

Ce n’est pas le plus puissant des intermédiaires à trois rangées de sièges, alors que le Chevrolet Traverse, le Dodge Durango, le Ford Explorer, le GMC Acadia, le Mazda CX-90 hybride rechargeable, le Nissan Pathfinder et le Toyota Grand Highlander Hybrid MAX sont équipés de motorisations légèrement plus musclées. Le Telluride peut toutefois se vanter d’abriter quelques chevaux de plus que les Honda Pilot, Mazda CX-9, Subaru Ascent, Toyota Highlander et Volkswagen Atlas.

Si le Kia Telluride 2023 se range dans la moyenne pour la puissance de sa motorisation, sa position au classement chute dans la colonne de la consommation. Ses cotes ville/route/mixte s’élèvent à 12,8 / 9,8 / 11,4 L/100 km, alors que les moins énergivores non hybrides du segment, le meneur à chapitre est le Highlander avec son quatre cylindres turbo de 2,4 litres, affichant une cote mixte de 9,9 L/100 km. Le pire, si l’on exclut les variantes du Durango à moteur V8, c’est le Traverse avec une cote de 11,8 L/100 km. Même le cousin mécanique du Telluride, le Hyundai Palisade, fait légèrement mieux avec une moyenne mixte de 11,2 L/100 km.

Chez les utilitaires à trois rangées de sièges profitant de l’hybridation, incluant les Highlander, Grand Highlander, CX-90 et Explorer, les deux Toyota mènent la charge avec des cotes mixtes de 6,7 et 7,0 L/100 km.

En revanche, lors de notre essai, nous avons toutefois observé une moyenne de 9,2 L/100 km. Avec un peu d’écoconduite, il est donc possible de battre les cotes officielles calculées par le constructeur, et approuvées par Ressources naturelles Canada.

Pour le reste, le Kia Telluride 2023 n’a pas changé. Son comportement routier est toujours aussi raffiné, bien que les roues de 20 pouces gomment un peu le confort de roulement. L’habitacle peut accueillir sept ou huit passagers, selon notre choix d’une banquette ou de sièges capitaines dans la deuxième rangée. La qualité de finition est presque sans reproche, la sensation des commandes est solide, et dans les déclinaisons mieux équipées, on se croirait dans un véhicule vendu par une marque de luxe comme Lexus, Acura et Infiniti.

Le Kia n’est pas le plus spacieux de sa catégorie, mais il affiche le meilleur dégagement pour les jambes dans la deuxième rangée. La troisième rangée est moins logeable que les gros modèles du segment, c’est-à-dire les Traverse et Grand Highlander. On apprécie les serrures de sécurité pour enfants aux portes arrière, à commande électrique, ainsi que la multitude de ports USB afin que tout le monde puisse recharger ses appareils portatifs. L’habitacle pourrait toutefois être un peu mieux insonorisé, mais le système de prévention de sortie de voie est trop sensible, et son intervention constante finit par nous inciter à le désactiver.

Le prix de départ du Kia Telluride 2023 est de 52 859 $, incluant les frais de transport et de préparation, alors que le Telluride X-Pro tout équipé frise les 66 000 $. Le tarif a donc augmenté de plusieurs milliers de dollars au cours des deux dernières années, mais demeure tout de même raisonnable dans sa catégorie, car ses rivaux sont aussi plus chers qu’avant.

Au final, le Telluride possède de belles qualités et s’avère un produit très bien ficelé. La qualité initiale est impressionnante, et même après trois ans, les véhicules de la marque sont toujours fiables, du moins, selon les récents sondages de la firme étatsunienne J.D. Power. Toutefois, l’aspect écologique du gros utilitaire de Kia n’est pas très reluisant, mais loin d’être désastreux, surtout si l’on soigne nos habitudes de conduite. Pour un multisegment à trois rangées très écolo, le tout nouveau Kia EV9 2024 sera tout indiqué.